Czy energia jądrowa się opłaca?

– To jest w końcu projekt biznesowy, zapytam zatem o pieniądze, koszt i model finansowania budowy SMR.

– Pierwszy reaktor jądrowy, gdyby realizować go dzisiaj, kosztowałby nas około półtora miliarda euro. Przy kolejnych kilku, mniej więcej w okolicach piątego-szóstego reaktora efekt skali spowoduje jednak redukcję kosztów do poziomu ok. miliarda euro za jeden reaktor o mocy 300 MW. Docelowo, każdy kolejny posadowiony reaktor będzie obniżał cenę tej technologii. Każda kolejna jednostka będzie budować polski potencjał wytwórczy i skróci drogę do budowy fabryk realizujących poszczególne komponenty na potrzeby energetyki jądrowej. Proszę sobie wyobrazić, że GE Hitachi i firmy kooperujące będą miały zupełnie inną motywację do tego, żeby część swojej produkcji przenieść tutaj, jeśli Polska stanie się pewnego rodzaju hubem na potrzeby europejskiej energetyki. Sądzę, że tak właśnie się stanie, bo to w Polsce stanie pierwszy w Europie SMR, właśnie ten realizowany w technologii BWRX-300.

– A pieniądze skąd weźmiecie? Czy Orleni Synthos w takim samym stopniu będą partycypować w kosztach?

– Pierwszy etap, czyli budowa podmiotu oraz jego kompetencji, po prostu spółki Orlen Synthos Green Energy, a następnie nabycie działek pod budowę, przeprowadzenie wszystkich prac badawczych: sejsmicznych, monitoringu środowiskowego,całej analityki związanej z nieruchomościami będzie obciążać finansowo naszą spółkę. Jednak już w kolejnym etapie przewidujemy wejście kapitałowe naszych partnerów. Dla każdego z projektów powstanie odrębna spółka celowa. Jestem przekonany, że z czasem będziemy mogli liczyć na wejście kapitałowe potężnych firm, które są naszymi partnerami i których przybywa z miesiąca na miesiąc. Oczywiście to tylko fragment finansowania. Już teraz pierwsze banki, takie jak Pekao S.A., PKO BP, Santander, BGK, ale również amerykański Exim Bank zadeklarowały się w kwestii zapewnienia projektom finansowania dłużnego. Amerykanie nawet podali kwoty – 4 miliardy dolarów. Teraz przed nami spełnianie warunków, czyli przygotowanie lokalizacji i rozpoczęcie inwestycji. Kolejnym krokiem jest już wprowadzenie Polski w zupełnie nową energetyczną erę.

Rozmawiał HUBERT BISKUPSKI