Jak Polacy korzystają z najniższych cen prądu w Europie?

W ubiegłym roku bardzo się obawialiśmy, że zimą mocno odczujemy skutki kryzysu energetycznego spowodowanego wojną w Ukrainie. Miało zabraknąć węgla dla gospodarstw domowych, a ceny prądu miały wzrosnąć o kilkaset procent. Tymczasem zima się kończy i możemy już podsumować trudny sezon: czarne scenariusze się nie spełniły.

Ceny niższe niż w Niemczech

W ubiegłym roku ceny surowców energetycznych rzeczywiście wystrzeliły w górę, zwiększając koszty wytwarzania prądu. Jednak w najgorszym momencie kryzysu – w sierpniu i wrześniu – Polacy nie odczuwali wzrostu cen, które na polskim rynku były kilkakrotnie niższe niż np. we Francji czy w Niemczech. Po wstrzymaniu importu węgla ze Wschodu pojawił się też problem niewystarczającej produkcji polskich kopalń. Jednak PGE Paliwa sprowadziło do Polski 10 mln ton węgla, które dzięki współpracy z portami, kolejarzami i samorządowcami zaspokoiły potrzeby gospodarstw domowych i firm. Rozwiązano też problem wysokich cen surowców i kosztów wytwarzania energii. Aby podwyżki nie były aż tak odczuwalne dla gospodarstw domowych i dla innych odbiorców, rząd wprowadził tarczę solidarnościową. Dzięki niej za całą lub większość zużytej w domu energii zapłacimy tyle samo co w zeszłym roku, a małe i średnie firmy, instytucje samorządowe, ośrodki zdrowia oraz inni odbiorcy wrażliwi nie zapłacą więcej niż 78 gr/kWh. To znacznie poniżej kosztów ponoszonych przez spółki sprzedające prąd!

Można zyskać jeszcze więcej

Rząd nie tylko zamroził ceny, lecz także zachęca do oszczędzania energii. Im mniejsze jej zużycie, tym mniejszy będzie rachunek końcowy. Dodatkowo, jeżeli od października 2022 r. do grudnia 2023 r. zmniejszymy zużycie energii elektrycznej o 10 proc., nie tylko zapłacimy odpowiednio niższy rachunek, lecz także dostaniemy dodatkowy upust – kolejne 10 proc. wartości naszego rachunku! Zyskujemy więc podwójnie.

Szczegółowe informacje są dostępne na:www.liczysieenergia.pl

PAMIĘTAJ O OŚWIADCZENIU

Jeżeli w twoim domu mieszka osoba z niepełnosprawnością, masz Kartę Dużej Rodziny lub jesteś rolnikiem – możesz zużyć więcej energii po ubiegłorocznej cenie netto. Aby zwiększyć limit, musisz złożyć oświadczenie u swojego sprzedawcy prądu. Masz na to czas do 30 czerwca.

Kontroluj zużycie energii

Jeżeli zmieścisz się w limicie od 2000 do 3000 kWh rocznie (w zależności od gospodarstwa domowego), za energię zapłacisz tyle samo netto co rok temu. Za prąd zużyty ponad przysługujący ci limit cena będzie nieco wyższa. Dlatego warto sprawdzać swoje zużycie. Można to robić, kontrolując licznik, w internecie lub kontaktując się ze swoim sprzedawcą

PARTNEREM MATERIAŁU JEST POLSKI KOMITET ENERGII ELEKTRYCZNEJ