Impact’23 to spotkanie liderów największych globalnych firm, polityków, naukowców oraz ekspertów. Jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń o tematyce gospodarczo-technologicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Czołowi eksperci, w tym przedstawiciele Banku Pekao,dyskutowali o najważniejszych globalnych wyzwaniach z zakresu finansów, energetyki oraz nowych technologii w Polsce i na świecie.

- Wzięliśmy udział w Impact 23, ponieważ była to doskonała okazja, żeby odnieść się do najważniejszych zagadnień związanych z polską i światową gospodarką - powiedział prezes Pekao.

Stwierdził, że obecność na kongresie w Poznaniu jest kluczowa dla każdego, kto chce włączyć się w dyskusję na temat bieżącej sytuacji, a także podzielić się przewidywaniami oraz prognozami nadchodzących zmian.

Polacy znów lokują oszczędności w bankach

Prezes Banku Pekao wskazywał, że kondycja polskich banków jest dobra.

- Większość banków oferuje lokaty czy konta oszczędnościowe na poziomie 7-8 procent. Takie wartości są atrakcyjne z punktu widzenia klientów. Osób, które zdecydowały się na wpłaty czy w postaci depozytów czy na konta oszczędnościowe było całkiem sporo – mówił Leszek Skiba.

Zauważył jednocześnie, iż znaczna część gotówki wypłaconej rok temu już do banków wróciła.

W trakcie panelu, w którym uczestniczył Leszek Skiba dyskutowano również o sytuacji makroekonomicznej na świecie i jej wpływie na kondycję banków.

- Wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, czyli upadłości, połączenie ratunkowe banków amerykańskiego, szwajcarskiego, rodzi pytania o to, czy sektor jest stabilny. Z polskiego punktu widzenia, możemy powiedzieć, że nasze banki są bezpieczne, mamy gwarancje depozytów i same banki są w dobrej kondycji – powiedział prezes Pekao.

Sektor bankowy zdał egzamin

Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao przekonywała w dyskusji na Impact’23, że w obecnych niestabilnych czasach banki stały się instytucjami zaufania publicznego.

- Pandemia, wojna, inflacja — w kontekście tych trzech, najmocniej uderzających w całe gospodarki i indywidualnych obywateli kryzysów - banki naprawdę zdały i wciąż zdają egzamin. Zamiast generować problemy jak zagraniczne instytucje kilkanaście lat temu, zajmujemy się ich rozwiązywaniem, czego modelowym przykładem było sprawne wdrożenie i obsługa tzw. tarcz antykryzysowych – zauważyła.

Ekspertka podkreśliła także, że sektor bankowy należy dziś traktować jako swoisty barometr nastrojów konsumenckich. Codzienna współpraca i kontakt z milionami klientów (indywidualnych i firmowych) pozwalają bankom trafnie oceniać kondycję gospodarczą kraju i prognozować koniunkturę w przyszłości.

- Naprawdę sytuacja w Polsce jest lepsza niż mogłoby się wydawać: cieszy niskie bezrobocie, a w rozmowach z nami przedsiębiorcy wciąż przyznają, że aktywnie poszukują nowych pracowników. Polskie firmy, zwłaszcza te małe i średnie, przestały koncentrować się jedynie na rynku wewnętrznym, coraz śmielej wychodzą poza granice kraju, w czym aktywnie je wspomagamy m.in. poprzez atrakcyjne finansowanie – powiedziała Magdalena Zmitrowicz.

Bank Pekao obsługuje dziś ponad 6,4 mln klientów i co drugą korporację w naszym kraju.

Transformacja cyfrowa wesprze Ukrainę

Eksperci Pekao debatowali także o przyszłej odbudowie Ukrainy. Błażej Szczecki, wiceprezes Banku Pekao uważa, że cyfryzacja i nowe technologie w tym pomogą.

Zwrócił uwagę, że cyfryzacja sektora finansowego w Polsce jest na wysokim poziomie, ale pod tym względem Ukraina nas wyprzedza. Jest jednak szansa, że wkrótce ją dogonimy. Dodał, że cyfryzacja ma pozytywny wpływ na wszystkie obszary gospodarcze.

- Są badania dla całego regionu CEE (Europy Środkowo-Wschodniej), które pokazują, że wejście na ścieżkę agresywnej cyfryzacji przyśpiesza istotnie wzrost PKB. W przypadku Polski byłoby to zwiększenie PKB o 80 mld euro do 2030 roku, czyli o wielkość porównywalną do PKB Bułgarii – mówił Szczecki.

Jak podkreślił, wejście na szybką ścieżkę rozwoju cyfryzacji, w innych niż finansowy sektorach, będzie fundamentem dla rozwoju całej gospodarki i wywrze pozytywny wpływ na wzrost PKB Ukrainy. Według wiceprezesa Banku Pekao trzeba pamiętać, że transformacja cyfrowa potrzebuje zarówno kapitału finansowego, jak i ludzkiego.

- Bardzo ważny jest dostęp do internetu w technologii 5G, nie tylko dla instytucji publicznych, ale także firm prywatnych, bo to one tworzą PKB – wyjaśnił.

Dodał przy tym, że niezwykle potrzebni są przede wszystkim utalentowani i kompetentni ludzie, wiedzący jak sobie radzić i wdrażać nowe technologie, które są środkiem do celu, jakim jest rozwój gospodarczy każdego kraju.