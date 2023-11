Dorwijcie najlepsze oferty w roku bez wychodzenia z domu

Czy wiedzieliście, że dużo osób czeka z zakupem upragnionego telefonu albo torebki do Black Week? Nie sposób im się dziwić, skoro promocje z tej okazji oceniono jako najkorzystniejsze w całym roku. Robiąc zakupy w tym czasie, nie tylko znajdziecie przeceny, ale od razu zaopatrzycie się w prezenty dla bliskich na nadchodzące święta. A jeśli przeraża was perspektywa, co tu kryć, ostrej konkurencji w galeriach handlowych, Black Weeks na Allegro.pl powstały specjalnie dla was. Tak jest, na wzięcie udziału w festiwalu promocji na Allegro masz nie dzień, a kilkanaście dni! Co więcej, nie potrzebujecie do tego laptopa czy komputera. Dzięki prostej w obsłudze aplikacji Allegro zrobicie zakupy z dowolnego miejsca i o każdej porze dnia, na start otrzymując kupony: na 10 zł jest za instalację aplikacji i na 10 zł za pierwsze zakupy w appce! Użytkownicy Allegro Smart! mający aplikację mogą skorzystać z Shakera rewelacyjnych ofert przecenionych co najmniej o połowę i jednej dziennie oferty za zaledwie 1 zł! W tym roku prawdziwy boom szykuje się na produkty modowe, elektronikę i kosmetyki, a także prezenty pod choinkę, np. zabawki. Zapoznaj się z kilkoma z tysięcy ofert już czekających na szczęśliwców, którzy z nich skorzystają i nie spóźnij się:

1. Szafa z ubraniami Rainbow High MGA 574323

To prawdziwa gratka dla przyszłych projektantek! Tęczowa szafa ma do zaoferowania 12 różnych elementów ubrań i 4 pary bucików, które można łączyć w mnóstwo modowych kompozycji. Liczyliśmy – wyszło ich aż 300! Twoje dziecko ogranicza tylko wyobraźnia. W zestawie oprócz lalki-modelki znajdują się m.in. peruki, spinki i grzebień do włosów. Gotową stylizację można sfotografować, a resztę ciuszków powiesić na specjalnym wieszaku. Ubieranki nigdy nie wyjdą z mody!

2. Zestaw garnków indukcyjnych Gerlach Brava Classic 8 el

Nie każdy lubi i umie gotować, ale z tym garnkami obie te rzeczy mogą się zmienić. Ich trwałość i wytrzymałość to podstawowe cechy, które powinny zachęcić do pichcenia nawet tych, którzy wytrwale trzymają się z dala od kuchenki. Dzięki prostej, klasycznej formie i wykonaniu ze stali nierdzewnej są bardzo odporne na uszkodzenia i wysoką temperaturę. Posiadają także specjalny atest Państwowego Zakładu Higieny. W zestawie znajdziesz aż 4 garnki z pokrywkami o różnych wymiarach i pojemności.

garnek z pokrywką 16 cm - 1,5l,

garnek z pokrywką 18 cm - 2,0l,

garnek z pokrywką 20 cm - 2,5l,

garnek z pokrywką 24 cm - 5,0l

3. Smartfon Xiaomi Redmi Note 12 8/256GB Zielony

Ten smartfon nie tylko dobrze leży w dłoni i przyciąga wzrok delikatnie pastelowym kolorem, ale jest też niezwykle funkcjonalny i nowoczesny. Nie musisz wydawać tysięcy na telefon, by cieszyć się urządzeniem robiącym zdjęcia wysokiej jakości dzięki ultraszerokątnemu aparatowi, mającym wytrzymałą baterię, dużą pojemność i wysokiej jakości wyświetlacz. Korzystaj z wielu funkcji, nie tracąc na płynności.

Wysokość: 166 mm

Szerokość: 76 mm

Grubość: 7,9 mm

Waga: 184

4. ROBOT KUCHENNY PLANETARNY WIELOFUNKCYJNY 4w1 2300W

To nie jest kolejny zwykły asystent w twojej kuchni. To urządzenie, które pomoże ci zrobić kulinarną rewolucję! Ten robot kuchenny potrafi osiągnąć aż 2300 W mocy i posiada 6 poziomów prędkości. Możesz w nim wyrobić ciasto, zmielić mięso lub zetrzeć warzywa. Dzięki dołączonemu blenderowi bez problemu przyrządzisz owocowe i warzywne koktajle, a dzięki nadziewarce przygotujesz domową kiełbasę! Producenci zadbali też o to, żebyś nie musiał bać się chlapania, przegrzania urządzenia i ślizgania go po blacie w trakcie pracy. W dodatku montaż wszystkich załączonych mieszadeł to pestka.