Iga Świątek z kolejnym wielkoszlemowym skalpem?

Chyba nikt nie spodziewał się, że miniony rok może być w wykonaniu Igi Świątek aż tak fenomenalny. Polska tenisistka już wcześniej udowadniała swoją klasę, wygrywając m.in. French Open, ale w ostatnich 12 miesiącach przechodziła samą siebie. Dość powiedzieć, że wygrała w tym czasie aż osiem turniejów, dwa z nich należały zresztą do Wielkiego Szlema. Najpierw 21-latka po raz kolejny okazała się bezkonkurencyjna na kortach w Paryżu, pokonując w finale Amerykankę Coco Gauff 6:1, 6:3. Kilka tygodni później okazała się z kolei najlepsza podczas US Open, w decydującym starciu odprawiając z kwitkiem Ons Jabeur z Tunezji 6:2, 7:5. Ogromne wrażenie na kibicach zrobiła także jej seria 37 wygranych meczów z rzędu, czym ustanowiła najlepszy taki wynik w XXI wieku. Wymowny jest także fakt, że najlepsza rakieta na świecie przed kilkoma dniami mogła odebrać nagrodę dla Sportowca Roku, przyznawaną na podstawie głosów zarówno dziennikarzy, jak i kibiców. A rywali miała nie byle jakich, w pokonanym polu pozostawiła m.in. Dawida Kubackiego czy Roberta Lewandowskiego. Rok 2022 należy już jednak do przeszłości, a Iga musi skupić się na realizacji kolejnych celów. Jednym z nich z pewnością jest zwycięstwo w pierwszym w sezonie turnieju Wielkoszlemowym – Australian Open. Choć z pewnością nie będzie to zadanie łatwe, bukmacherzy z TOTALbet zdają się wierzyć, że jest to scenariusz jak najbardziej realny. Polka jest wg nich wielką faworytką zbliżających się zawodów.

Różnicę, która obecnie dzieli Igę Świątek od reszty tenisistek najlepiej obrazują kursy przygotowane przez TOTALbet. Bukmacher szanse na końcowy triumf Polki wycenił bowiem na 2.70. Na drugim miejscu w tym zestawieniu znajduje się Aryna Sabalenka, w tym przypadku za każdą złotówkę postawioną na taki rozwój wypadków TOTALbet płaci już jednak dziewięciokrotność tej sumy! To właśnie z Białorusinką nasza zawodniczka mierzyła się w półfinale turnieju WTA Finals, wieńczącego zmagania w minionym roku. Wówczas lepsza okazała się rywalka, która zwyciężyła 6:2, 2:6, 6:1. Polscy kibice liczą jednak, że jeśli obie panie ponownie spotkają się na korcie, tym razem górą będzie Iga. Kolejne lokaty w tym zestawieniu także zajmują zawodniczki, które potrafiły ograć Świątek w poprzednim sezonie: Caroline Garcia (11.00) oraz Jessica Pegula (12.00). Szczególnie porażka z Francuzką mogła być wyjątkowo bolesna, Polka doznała jej bowiem przed własną publicznością. Zawodniczki zmierzyły się bowiem w ćwierćfinale turnieju w Warszawie, gdzie starsza z nich zwyciężyła w trzech setach. Porażka z Pegulą to natomiast historia najnowsza. Obie panie zagrały ze sobą podczas United Cup, gdzie nadspodziewanie łatwo triumfowała Amerykanka (6:2, 6:2). Tak naprawdę pierwsza weryfikacja formy zawodniczek ze światowej czołówki przyjdzie jednak dopiero podczas Australian Open. Pozostaje mieć jedynie nadzieję, że Iga Świątek trafi z formą i już pod koniec stycznia będzie mogła cieszyć się z czwartego w karierze zwycięstwa w turnieju Wielkiego Szlema.

