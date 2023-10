Gigantyczny problemem Europy. Tylko w 2023 r. każdy mieszkaniec starego kontynentu wygeneruje średnio 8 kg elektroodpadów

Realny problem dla środowiska

Elektroodpady to prawdziwe zagrożenie dla środowiska i gospodarki. Z szacunków ONZ wynika, że do końca bieżącego roku każdy z nas wygeneruje średnio aż 8 kg elektroodpadów. Oznacza to, że na całym globie zostanie wytworzonych około 61 mln ton elektrośmieci. Gwałtownie rośnie także liczba e-odpadów generowanych każdego roku w krajach Unii Europejskiej. Jak informuje KE, choć Europa jest światowym liderem we wdrażaniu recyklingu to elektroniczne śmieci wytwarzane przez jej mieszkańców wciąż stanowią ogromny problem. W latach 2010-2018 liczba e-odpadów wzrosła o ponad 30 proc. osiągając wartość prawie 4 mln ton. Ponadto, Europejczycy generują najwięcej elektroodpadów na osobę - W 2019 r. liczba ta wynosiła 16,2 kg. Niestety, tylko niespełna 18 proc. tych elektronicznych odpadów zostanie właściwie zebrane, przetworzone i poddane recyklingowi. Pozostałe 50 mln ton trafi na składowiska. Tam zostaną spalone lub przetworzone w nieprawidłowy sposób. Część tych śmieci będzie przechowywana w gospodarstwach domowych.

Zastanawiającym jest fakt, że nawet w Unii Europejskiej, która jest światowym liderem w elektrorecyklingu, tylko 54 proc. elektroodpadów jest oficjalnie raportowane, jako zebrane i poddane odpowiedniemu odzyskowi. Wydaje mi się, że przyczyn takiego stanu rzeczy możemy doszukiwać się w braku świadomości społecznej i podstawowej wiedzy na temat kroków, które należy podjąć, aby stworzyć w danym kraju gospodarkę obiegu zamkniętego. Elektroodpady są bowiem prawdziwą „kopalnią” surowców, w tym także metali szlachetnych. Ich odzysk ma znaczenie zwłaszcza w świetle przewidywań ekspertów Światowego Forum Ekonomicznego, którzy ostrzegają przed realnymi problemami w dostępności ich zasobów już w ciągu najbliższych 100 lat.

Nie możemy zapomnieć, że elektrośmieci zawierają liczne szkodliwe substancje, np.: rtęć, freon, azbest, kadm czy związki bromu, które po wydostaniu się z zardzewiałej lodówki, stłuczonego kineskopu telewizora lub rozbitych świetlówek przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza. Nieodpowiednie postępowanie z elektrośmieciami w skrajnych przypadkach może spowodować zatrucie organizmów ludzi i zwierząt substancjami trującymi zawartymi w zużytym sprzęcie.

Polska wciąż nie wypełnia unijnej dyrektywy

Unia Europejska w celu lepszego zarządzania elektroodpadami wprowadziła odpowiednią dyrektywę w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), która nakłada na państwa, przedsiębiorców i obywateli szereg obowiązków związanych z odpowiednią utylizacją e-odpadów. W myśl przepisów na wszystkich producentów i importerów wprowadzających na rynek UE sprzęt elektryczny i elektroniczny nałożony jest obowiązek rejestracji podmiotu w rejestrze odpowiedniego organu ds. WEEE w każdym kraju UE, w którym sprzedawany jest sprzęt. Ponadto, zobowiązani są do składania regularnych sprawozdań o ilości sprzedanych produktów, a także organizowania lub finansowania gromadzenia, przetwarzania, recyklingu i odzyskiwania elektrośmieci. Te wszystkie działania mają na celu przede wszystkim optymalizację procesu utylizacji e-odpadów i ograniczenia liczby nielegalnych składowych śmieci.

Jednak z recyklingiem elektrośmieci nie jest na starym kontynencie najlepiej. Według danych Eurostatu, 24 z 27 państw członkowskich, w tym Polska, ale również Niemcy, Wielka Brytania i Francja nie spełniło głównego celu dyrektywy, czyli zwiększenia poziomu zbiórki i recyklingu elektroodpadów do wielkości 65 proc. do 2019 r. Sprawa stała się na tyle poważna, że Komisja Europejska weryfikuje obecnie, czy wspomniana dyrektywa WEEE nadal spełnia swoje zadanie, a także bada możliwości jej uproszczenia i rewizji.

Oddać, nie wyrzucać

Wspomniałem wcześniej o edukacji społeczeństwa i chciałbym poświęcić temu wątkowi odrobinę więcej uwagi. Uważam, że świadomość użytkowników w kwestii przekazywania sprzętów do utylizacji jest wciąż niewystarczająca, zwłaszcza, jeśli chodzi o tzw. „niewidzialne” elektroodpady, jak ładowarki, powerbanki, słuchawki. Jestem przekonany, że każdy z nas ma przynajmniej jeden tego typu, nienadający się już do użytku przedmiot, schowany w szufladzie czy wyniesiony do piwnicy. Zamiast chomikować elektrośmieci, możemy oddać je w ręce firmy odpowiedzialnej za profesjonalny recykling, gdzie w odpowiednich warunkach zostaną one zutylizowane.

Nie tak dawno w „Dzienniku Gazecie Prawnej” prezes jednej z takich firm, Polblume, opisał żmudną procedurę i ściśle regulowane prawem wymogi związane z recyklingiem. Jak podkreślił, odpady są neutralizowane w 99,99 proc. jeszcze na terenie zakładu. Co istotne, dzięki stale doskonalonym, unikalnym technologiom, w które inwestują przedsiębiorstwa, coraz powszechniejszym źródłem cennych surowców stają się m.in. akumulatory i zużyte baterie. Dla przedsiębiorstw pokroju Polblume przekształcanie takich odpadów jest bowiem sposobem na zarabianie pieniędzy, nie mają żadnego interesu w pozbywaniu się ich w lesie, przyczyniając się do tworzenia tykających bomb ekologicznych.

Dr Piotr Balcerowski,

wiceprezes Instytutu Staszica.