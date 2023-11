Dlaczego ważne jest rozmawianie o kryzysie psychicznym i wartości zdrowia psychicznego w rodzinie, szkole, debacie publicznej?

Zdaje sobie sprawę z tego, że wciąż istnieją na mapie Polski miejsca, grupy i instytucje, w których tematy zdrowia psychicznego stanowią temat tabu. Są tematem wstydliwym i przemilczanym, a osoby dotknięte kryzysem psychicznym bywają piętnowane, wykluczane i dyskryminowane. To doświadczenie jest mi również częściowo bliskie, bo sama w swoim życiu wielokrotnie musiałam przemilczać mój stan zdrowia lub spotykałam się z niezrozumieniem i błędnymi wyobrażeniami na mój temat. Jeśli z kolei odważyłam się mówić o moim kryzysie psychicznym również spotykałam się często z przesądami, zwłaszcza związanymi z moimi potencjalnymi predyspozycjami do wykonywania różnych czynności, ról społecznych lub zawodowych. Mój ulubiony tekst to: „nie powinnaś w pracy mieć zbyt dużego kontaktu z ludźmi, Kafka też był urzędnikiem”. Innymi słowy, zawsze się znajdywali tacy, którzy wiedzieli lepiej ode mnie „gdzie jest moje miejsce”.

Z perspektywy własnego doświadczenia uznaję, że zdrowie psychiczne ma taką samą wartość jak zdrowie fizyczne. W środowisku rodzinnym często z okazji urodzin lub świąt życzymy innym członkom rodziny zdrowia. Myślę, że warto, aby w naszych rodzinach zdrowie psychiczne było tematem, o którym możemy swobodnie rozmawiać, nie narażając się przy okazji na negatywne opinie członków rodziny, krzywe spojrzenia lub drwiny. Takie otwarte rozmawianie o tym temacie pozwala też budować zaufanie i więzi między członkami rodziny. Im więcej otwartości, tym mniej tajemnic, niedopowiedzeń, narastających mitów mających niewiele wspólnego z rzeczywistością.

Innym miejscem, w którym przychodzi osobie młodej spędzać znaczną część czasu jest oczywiście szkoła. Przypominając sobie okres liceum mam wrażenie, że i tak miałam dość szczęścia w tym, że nie byłam bardziej dyskryminowana, poniżana lub wyśmiewana z powodu moich doświadczeń z kryzysami zdrowia psychicznego. Zawsze było wokół mnie te kilka osób, na które mogłam liczyć, nieważne jak było ze mną źle. Nie mówiłam im wiele o samym chorowaniu, a oni zbytnio nie zadawali pytań. Ważniejsze było to, że się nie odwrócili, spędzali ze mną czas tak jak dawniej. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać, jaką wartość ma przyjaźń w młodym wieku. Daje nam ona pewne narzędzia, kompetencje, które umożliwiają nam później radzenie sobie w różnych sytuacjach napięć interpersonalnych w życiu dorosłym. I dlatego warto na pewno pielęgnować nasze przyjaźnie z czasów szkolnych. Rozumiem też, że w wieku dorastania jesteśmy często niedojrzali i łatwo jest nam oceniać innych ludzi dość powierzchownie. Dlatego łatwo o pejoratywne postawy wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Pokładam jednak wielką wiarę i nadzieję w osobach, które są w wieku nastoletnim albo wchodzą w dorosłość. Słuchając ich, widzę, że są o wiele bardziej świadomi problemów związanych z kryzysami psychicznymi. I żałuję, że moje pokolenie takie nie było.

Wreszcie warto wspomnieć, że temat wartości zdrowia psychicznego powinien stać się ważnym elementem debaty publicznej. Rozumiem przez to między innymi działalność osób kształtujących opinię publiczną, nie zawężając jej do samych polityków. W ostatnich latach mamy do czynienia z coraz większym coming outem osób znanych ze świata artystycznego, kulturalnego czy naukowego, które w coraz bardziej otwarty sposób dzielą się ze swoimi odbiorcami doświadczeniem różnych kryzysów zdrowia psychicznego. Jest to na pewno bardzo pozytywna zmiana, która pozwala na „odczarowanie” zaburzeń psychicznych, nawet takich jak zaburzenia afektywne dwubiegunowe lub schizofrenia.

W czasie, kiedy zaczęły się moje własne kryzysy psychiczne, sytuacja społeczna w Polsce była z pewnością inna. Być może nawet jako młoda osoba, nie byłam do końca świadoma jej złożoności. Obecnie jednak zauważam wiele pozytywnych tendencji w przemianie postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Myślę, że warto rozmawiać o zdrowiu psychicznym właśnie po to, aby rozwiewać stereotypy i uprzedzenia wobec osób z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego. Na pewno wyjdzie to nam wszystkim na zdrowie.

Elżbieta Filipow - socjolożka i filozofka, doktorantka na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat pasjonuje się psychologią, tłumaczy i recenzuje książki w tej tematyce.

