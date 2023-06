Dzwoni do ciebie bank? Uważaj! To może być oszust!

Forum jest organizowane już po raz szósty. Wydaje się, że od początku projektu w Polsce sporo się zmieniło i mamy wiele nowych wyzwań. Czy z perspektywy czasu ma Pan poczucie, że udało się zaplanować pewne mechanizmy, które wzmocniły potencjał gospodarczy kraju?

Rzeczywiście na Forum Wizja Rozwoju wielokrotnie sygnalizowaliśmy pewne zagrożenia i oferowaliśmy strategie dotyczące wdrażania reform gospodarczych. Dostrzegaliśmy potrzebę dywersyfikacji dostaw surowców w sektorze energetycznym oraz rozsądnego niwelowania emisyjności. Mówiliśmy o potrzebie opieki państwa nad obywatelami, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Apelowaliśmy o angażowanie się spółek w przedsięwzięcia z dziedziny CSR. Po czasie wydaje się, że pomimo tak wielkich zawirowań geopolitycznych, jakimi okazały się pandemia czy agresja Rosji na Ukrainę i spowodowany przez nią kryzys energetyczny, Polsce udało się zachować stabilny budżet i kontynuować kluczowe inwestycje. Wierzę, że jest w tym również nasza skromna zasługa, gdyż stworzyliśmy odpowiednią przestrzeń do konstruktywnego networkingu i dialogu. Forum Wizja Rozwoju potwierdza, że ważne zmiany często zaczynały się nad morzem.

Aktualnie wiele się mówi o inflacji. Część polityków opozycji krytykuje plany rządowe dotyczące świadczeń prospołecznych, w tym zwiększenia 500+ do 800+. Sprawy finansów i rynku pracy budzą również wiele emocji. Czy możemy się spodziewać debaty na ten temat?

Tegoroczna edycja, tak jak i poprzednie, będzie miała szereg paneli odnoszących się do spraw finansowych i pracowniczych. Naszym gościem będzie również ważny przedstawiciel rządu. Widać, że Pan Premier Morawiecki rozumie potrzebę działań antyinflacyjnych. Chciałbym zauważyć, że już teraz widać spadek inflacji. Duże znaczenie miały tu działania Narodowego Banku Polskiego. Złoty również trzyma się mocno. Będziemy o tym także rozmawiać podczas panelu „Znaczenie utrzymania własnej waluty dla rozwoju i niezależności polskiej gospodarki”. Inna ciekawa dyskusja odbędzie się w ramach debaty „Czy polska gospodarka jest obecnie silna i odporna na zagrożenia zewnętrzne”. To istotne, aby analizować pewne trendy i zawczasu przeciwdziałać. Jestem też dumny, że kluczowymi elementami Forum Wizja Rozwoju są srebrna gospodarka i wspieranie seniorów. Szef rządu zagwarantował na stałe 14-tą emeryturę. Jest opracowywany projekt darmowych leków dla osób od 65 roku życia. Uważamy, że to słuszny kierunek. Silna gospodarka pozwala także na realizację takich reform jak 800+. Na szczęście odeszliśmy od prostych neoliberalnych szablonów mówiących: „Nie da się” i „Nie ma na to pieniędzy”. Widzimy, że państwo polskie ma konkretną wizję rozwoju. Zapraszamy również na Targi Pracy, których partnerem są Ochotnicze Hufce Pracy.

Podczas rozmów poruszycie także kwestię obronności. Coraz głośniej mówi się o rosnącym znaczeniu Polski w tym sektorze. Jak jest naprawdę?

Nie ma wątpliwości, że po ataku Rosjan na naszych sąsiadów musimy wzmocnić ochronę kraju. Ministerstwo Obrony dokonało wielu zakupów poprawiających potencjał militarny Rzeczpospolitej. Oprócz nowych czołgów do Polski trafiły systemy HIMARS i Patriot. Podpisaliśmy umowę na samoloty F-35. Jesteśmy silnym ramieniem wschodniej flanki NATO. Dlatego też naturalne jest, że obronność stanowi obecnie „gorący temat”. Nie bez znaczenia jest również fakt, że gospodarzem Forum Wizja Rozwoju jest Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

Patronat honorowy nad VI Forum Wizja Rozwoju objął Premier RP Mateusz Morawiecki. Partnerem Strategicznym wydarzenia jest Bank Gospodarstwa Krajowego oraz ENERGA S.A. Grupa ORLEN. Partnerami Głównymi są: Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Partnerem+ jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Polskie Koleje Państwowe S.A., Polski Fundusz Rozwoju S.A., Węglokoks S.A. oraz Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o o. Partnerami są: KGHM Polska Miedź S.A., Polski Holding Nieruchomości S.A., NASK, PERN S.A., PKO Bank Polski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., Rzecznik Finansowy, POLREGIO S.A., Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A., Instytut Finansów, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., HOTEL SOPOT. Mikro Partnerami są: Poczta Polska S.A., Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. oraz Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

W partnerstwo merytoryczne nad Forum Wizja Rozwoju włączyły się: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komitet ds. Pożytku Publicznego.