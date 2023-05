Choroby nowotworowe stają się chorobami cywilizacyjnym. Badania kliniczne mogą być szansą dla chorych

Jak zbudować dom bez zbędnych formalności? To możliwe!

Instytucje naukowe i firmy farmaceutyczne badają corocznie do kilkudziesięciu tysięcy cząsteczek mających potencjalne działanie przeciwnowotworowe. Statystycznie, tylko kilka z nich przechodzi jednak ten etap i podlega dalszym analizom w badaniach przedklinicznych.

- Badania kliniczne są kluczowe w rozwoju nowych terapii onkologicznych, ponieważ pozwalają na przetestowanie skuteczności i bezpieczeństwa nowych leków i metod leczenia pacjentów z różnymi rodzajami nowotworów. W konsekwencji, badania pozwalają na opracowywanie efektywniejszych i mniej inwazyjnych metod leczenia, co pozytywnie wpływa zarówno na osiągnięcie remisji choroby jak i jakość życia pacjentów. Coraz częściej w onkologii dążymy do tego by badanie kliniczne stało się jedną z opcji leczenia, a nie tylko było leczeniem ostatniej szansy. Właśnie w onkologii, obecnie jest najwięcej prowadzonych badania klinicznych, zarówno w Polsce jak i na świecie. Choroby nowotworowe stały się poniekąd chorobami cywilizacyjnym – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Anna Raciborska - onkolog, pediatra

Nadzieja po pierwsze

Badania kliniczne w onkologii przede wszystkim są nadzieją. Nadzieją nie tylko na poprawę jakości życia, ale także długości życia i szansą na wyzdrowienie. Poziom ich skomplikowania jest wielopłaszczyznowy. Bardzo często nowotwór może dotyczyć kilku różnych organów, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z chorobą, która dała przerzuty. Istotny jest też fakt, jak znacząco wpływa ona na wartość i jakość życia pacjenta oraz jego rodziny. Konsekwencje przejścia choroby nowotworowej mogą być długotrwałe, zarówno pod względem zdrowotnym, socjalnym jak i psychologicznym.

Różnorodność nowotworów to kolejny aspekt kreujący zawiłość badań klinicznych w onkologii. Obecnie rozpoznajemy wiele ich rodzajów; różnią się między sobą pod względem genetyki, morfologii, biologii, czy też odpowiedzi na leczenie. Badacze starają się zatem by badania kliniczne w onkologii były dostosowane do specyficznych właściwości danego rodzaju nowotworu.

- Dodatkowo w leczeniu większości schorzeń onkologicznych mamy do czynienia z kilkoma rodzajami terapii: leczeniem cytostatykami, radioterapią, chirurgią, immunoterapią, czy terapią celowaną. Wszystkie one różnią się między sobą pod względem skuteczności i bezpieczeństwa. Czasami stosujemy je w różnych kombinacjach i/lub na innych etapach. To też wpływa na badania kliniczne w tej grupie chorych – dodaje prof. dr hab. n. med. Anna Raciborska - onkolog, pediatra.

Projekty dofinansowane przez Agencję Badań Medycznych

Agencja Badań Medycznych sfinansowała jak dotąd blisko 60 projektów z obszaru onkologii i hematologii. Projekty dotyczące leczenia chorób nowotworowych pozostają obecnie jednymi z najczęściej pojawiających się w ramach wniosków beneficjentów ubiegających się o wsparcie ze środków ABM. W ramach realizacji niekomercyjnych badań klinicznych, badacze z uniwersytetów i instytutów medycznych prowadzą badania wyczekiwane przez pacjentów onkologicznych. Obecnie uruchomione zostało kilkadziesiąt projektów z tej dziedziny.

Instytut Matki i Dziecka realizuje projekt, którego celem jest optymalizacja postępowania oraz leczenia małoletnich pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych. Jest to pierwsze polskie niekomercyjne badanie kliniczne POL HISTIO, które swoim zasięgiem ma objąć pacjentów z całego kraju. Głównym badaczem prowadzącym projekt jest prof. Anna Raciborska.

Zespół prof. Piotra Richtera z głównym ośrodkiem w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie poprowadzi badanie CHIMERA („Przedoperacyjna chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii uzupełniająca leczenie skojarzone w zaawansowanym raku żołądka z wysokim ryzykiem nawrotu otrzewnowego - badanie wieloośrodkowe z randomizacją”), którego celem jest ustalenie czy dodanie metody HIPEC do schematu standardowego leczenia raka żołądka pozwoli na poprawę wyników leczenia. - Przesłanki z dotychczas opublikowanych doniesień, pozwalają nam spodziewać się korzystnego rezultatu takiego sposobu leczenia pod postacią zmniejszenia częstości wznów otrzewnowych raka żołądka i wydłużenia przeżycia chorych leczonych z powodu tego nowotworu – tłumaczy prof. dr hab. Piotr Richter – główny badacz w projekcie.

W Narodowym Instytucie Onkologii im Marii Skłodowskiej Curie – Państwowym Instytucie Narodowym w Warszawie, prowadzone jest otwarte badanie fazy 2 – Agenonmela. Jego celem jest ocena bezpieczeństwa i aktywności klinicznej przeciwciała monoklonalnego balstilimabu w monoterapii u pacjentów z zaawansowanym / przerzutowym rakiem skóry niebędącym czerniakiem. Głównym badaczem w projekcie jest prof. Iwona Ługowska.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum realizuje projekt, którego głównym celem jest ocena bezpieczeństwa podawania dinutuksymabu beta w terapii skojarzonej z konwencjonalną chemioterapią u pacjentów z neuroblastomą pierwotnie oporną na leczenie pierwszej linii, ze wznową lub progresją choroby. Badanie jest prowadzone przez prof. Walentynę Balwierz.

Naukowcy z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie chcą ocenić skuteczność i bezpieczeństwo 177Lu-PSMA-617 jako leczenia uzupełniającego chorych z rakiem gruczołu krokowego wysokiego ryzyka. Głównym badaczem jest dr hab. n. med. Daria Handkiewicz - Junak, prof. NIO. Celem badania jest sprawdzenie czy uzupełniające leczenie 177Lu-PSMA, jako jednorazowej aktywności terapeutycznej, w raku gruczołu krokowego wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka prowadzi do zmniejszenia ryzyka niepowodzenia leczenia, przy minimalnej toksyczności leczenia.

Korzystając z finansowanego wsparcia ABM, nad nowatorskim leczeniem ostrej białaczki limfoblastycznej pracują badacze z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Eksperci szukają nowych, bardziej skutecznych metod diagnostycznych i terapeutycznych u dorosłych pacjentów z nawrotem choroby, którzy kwalifikują się do intensywnej chemioterapii. Głównym badaczem jest prof. dr hab. n med. Ewa Lech-Marańda.

Agencja Badań Medycznych realizuje program mający na celu opracowanie i wprowadzenie do Polski na szeroką skalę przełomowej terapii leczenia nowotworów przy użyciu modyfikowanych genetycznie limfocytów CAR-T cells (terapia adoptywna komórkami CART). Tego rodzaju terapia ma szczególne znaczenie w leczeniu białaczek u najmłodszych pacjentów.

Technologia CAR-T cells zmienia perspektywę leczenia onkologicznego. Grant w kwocie 100 mln złotych wprowadza nasz kraj do czołówki światowej w zakresie immunoterapii, co jednocześnie ma pozwolić na uniezależnienie się od oligopolu wielkich firm. Dzięki temu, polscy pacjenci mają szansę otrzymać innowacyjne leczenie w wielokrotnie niższej cenie.