Bezpieczeństwo na piewszym miejscu

Huber Biskupski: – Wspomniał Pan o poziomie bezpieczeństwa.Przez wiele lat nie było u nas dobrego klimatu dla energetyki jądrowej. W dużym stopniu za sprawą awarii w elektrowni w Czarnobylu. W tej chwili postrzeganie energetyki jądrowej dość istotnie w Polsce się zmienia. Jaką mamy gwarancję, że te małe reaktory jądrowe będą bezpieczne?

Dawid Jackiewicz, Wiceprezes Zarządu Orlen Synthos Green Energy: – Rzeczywiście w Polsce akceptacja dla energetyki jądrowej znacząco wzrosła. Wedle różnych badań sięga nawet 80 proc. Przyczyn jest kilka. Po pierwsze ogromna praca edukacyjna i informacyjna, którą wykonało Ministerstwo Środowiska i Klimatu. Po drugie, wzrastająca świadomość potrzeby uniezależnienia się od dostaw surowców energetycznych z kierunku wschodniego. Szukanie bezpiecznych rozwiązań,uwzględniających proces dekarbonizacji to konieczność. A jeśli nie węgiel, jeśli nie gaz, który jest również paliwem kopalnym i na który też w pewnym momencie przyjdzie kres, jeśli nie surowce energetyczne ze Wschodu, jeśli nie fotowoltaika i offshore, które – choć są źródłami bardzo potrzebnymi, ale jednak nie są stabilne – to tak naprawdę nie mamy wyboru. Konkurencyjność,tanie, bezpieczne i stabilne nisko emisyjne źródła energii zapewni nam tylko energetyka jądrowa. Pyta Pan,czy atom jest technologią bezpieczną? Nie mam wątpliwości – jest arcybezpieczną. Dla zobrazowania tego faktu posłużę się przykładem – prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanego zdarzenia na terenie elektrowni jądrowej jest nie częstsze niż raz na100 tysięcy lat pracy reaktora. Natomiast prawdopodobieństwo wystąpienia jakiejkolwiek awarii samego rdzenia reaktora jest nie częstsze, niż raz na milion lat jego pracy! Reaktor SMR jest wkopany ponad 35 metrów w głąb ziemi. Ma podwójną obudowę bezpieczeństwa. Podkreślanie tych elementów ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju energetyki atomowej w Polsce, budowania stabilnego miksu wytwórczego. O tym wszystkim, o czym teraz powiedziałem,będziemy mówili mieszkańcom tych terenów, na których chcielibyśmy zlokalizować reaktory jądrowe,w ramach konsultacji i dialogu. Chcemy, żeby każdy, kto czuje potrzebę powiedzenia „sprawdzam” mógł spojrzeć w dokumenty, miał dostęp do pełnej wiedzy i mógł samemu,świadomie wyrobić sobie zdanie na temat tej technologii.

– Wskazali państwo siedem potencjalnych lokalizacji. Czy już prowadziliście rozmowy z samorządami i z mieszkańcami tych wskazanych obszarów. I czy to wy będziecie walczyć o te lokalizacje, czy może samorządy będą o nie walczyć, chcąc mieć u siebie SMR-y a wy tylko będziecie wybierać, jak w konkursie ofert?

– Dzisiaj to jednak my walczymy o lokalizacje. Siedem pierwszych zaproponowanych punktów to oczywiście nie koniec. Jeszcze w tym roku pokażemy kilka, być może nawet kilkanaście kolejnych lokalizacji. Dzisiaj włodarze, którzy już zdecydowali się na współpracę z nami, budują przewagę konkurencyjną swoich samorządów. Aktywnie podjęli decyzję o zapewnieniu mieszkańcom zarządzanych przez siebie terenów taniego, stabilnego,czystego, zeroemisyjnego źródła ciepła,a zakładom produkcyjnym, które są zlokalizowane w ich pobliżu,jak na przykład zakłady Anwil Włocławek,zapewnili tanią energię elektryczną potrzebną do produkcji. To w bezpośredni sposób przełoży się nie tylko na utrzymanie miejsc pracy w dobie kryzysu energetycznego,ale też ułatwi rozwój takich podmiotów i zwiększy zapotrzebowanie na nowych pracowników. Jestem przekonany, że z czasem przyjdzie taki moment, w którym to samorządy będą walczyły o to, aby to właśnie ich lokalizacje były brane pod uwagę.

Rozmawiał HUBERT BISKUPSKI