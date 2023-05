Dziecko jedzie na wycieczkę? Tak zadbasz o jego bezpieczeństwo

Przygotowanie dziecka do szkolnej wycieczki to ważne zadanie dla każdego rodzica. Współpraca ze szkołą jest kluczowa, aby mieć dostęp do informacji o planie wyjazdu oraz o numerach telefonów do osób odpowiedzialnych za jego organizację.

Przed wyjazdem, warto omówić z naszą pociechą zasady zachowania i bezpieczeństwa i przekazać ważne numery telefonów.

Trzeba też oczywiście zadbać o wygodny strój i niezbędne rzeczy, takie jak jedzenie, napoje, podstawową apteczkę z lekami czy środki czystości.

Bezpieczeństwo podczas jazdy autokarem: jak zadbać o komfort i bezpieczeństwo

Nie zapominaj o bezpieczeństwie podczas jazdy autokarem. Upewnij się, że pojazd jest w dobrym stanie technicznym, a kierowca posiada wymagane uprawnienia oraz aktualne ubezpieczenie. Sprawdź też, czy będzie miał wystarczająco dużo czasu na odpoczynek i czy istnieje możliwość zmiany szofera w przypadku długiej podróży. Najlepszym rozwiązaniem jest wcześniejsze zgłoszenie wyjazdu policji, która dokona kontroli w dniu wyjazdu i pomoże zapewnić bezpieczeństwo.

Obejmij swoje dziecko ochroną z LINK4 Mama oraz LINK4 Dziecko

Wyjazdy dziecka zawsze budzą mieszane uczucia. Chcesz, aby Twoja pociecha dobrze się bawiła i rozwijała, ale jednocześnie obawiasz się o to, czy wszystko będzie w porządku.

Dlatego warto zabezpieczyć siebie i swoje dziecko przed ewentualnymi nieprzyjemnościami, jakie mogą się zdarzyć podczas takiej wyprawy, poprzez wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia.

Polisy ubezpieczeniowe, takie jak LINK4Mama, a także pakiet LINK4Dziecko, zapewniają ochronę i wsparcie dla rodzica oraz dziecka, co pozwala podejść do takiego wyjazdu z większym spokojem i pewnością, że w razie nieprzewidzianych okoliczności, będzie można na nie szybko i skutecznie zareagować.

Co do zasady, ubezpieczenie NNW obejmuje ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków, natomiast Assistance zapewnia pomoc w przypadku chorób czy wypadków. A jak to wygląda w szczegółach?

LINK4 Dziecko – jak działa to ubezpieczenie?

Pakiet LINK4Dziecko to bardzo elastyczna oferta i może być dowolnie modyfikowany. Do wyboru są trzy ubezpieczenia, które można łączyć zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Dzięki wykupionemu NNW Dziecko LINK4 wypłaci świadczenie w razie nieszczęśliwego wypadku. Co istotne otrzymamy pieniądze, nawet jeśli do zdarzenia dojdzie na zajęciach pozaszkolnych (z wyłączeniem sportów wysokiego ryzyka lub uprawianych zawodowo). Nasza pociecha zyskuje zatem ochronę, jeśli w klubie czy domu kultury ćwiczy karate, akrobatykę, chodzi na zajęcia z tańca. Nawet kiedy przewróci się na rowerze przed domem i dozna urazu – także możemy skorzystać z ochrony oferowanej przez NNW Dziecko.

Polisa działa nie tylko w przypadku złamań, oparzeń czy wybitego zęba. Ubezpieczenie obejmuje również tak poważne dolegliwości jak wstrząśnienie mózgu, sepsa czy pneumokoki. Dodatkowo możemy liczyć na zwrot kosztów za zakup leków, jeśli nasze dziecko zachoruje na boreliozę po ukąszeniu przez kleszcza.

W przypadku konieczności hospitalizacji ubezpieczyciel wypłaci 100 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu (maksymalnie do 2000 zł).

Dzięki ubezpieczeniu Assistance Zdrowie w LINK4 Dziecko – w razie choroby – ubezpieczyciel pomoże m.in. w zorganizowaniu wizyty u specjalisty dziecięcego nawet poza miejscem naszego zamieszkania i pokryje połowę jej kosztów.

A jeśli Twoje dziecko nagle trafi do szpitala, dzięki ubezpieczeniu Szybka Pomoc będziemy mieć zapewnione łóżko blisko chorej pociechy, nawet kilkaset kilometrów od domu!

Szybka Pomoc jest nieoceniona, jeżeli Twój synek czy córeczka dozna nagłego urazu, np. złamania. Wówczas do domu dostarczony zostanie odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny (do 1000 zł) i leki (do 250 zł).

Polisa zapewnia też korepetycje, jeśli dziecko będzie chore dłużej niż 7 dni (do 600 zł). Pozwoli to zminimalizować zaległości w nauce.

Tak wykupisz ubezpieczenie

Aby wyliczyć dokładny koszt polisy, możesz skorzystać z prostego kalkulatora, dostępnego na stronie www.link4mama.pl lub skontaktować się z doradcą ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie można wykupić przez internet, a jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, konsultacji czy wsparcia, zadzwoń po prostu pod specjalny numer 604 14 14 14 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00). Wszelkie informacje, w tym limity i wyłączenia odpowiedzialności, znajdziemy w OWU Dziecko na www.link4mama.pl.

