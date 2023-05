Dziś nawet lekooporną depresję można ujarzmić

- Były dni, kiedy nic mi się nie chciało, nawet wstać z łóżka, ciągle płakałam. Tylko świadomość, że muszę zająć się córką, kazała mi się ruszać. Kiedy ponownie wyszłam za mąż, wydawało się, że teraz już będzie dobrze, tym bardziej, że mąż bardzo pomagał mi przy córce. Niestety. Depresja zaatakowała z jeszcze większą siłą. To tak, jakby mózg nastawił się, że teraz to ja będę wymagała opieki – mówi pani Monika. – Wciąż miałam poczucie beznadziejności, ogarniały mnie coraz straszniejsze lęki, czułam się kompletnie bezwartościowa. W takim stanie nie mogłam funkcjonować, pracować.

Pani Monika jest jedną z ok. 30 proc. osób, spośród wszystkich chorujących na depresję, zmagających się z tzw. depresją lekooporną. Ten rodzaj depresji stwierdza się wówczas, gdy na pacjenta nie działają dotychczas stosowane schematy leczenia. Do tej pory takim chorym medycyna niewiele mogła zaproponować, poza ewentualnymi kombinacjami dotychczas stosowanych terapii.

Sytuacja zmieniła się trzy lata temu, kiedy to został zarejestrowany nowy lek przeciwdepresyjny z substancją czynną esketaminą. Mechanizm jego działania polega na tym, że przypadku, gdy aktywność różnych neurotransmiterów zostaje zaburzona (co ma miejsce w depresji), lek ten w taki sposób działa na receptory, że organizm reguluje pracę neuroprzekaźników w układzie nerwowym. Lek należy przyjmować co najmniej przez sześć miesięcy od czasu zmniejszenia objawów depresyjnych, najpierw dwa razy w tygodniu, potem jeden raz i może być później zredukowane do jednej dawki co dwa tygodnie.

- Ten lek został dla mnie stworzony – mówi pani Monika. – Nareszcie czuję, że żyję. Już po pierwszej dawce odzyskałam chęć do życia, lepiej śpię. Jedyny minus, że nie jest refundowany, a tani nie jest. - Ten lek we wskazaniu do leczenia depresji lekoopornej okazał się przełomem – podkreśla prof. Piotr Gałecki, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu medycznego w Łodzi, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii. – A biorąc pod uwagę, że chorych na depresję przybywa i będzie przybywać, również chorych na depresję lekooporną, powinno mieć do niego dostęp jak najwięcej pacjentów. To pierwszy lek, który tak szybko i skutecznie podnosi jakość życia tym chorym, na których nie działały inne leki.

Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO do 2030 roku depresja stanie się najczęściej diagnozowaną chorobą na świecie. Pacjenci z depresją lekooporną podejmują od 2 do 4 razy więcej prób samobójczych niż pacjenci z innymi zaburzeniami depresyjnymi.