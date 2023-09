Iga Świątek ponownie zwycięży w Nowym Jorku? Eksperci z TOTALbet nie mają wątpliwości!

Choć Iga Świątek w przeszłości pokazywała już, że potrafi i lubi grać na twardych kortach, ubiegłoroczny triumf w US Open chyba nawet dla niej mógł być delikatnym zaskoczeniem. Urodzona w Warszawie zawodniczka w pełni na niego jednak zasłużyła, prezentując wówczas naprawdę kapitalną formę i pewnie pokonując kolejne rywalki. Iga marsz po tytuł rozpoczęła od wygranej nad Włoszką Jasmine Paolini (6:3, 6:0), następnie przyszła natomiast kolej na odprawienie z kwitkiem dwóch reprezentantek gospodarzy: Sloane Stephens (6:3, 6:2) oraz Lauren Davis (6:3, 6:4). Naprawdę realny opór 22-latce postawiła dopiero w IV rundzie Niemka Jule Niemeier, ale i ona finalnie musiała uznać wyższość światowego nr 1 (2:6, 6:4, 6:0). W ćwierćfinale Świątek także musiała się mocno napracować, ale ostatecznie pokonała w dwóch setach kolejną Amerykankę – Jessikę Pegulę (6:3, 7:6). W walce o finał jej rywalką była Aryna Sabalenka, Obie zawodniczki stworzyły wówczas znakomity, trwający ponad dwie godziny spektakl, z którego górą wyszła Świątek (3:6, 6:1, 6:4). W decydującej rozgrywce rywalką warszawianki była Ons Jabeur, która – przynajmniej w pierwszym secie – nie postawiła poprzeczki zbyt wysoko. Druga partia była natomiast w wykonaniu Tunezyjki zdecydowanie lepsza, choć i tak musiała ona uznać wyższość Polki, przegrywając tę partię w tie-breaku, a cały mecz w dwóch setach (2:6, 6:7). Dla Igi Świątek był to trzeci w zawodowej karierze triumf w turnieju Wielkiego Szlema, wcześniej dwukrotnie wygrywała bowiem French Open. W czerwcu 2023 roku polska tenisistka dorzuciła do kolekcji trzecie zwycięstwo na francuskich kortach, czy we wrześniu po raz drugi wygra w Nowym Jorku? Zdaniem TOTALbet jest to dość prawdopodobne. W oczach legalnego polskiego bukmachera jest ona główną faworytką tegorocznego US Open, a kurs na jej wygraną wynosi 3.10.

Grono zawodniczek, które będąc chciały pokrzyżować Polce szyki jest jednak spore. Przede wszystkim należy do niego zaliczyć Arynę Sabalenkę. Białorusinka podczas styczniowego Australian Open zdobyła swój pierwszy wielkoszlemowy „skalp”, ale kolejne miesiące z pewnością powodowały u niej spory niedosyt. 25-latka zarówno podczas French Open, jak i Wimbledonu meldowała się w decydujących fazach, ale ani razu nie dane było jej zagrać o tytuł. Na paryskich kortach odpadła w półfinale (porażka z Karoliną Muchovą), a kilka tygodni później w Londynie musiała na tym samym etapie uznać wyższość Ons Jabeur. Teraz Sabalenka ma jednak nadzieję na wykonanie kolejnego kroku do przodu i odebranie tytułu Idze Świątek, z którą w ubiegłorocznym US Open przegrała… w półfinale. Choć wg TOTALbet faworytką do końcowego triumfu pozostaje Polka, szanse urodzonej w Mińsku zawodniczki także są spore, o czym świadczy kurs ustalony na poziomie 5.20. Wśród zawodniczek mających realną szansę na główne trofeum znajdują się także reprezentująca Kazachstan Elena Rybakina (7.20), Amerykanka Jessica Pegula (10.00) czy ubiegłoroczna finalistka – Ons Jabeur (15.00). Z pewnością nie należy także skreślać młodziutkiej Coco Gauff, która nie tak dawno po raz pierwszy pokonała Igę, wygrywając z nią mecz półfinałowy turnieju w Cincinatti. Dla 19-latki z pewnością był to bardzo ważny triumf, który doda jej dużo pewności siebie. Czy to wystarczy na zwycięstwo w US Open? Trudno powiedzieć, kurs 9.20 wskazuje jednak, że nie jest to teza wyssana z palca. Tak czy inaczej walka zapowiada się ekscytująco, a fani tenisa już teraz mogą ostrzyć sobie zęby na ostrą rywalizację!

Kursy TOTALbet – zwyciężczyni US Open:

Iga Świątek – 3.10

Aryna Sabalenka – 5.20

Elena Rybakina – 7.20

Coco Gauff – 9.20

Jessica Pegula – 10.00

Ons Jabeur – 15.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

