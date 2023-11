Aż 25 dni szalonych obniżek cen!

Twoje dziecko od dawna prosi o nowy zestaw LEGO? Ty marzysz o nowym smartfonie, pięknej markowej torebce, nowym odkurzaczu? Chcesz już teraz kupować prezenty gwiazdkowe, by nie zostawiać wszystkich wydatków na grudzień? To się świetnie składa!

Polowanie na okazje

Bierz do ręki smartfon z aplikacją Allegro albo usiądź do komputera i zaczynaj polowanie! Gorrrące promocje znajdziesz w najpopularniejszych kategoriach dostępnych na Allegro. Produkty twoich ulubionych marek, takich jak Apple, Dyson, LEGO, Wittchen i wiele innych dostępne będą z bardzo atrakcyjnymi – nawet do 50 proc. – rabatami.

Gdy będziesz robić zakupy na Allegro Black Weeks, zwracaj uwagę na etykietę „Gwarancja najniższej ceny”. Daje ci ona pewność, że znalezłaś/znalazłeś najlepsze oferty!

Warto mieć aplikację

Nie masz jeszcze aplikacji Allegro? To błąd! Podczas Black Weeks to tu będą na ciebie czekać najbardziej atrakcyjne oferty. Możesz otrzymać kupon w wysokości 10 zł za zainstalowanie aplikacji i kolejny kupon na 10 zł za pierwsze zakupy w aplikacji Allegro. Ponadto korzystając z aplikacji podczas festiwalu niskich cen możesz otrzymać aż 30 Monet, jeśli wydasz minimum 500 zł na produkty oznaczone jako „Black Weeks”. Ten bonus można złapać pomiędzy 13-19 listopada oraz 28-30 listopada. Jeszcze więcej korzyści czeka na użytkowników Allegro Smart! Tylko w aplikacji mają dostęp do codziennych ofert z Shakera, przecenionych o co najmniej 50 proc., w tym jednej oferty dziennie za 1 zł! Otrzymają również wcześniejszy dostęp do najlepszych ofert Black Weeks jeszcze przed oficjalnym startem festiwalu - od 10 do 13 listopada! Co więcej, można wziąć udział w Wielkim Finale Loterii Smart! i wygrać 100 tys. zł lub samochód hybrydowy.

Shaker już działa

Jeśli masz lub zainstalujesz aplikację, już teraz możesz korzystać z Shakera. Jak to działa? Każdego dnia klienci posiadający Allegro Smart! mają szansę trafić na markowe oferty, w tym jedną dostępną za zaledwie 1 zł! Pozostałe produkty będą w cenach obniżonych o nawet 50%, co sprawi, że zakupy będą jeszcze bardziej satysfakcjonujące. Już od 13 listopada na platformie znajdziesz tysiące ofert przecenionych nawet o 50 proc.!

Jeśli masz jakieś upatrzone, szczególnie interesujące cię produkty, dodaj je do listy obserwowanych ofert. Otrzymasz powiadomienie, gdy tylko rozpocznie się ich sprzedaż.

