Jak skorzystać z wakacji kredytowych w 2023 roku?

Na początek przypomnijmy, czym w ogóle są wakacje kredytowe. To rządowe wsparcie dla osób, które zaciągnęły w Polsce kredyt hipoteczny. Celem programu jest zniwelowanie skutków wysokich stóp procentowych - w ten sposób, przynajmniej częściowo, państwo rekompensuje kredytobiorcom dynamicznie rosnące raty kredytu hipotecznego.

Dzięki wakacjom kredytowym każdy kredytobiorca w Polsce – o ile zaciągnął kredyt w polskiej walucie i na własne potrzeby mieszkaniowe – mógł odroczyć spłatę swojej miesięcznej raty czterokrotnie w 2022 roku. Program obowiązuje również w 2023 roku i pozwala na odroczenie kolejnych czterech rat – po jednej w każdym kwartale. Łącznie to nawet 8 miesięcy przerwy w spłacie rat kredytowych.

Terminy spłat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych odsetek czy kosztów. Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu.

Należy jednak pamiętać, że okresu zawieszenia spłaty nie wlicza się do okresu kredytowania. Oznacza to, że niespłacone raty przechodzą do spłaty na później, wydłużając okres kredytu o liczbę miesięcy, jaką obejmowały wakacje kredytowe. Skorzystanie z wakacji kredytowych jest dobrowolne.

Przykład 1: Rata kredytu wzrosła z 1100 zł do 1900 zł. Przy 4-miesięcznych wakacjach kredytowych (4 × w 2023 roku) łączne obciążenie kredytobiorcy zmniejszy się o 7 600 zł (4 x 1900 zł).

Przykład 2: Rata kredytu wzrosła z 1500 zł do 2400 zł. Przy 8-miesięcznych wakacjach kredytowych (4 × w 2022 roku oraz 4 × w 2023 roku) łączne obciążenie kredytobiorcy zmniejszy się o 19 200 zł (8 x 2400 zł).

Przykład 3: Rata kredytu wzrosła z 2400 zł do 3900 zł. Przy 8-miesięcznych wakacjach kredytowych (4 × w 2022 roku oraz 4 × w 2023 roku) łączne obciążenie kredytobiorcy zmniejszy się o 31 200 zł (8 x 3900 zł).

Jak wnioskować o wakacje kredytowe?

Aby skorzystać z wakacji kredytowych, trzeba spełnić łącznie dwa warunki:

zawrzeć umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r.

zakończyć okres kredytowania co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty

Wniosek o wakacje kredytowe składa się̨ w banku, który udzielił kredytu hipotecznego. Wniosek taki można złożyć w formie pisemnej lub prościej, w formie elektronicznej. Można to zrobić na dedykowanym formularzu lub bez niego – w zależności od funkcjonalności udostępnianych przez bank.

Kredytobiorca sam decyduje przez ile miesięcy chce korzystać z wakacji kredytowych. Przy czym wniosek może złożyć jednorazowo – za cały okres, jego część lub składać pojedyncze wnioski na każdy z wybranych miesięcy.

Bank potwierdzi przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania. Wskaże przy tym okres, na który zawieszona została spłata kredytu, a także wysokość opłat, które trzeba uregulować́ z tytułu ewentualnego ubezpieczenia kredytu – te opłaty nie są objęte wakacjami kredytowymi. Ministerstwo Finansów zachęca do składania wniosków nie później niż̇ w dniu spłaty raty, również w weekend przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej.

Jeśli kredytobiorca korzysta już z wakacji kredytowych uzgodnionych wcześniej ze swoim bankiem, a złoży wniosek o wakacje na mocy nowych przepisów rządowych, to termin tych pierwszych wakacji skróci się z chwilą złożenia nowego wniosku u kredytodawcy.

Co można zrobić z zaoszczędzonymi pieniędzmi?

Środki zaoszczędzone w trakcie wakacji kredytowych można wykorzystać dowolnie, według własnego uznania - odłożyć na koncie oszczędnościowym, przeznaczyć na bieżące wydatki lub wykorzystać́ do nadpłacenia kredytu hipotecznego.

To ostatnie rozwiązanie jest szczególnie rekomendowane przez Ministerstwo Finansów.