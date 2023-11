Jak odróżnić nastoletni bunt od depresji?

Okres dojrzewania to jeden z najważniejszych momentów rozwojowych w życiu człowieka. Zmiany, które w tym czasie zachodzą prowadzą do ukształtowania tożsamości, a co za tym idzie – przygotowania do dorosłego życia. Młodzi ludzie zmieniają się wewnętrznie i zewnętrznie, ale zmiany dotyczą również oczekiwań stawianych im przez otoczenie. To czas, w którym nastolatkowie odczuwają dużą presję, czemu może towarzyszyć nadwrażliwość.

Między 10. a 17. rokiem życia u dorastającej młodzieży można zaobserwować znaczną niestabilność emocjonalną i bardzo dużą dysproporcję pomiędzy rzeczywistym znaczeniem sytuacji, które się przytrafiają, a uczuciami jakie te wydarzenia wywołują w nastolatku. Młodzi szczególnie silnie przeżywają gniew w stosunku do znaczących osób – rodziców i nauczycieli. Jedną z form sprzeciwu może być bunt, który może ujawniać się w rozmaity sposób. Jedną z kategorii, która może być przedmiotem buntu są ludzie. Młody człowiek buntuje się przeciwko wygórowanym, jego zdaniem, wymaganiom rodziców czy ingerowaniu przez nich w jego życie uczuciowe. Nastolatek sprzeciwia się także niesprawiedliwemu traktowaniu, zakazom i istnieniu hierarchii w rodzinie. Z kolei rodzic często nie wie co o tych zmianach sądzić i jak na nie reagować. Co robić? Odpuścić i myśleć, że przejdzie samo? Zaostrzyć dyscyplinę?

Młody człowiek eksperymentuje z tym jak myśli, co czuje i co może zrobić. Jest głośny, sarkastyczny, rozdrażniony wielokrotnie w ciągu dnia, nieufny, ma dużo pretensji, targają nim skrajne emocje i bywa egoistyczny. Takie zachowanie bardzo często prowadzi do konfliktów w rodzinie. Normą rozwojową w tym okresie jest lęk egzystencjalny, pytania o sens życia, lęk o oceny dokonywane przez rówieśników i funkcjonowanie w sytuacjach społecznych. Młody człowiek nadmiernie może martwić się o swój wygląd, swoje ciało, poświęcać dużo uwagi dbałości o sylwetkę czy zdrowemu trybowi życia. Ma poczucie bycia niezrozumianym, często nie rozumie własnych emocji, przeżyć, nastrojów – mogą być one bardzo zmienne i dynamiczne. W tym czasie sam nastolatek zmaga się z przerastającymi go oczekiwaniami stawianymi przez rodzinę, społeczeństwo, kulturę i rówieśników.

Zasadnicza różnica między buntem a depresją jest taka, że przy klasycznie przebiegającym buncie obserwujemy zmienność nastrojów. Nastolatek może mieć zły dzień, ale następny będzie dobry. Może być smutny, ale za kilka godzin może znów być wesoły. Labilność nastroju często łączona jest z burzą hormonalną. W przypadku epizodu depresyjnego okresy zmienionego nastroju i aktywności są o wiele dłuższe.

W przeciwieństwie do buntu depresji towarzyszy w dużo większym stopniu wycofanie z aktywności i utrata motywacji do działania. Należy być bardziej wyczulonym i obserwować czy zachowania, które do tej pory nie miały miejsca pojawiają się sporadycznie, czy też utrzymują się przez dłuższy czas. O depresji możemy mówić, gdy symptomy utrzymują się co najmniej dwa tygodnie. Depresja może objawiać się również obniżonym nastrojem, apatią, niechęcią do aktywności, które wcześniej sprawiały radość. Niepokojącym sygnałem jest również wycofanie z relacji z rodziną, rówieśnikami, brak energii i bezczynność. Jednymi z objawów depresji są też pogorszenie zdolności intelektualnych, problemy z pamięcią i koncentracją czy pogorszenie ocen. Należy też obserwować jak odżywia się nastolatek, ponieważ zaburzenia jedzenia mogą świadczyć o kryzysie. Zmiana apetytu, jego brak, chudnięcie lub przeciwnie, objadanie się, powinny zwrócić uwagę rodziców. Każdy aspekt fizjologicznego funkcjonowania nastolatka może być sygnałem, że dzieje się coś złego np. zbyt mała ilość snu, nocna aktywność, niechęć do wstawania rano. Nie wolno bagatelizować i ignorować sygnałów związanych ze skargami na dolegliwości bólowe np. bóle głowy i brzucha.

Na opiekunach spoczywa duża odpowiedzialność: muszą dostrzec i zrozumieć zachodzące w dziecku zmiany. Nauczyć się odróżniać co jest rozwojową normą, a co może świadczyć o kryzysie psychicznym. Wielu rodziców sądzi, że ma dobry kontakt ze swoim dzieckiem, ponieważ nie kłóci się z nim, a ponadto stara się zapewnić wszystko, co jest z pozoru potrzebne do szczęścia. Tymczasem dzieci mogą nie mieć poczucia, że mogą naprawdę ufać swoim rodzicom, że ci chcą ich wysłuchać. Jeśli rodzice na co dzień nie okazują dzieciom zaufania, nie rozmawiają z nimi o ważnych dla nich sprawach, nie znają ich trosk i kłopotów, trudno będzie doprowadzić do szczerej rozmowy, kiedy kłopoty zaczną być poważniejsze.

Małgorzata Serafin – dziennikarka specjalizująca się w tematach zdrowia psychicznego. Prowadzi program na YT na temat zdrowia psychicznego, gdzie rozmawia z osobami z doświadczeniem kryzysu.