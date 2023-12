Gwiazdka last minute

Boże Narodzenie to ulubione święta wielu z nas. Patrząc na roziskrzone kolorowymi światełkami ulice, nastrojowe wystawy i okazałą miejską choinkę, czujemy jak udziela nam się radość oczekiwania. W wielu rodzinach tradycją jest wspólne dekorowanie świątecznego drzewka, pieczenie pierniczków czy śpiewanie kolęd. Nie da się ukryć, że kochamy Boże Narodzenie także za prezenty, które znajdujemy pod choinką.

Idealny prezent

Znalezienie idealnych podarków dla każdego domownika i gościa, czasem jednak nie jest łatwe. Jak wykazało badanie świątecznych zwyczajów zakupowych przeprowadzone przez SW Research na zlecenie Allegro, co czwarta osoba ma problem z wyborem gwiazdkowego prezentu dla swojej drugiej połówki. 24% nie może zdecydować się, też co kupić dzieciom, a 23% nie wie, co podarować rodzicom.

Wyzwaniem bywa też często skromny budżecie. Według badania SW Research, najwięcej ankietowanych planowało w tym roku wydać na prezenty od 201 do 500 zł. Tylko jak zmieścić się w tej sumie, gdy w wigilijny wieczór trzeba obdarować kilka, a czasem nawet kilkanaście osób?

Pełen wybór

W poszukiwaniu oryginalnych prezentów w przystępnej cenie warto zajrzeć na Allegro. Ta internetowa platforma zakupowa ma wyjątkowo dużo świątecznych propozycji. Są wśród nich zarówno najmodniejsze gadżety i evergreeny, które zawsze sprawdzają się pod choinką, jak i oryginalne prezenty z pomysłem. By znaleźć coś ciekawego wystarczy uruchomić na swoim telefonie aplikację Allegro i siedząc wygodnie w fotelu udać się na zakupy.

Gwarancja najniższej ceny

Na Allegro są prezenty dosłownie na każdą kieszeń. Interesujące przedmioty można nabyć już za kilkanaście złotych, a za kilkadziesiąt jest ich naprawdę bardzo wiele wybór… A gdy już zdecydujemy, co chcemy kupić, z łatwością wybierzemy najkorzystniejszą ofertę. Znajdujące się przy opisie produktu oznaczenie „Gwarancja Najniższej Ceny”, daje pewność, że jest on najtańszy wśród wybranych sklepów internetowych.

Błyskawiczna dostawa

Czy prezenty kupione przez Internet w ostatniej chwili dotrą na czas? Tak! Allegro zapewnia swoim klientom błyskawiczną dostawę. Znajdujące się przy aukcji specjalne oznaczenie – ikona czerwonego prezentu to gwarancja, że zamawiany produkt dotrze do nas przed świętami.

Robiąc zakupy na Allegro warto przystąpić do programu Allegro Smart!, który zapewnia nielimitowaną liczbę bezpłatnych dostaw kurierem oraz do tysięcy automatów paczkowych i punktów odbioru, a także darmowe zwroty. Cena Allegro Smart! wynosi 59,90 zł rocznie lub 14,99 zł miesięcznie. Nowi klienci mogą skorzystać z promocji Smart! na Start - w ramach bezpłatnego okresu próbnego gwarantuje ona 5 darmowych dostaw w ciągu 3 miesięcy.

Prezenty do 100 złotych

Kolczyki z cyrkoniami

Biżuteria zawsze należy do mile widzianych prezentów. A te piękne, przyciągające wzrok kolczyki na pewno spotkają się z dobrym przyjęciem. Długie na niemal 5 centymetrów, ozdobione dodatkowo dwoma rzędami maleńkich, błyszczących niczym diamenty cyrkonii wyglądają niezwykle efektownie. Kolczyki wykonano z najwyższej jakości srebra próby 925 i pokryto warstwą złota. Wygodne, angielskie bigle ułatwiają wkładanie i zdejmowanie biżuterii.

Kolczyki zapakowane są w ładne prezentowe pudełeczko. Na życzenie klienta sprzedawca umieści w nim małą tabliczkę z wygrawerowaną dedykacją.

Woda toaletowa S.Oliver

Dobry kosmetyk to sprawdzony pomysł na prezent dla eleganckiego mężczyzny. Woda toaletowa S.Oliver black label zdecydowanie potwierdza tę regułę. Kompozycja o świeżym, drzewnym aromacie z ciepłymi i orzeźwiającymi akordami jest pełna klasy, a zarazem niezwykle energetyczna. Lekkie, delikatne nuty anyżu, kardamonu oraz limonki harmonijnie łączą się w niej i przenikają z kuszącą mocą zapachów liścia cedru i lawendy. To prezent pod choinkę w naprawdę dobrym stylu.

Kolejka Kinderplay

Zabawa kolejką pobudza wyobraźnię i kreatywność dziecka, a także rozwija jego zręczność oraz koordynację wzrokowo-ruchową. A dla mamy czy taty jest wyjątkowo przyjemnym sposobem na spędzanie czasu z maluchem. Dlatego taka zabawka może być świetnym prezentem dla całej rodziny.

Drewniana kolejka Kinderplay Green Series to prawdziwa perełka. Starannie wykonany, piękny zestaw zawiera lokomotywę, dwa wagoniki, elementy do ułożenia torów, most, tunel, staw z rybami, które można łowić oraz wiele innych ciekawych akcesoriów. Dodatkowo kolejkę można łączyć z innymi z tej samej serii, a także podobnymi zestawami firmy IKEA, co pozwala na tworzenie większych i bardziej skomplikowanych tras.

Wszystkie elementy zabawki są dokładnie oszlifowane, pomalowane nietoksyczną farbą i bezpieczne dla malucha. Całość jest bardzo lekka i zapakowana w poręczną walizeczkę. Idealną na podróż, nie tylko w wyobraźni.