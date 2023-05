Hutnik, który stał się cieślą

– Zrobiłem trzy biurka, a zaraz potem żonie się zamarzył stół na taras. Miał mieć trzy metry długości – wspomina Andrzej. Zaczął szukać w internecie nowoczesnych technik stolarskich i zwrócił się o pomoc do tradycyjnego rzemieślnika, którego akurat nie musiał daleko szukać. – Wujek jest stolarzem – śmieje się Andrzej. – Jego pracownia służy mi za warsztat – tłumaczy.

W swojej pracy łączy drewno z przezroczystą lub półprzezroczystą żywicą. To najnowsze trendy w meblarstwie, cenione także za granicą. To bardzo pracochłonna technika. Musiał kilka razy eksperymentować, by nie popełniać błędów. Z każdym wykonanym meblem zgłaszało się coraz więcej chętnych na kolejne. – Ludzie przychodzą do mnie także ze swoim materiałem, belką drewna, która stała latami w piwnicy, upatrzoną deską, przekrojem pnia i proszą „zrób coś z tego, Andrzej”. No to robię – opowiada.

Niekiedy w żywicę montuje źródła światła. – Takie stoły stoją w designerskich galeriach, ale tam kosztują krocie – mówi Andrzej. Ma w swoim dorobku również malutkie stoliki kawowe, miniaturowe arcydzieła meblarskie. – Stół jest chyba najczęściej dotykanym przez nas przedmiotem. Jemy z niego, rozmawiamy przy nim, spędzamy święta. Zasługujemy, by był piękny, oryginalny, dopracowany, po prostu nasz i jedyny w swoim rodzaju – podkreśla cieśla z huty.