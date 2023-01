Czas na zimowy wypoczynek. Ubezpiecz dziecko przed wyjazdem na ferie

Kiedy zaczynają się ferie? Terminarz dla 16 województw

Kiedyś zimowa przerwa zaczynała się jak wakacje – dla wszystkich w jednym czasie. Już od 20 lat w Polsce termin ten zależy od regionu i zawsze cyklicznie się zmienia. Dokładny plan ustala Ministerstwo Edukacji i Nauki. A w 2023 r. ferie wypadają w województwach:

16 stycznia – 29 stycznia 2023: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

23 stycznia – 5 lutego 2023: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

30 stycznia – 12 lutego 2023: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

13 lutego – 26 lutego 2023: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

Skąd różne terminy ferii zimowych dla poszczególnych województw?

Aby ograniczyć problemy z tłokiem na drogach i oblężeniem ośrodków zimowych. Najczęstszy kierunek to tradycyjnie góry, bo tu – jak mówią bacowie – śniegu o tej porze nigdy nie brakuje. Jest zatem okazja, aby zakosztować białego szaleństwa: poszusować na nartach, albo popędzić z górki na sankach. Skorzystanie z takich atrakcji jest dla niektórych gwarancją udanego wypoczynku.

Radość i obawy

Dzieci się cieszą, a rodzice? Tu radość przeplata się z obawą. „Uważaj na siebie.”, „tylko nie zrób sobie nic złego!” – jak mantrę powtarzamy przestrogi swoim pociechom. Ten strach jest jeszcze większy, kiedy synek czy córeczka jedzie na obóz i będzie poza Twoją kontrolą. Wiadomo, że każda taka impreza ma doświadczonych opiekunów, ale niepewność i tak pozostaje.

Materiał powstał przy współpracy z Grupą PZU.