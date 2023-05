Golibroda z huty

Hutnikiem jest od 3 listopada 2021 r., ale zanim zaczął pracę w KGHM imał się zupełnie innej pracy. Zawodową karierę Andrzej Strzałkowski miał zacząć jako ślusarz–mechanik, tym bardziej, że zamiłowanie do narzędzi i majsterkowania miał od zawsze. Los sprawił, że zamiast pilnika przez długie lata trzymał w rękach jednak nożyczki i brzytwę, bo do fryzjerstwa ma wrodzony dar.

– Talent odkrył mój teść. Na balkonie przeprowadziłem na nim próbne strzyżenie. Zachwycony fryzurą pchnął mnie na szkolenie w salonie fryzjerskim – opowiada Andrzej. Ukończył kurs teoretyczno–zawodowy na fryzjera damsko–męskiego. Wybrał męskie głowy. Na legnickim Zakaczawiu, gdzie otworzył zakład, klientów miał bez liku.

– Robiłem fryzurki klasyczne, później irokezy, wzorki, nadążałem za fryzjerską modą, a klienci za moimi pomysłami – wspomina. – Wszystko układało się znakomicie, kolejki do mnie były tak długie, jak do pobliskiej piekarni, czas oczekiwania cztery godziny – wzrusza się.

Pandemia zmusiła Andrzeja do zamknięcia swojej działalności. – Musiałem myśleć o zmianie linii życiowej, znaleźć stabilną pracę. Pierwszym i dość naturalnym wyborem była huta. Miałem zawsze i nadal mam ciąg do narzędzi, dodatkowo strzygłem wielu hutników i to oni mnie często namawiali, żebym spróbował w hucie – mówi. Dziś Andrzej pracuje na Wydziale Suchej Szybowej jako operator urządzeń odpylająco–klimatyzujących. – Chcę pracować tu do emerytury – deklaruje.