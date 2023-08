Inwestycja pod Wrocławiem zabezpieczy odbiorców z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej

Trofeum wyścigu to dzieło sztuki

Nowoczesne laboratoria powstają w Siechnicach pod Wrocławiem. Już w przyszłym roku zostaną w nich uruchomione linie produkcyjne do syntezy API (ang. Active Pharmaceutical Ingredient), czyli aktywnych substancji farmaceutycznych, niezbędnych do produkcji leków. Warto wiedzieć, że API, w formie płynnej lub stałej, to aktywne substancje każdego leku i stanowią aż 30 proc. jego składu. Bez nich produkcja leków nie byłaby możliwa.

Już w 2020 r. europejscy producenci leków zaapelowali o uruchamianie linii do produkcji substancji czynnych – syntezy API. Dotychczas głównymi dostawcami API na europejski rynek były firmy z Azji, które w dużym stopniu uzależniły od siebie producentów leków ze Starego Kontynentu. W ślad za tym apelem Komisja Europejska przyjęła strategię farmaceutyczną dla państw Unii, która ma ułatwić i w efekcie odbudować rynek produkcji API w Europie. Firma Hasco-Lek S.A. postanowiła odpowiedzieć na potrzeby krajowego i europejskiego sektora farmaceutycznego, planując budowę nowoczesnego obiektu dla potrzeb linii produkcyjnych API w Polsce.

Za uruchomienie linii produkcyjnych w obiekcie Hasco-Lek S.A. w Siechnicach odpowiada Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome. Spółka, której właścicielem jest Hasco-Lek S.A., jest jednostką naukową i posiada ministerialny status jednostki badawczo-rozwojowej. Po uzyskaniu odpowiednich certyfikatów, linia pilotażowa posłuży m.in. do produkcji substancji aktywnych, pozyskiwania API pod kątem dalszego rozwoju i tworzenia kolejnych produktów leczniczych, a także do syntezy innowacyjnych API w badaniach przedklinicznych oraz klinicznych.

Rynek farmaceutyczny jest jednym ze strategicznych fundamentów bezpieczeństwa zdrowotnego. Udowodnił to czas pandemii COVID-19 i niestabilna sytuacja geopolityczna na świecie, które zachwiały łańcuchami dostaw, w tym także procesem dystrybucji substancji niezbędnych do produkcji leków – API.