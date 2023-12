Im wcześniej zaczniesz oszczędzać, tym na emeryturze będzie ci lżej

- Hubert Biskupski, gospodarz programu „Pieniądze to nie wszystko”: To już ostatni moment na próbę znalezienia sposobu, aby w przyszłym roku zapłacić jak najmniejszy podatek. Co mogą zaproponować instytucje finansowe?

- Przemysław Jaworski, Skarbiec TFI: Możemy do tego wykorzystać np. IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego).

- Wyjaśnijmy więc, czym jest IKZE.

- To tak zwany trzeci filar. Przede wszystkim pozwala na systematyczne oszczędzanie na swoją jesień życia. W długim horyzoncie czasowym chroni nas przed ryzykiem utraty pieniądza. Dużą korzyścią jest właśnie to, że możemy dzięki IKZE zmniejszyć podatek - kwotę, którą wpłacimy na IKZE możemy sobie odliczyć od dochodu. Potem otrzymamy zwrot z Urzędu Skarbowego, albo po prostu ten podatek będzie mniejszy do zapłacenia.

IKZE, podobnie jak inny produkt – IKE (Indywidualne Konto Emerytalne), ma ustawowy limit wpłat. Limity są zmieniane co roku ze względu na wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Limit wpłat do IKZE dla osób na etacie w tym roku, to niewiele ponad 8 tys. zł. Dla osób samo zatrudnionych – nieco powyżej 12 tys. zł. Nie musi to być jednorazowa wpłata, ale może.

- Jest też limit minimalny, prawda?

- Tak, taki jaki dana instytucja finansowa sobie ustali. W tej chwili w Skarbiec TFI limit minimalny wpłaty to 200 zł. Warto jednak wpłacać więcej, choćby z uwagi wyższe ulgi podatkowe.

- Odliczenie od dochodu to nie wszystko, co ustawodawca zaoferował, jeżeli chodzi o IKZE.

- Gdy będziemy wypłacać pieniądze po 65. roku życia, nie będziemy płacić tzw. podatku Belki, czyli od zysków, który płacimy przy standardowych inwestycjach. Wypłacając te pieniądze po 65. roku życia, czy to jednorazowo, czy to w ratach zapłacimy podatek, ale niższy – 10 proc. Środki z IKZE możemy oczywiście w dowolnym momencie wycofać. Jednak trzeba pamiętać, że jeśli zrobimy to przed 65. rokiem życia, wartość zwracanych z IKZE środków zostanie doliczona do naszego przychodu, od którego płacimy podatek dochodowy.

- A IKE? Tutaj limity wpłat są znacznie wyższe.

- Tak, w tym roku jest to kwota powyżej 20 tys. zł. Tu też nie odliczamy podatku Belki, co jest dużą korzyścią dla długoterminowego inwestora. Dzięki temu po 60. r.ż. będziemy mieli czysty zysk. W IKE, podobnie jak w IKZE, procentuje zasada systematyczności i długoterminowości.

Nie ma takiej gwarancji, że zyski będą stale rosły, bo rynek jest, jaki jest. Dlatego długoterminowość i systematyczność obniżają ryzyko gwałtownych strat.

- Przez ile lat trzeba wpłacać na IKE lub IKZE?

- Co najmniej 5. To nie muszą być kolejne lata, a dowolne.

- Zakładając, że chcę założyć u państwa jedno z tych kont emerytalnych, czy mogę liczyć na jakieś wsparcie?

- Jako instytucja finansowa nie mamy doradztwa inwestycyjnego, więc nie powiemy, które rozwiązanie jest dla pana lepsze i jak powinien pan inwestować. Także nie damy panu sygnału, kiedy zmienić strategię. Nie możemy tego robić. To zawsze musi być pana decyzja. Jednak na pewno pokażemy całą paletę funduszy, które są dla pana odpowiednie poprzez ocenę pana profilu ryzyka. Jeżeli jest on konserwatywny, to mamy rozwiązania przypominające alternatywę do lokaty terminowej. Jeżeli akceptuje pan duże ryzyko, to mamy i takie strategie. To będzie oczywiście pana decyzja, ale np. ze względu na wiek i horyzont czasowy, ryzyko może bardzo popłacać.

