Ceny energii jak w zeszłym roku. Sięgnij po dodatkowy upust 125 zł w rachunkach za prąd

Wystarczy tylko, że spełnisz jeden z sześciu mało wymagających warunków:

wyrażenie zgody na korespondencję, w tym otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną,

wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o oferowanych produktach i usługach,

potwierdzenie poprawności swoich danych u sprzedawcy energii,

zmniejszenie w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy pomiędzy styczniem 2023 r., a wrześniem 2023 r. zużycie energii elektrycznej o 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2022,

posiadanie prosumenckiej instalacji OZE,

korzystanie z podwyższonych limitów zużycia w ramach rządowej tarczy solidarnościowej (dotyczy gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny, z osobą z niepełnosprawnościami lub rolników).

Od początku roku gospodarstwa domowe w Polsce płacą zaledwie 40 proc. realnej ceny zużywanej energii. To ok. 41 gr za kilowatogodzinę netto, czyli ok. 10 eurocentów. – To jedne z najniższych cen w Europie – średnia unijna to 25 eurocentów. Jest tak dzięki temu, że w Polsce ok. 60 proc. kosztów cen energii jest pokrywane ze środków specjalnego Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, który finansują spółki energetyczne oraz budżet państwa – mówi Maciej Maciejowski z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Limit zużycia energii po preferencyjnej, zamrożonej stawce został podniesiony z 2000 do 3000 kWh dla wszystkich gospodarstw domowych, dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami z 2600 do 3600 kWh, natomiast dla rolników i gospodarstw z Kartą Dużej Rodziny – z 3000 do 4000 kWh.

To znacznie więcej, niż przeciętne zużycie energii elektrycznej, które wynosi w polskich domach ok. 2000 kWh rocznie.

Wyższe limity obejmą wszystkie gospodarstwa domowe, również te, które przed wejściem w życie zwiększenia wsparcia w ramach tarczy solidarnościowej przekroczyły dotychczasowy limit. Ewentualna nadpłata zostanie zaliczona na poczet kolejnej faktury. Te gospodarstwa domowe, które przekroczą nowy limit, za zużytą powyżej niego energię zapłacą ok. 69 gr za kWh.

Można także uzyskać dodatkowy rabat – jeśli w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zmniejszymy zużycie prądu o co najmniej 10 proc., to otrzymamy upust o wartości 10 proc. całego rachunku za energię elektryczną, który zostanie rozliczony w 2024 r.

Ważne!

Sprzedawcy energii są zobowiązani do udzielenia ci w tym roku jednorazowego upustu w wysokości nawet 125zł. Dla statystycznej rodziny oznacza równowartość rachunku za jeden miesiąc.

