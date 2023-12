Jak zachęcać seniorów do podróżowania? Stowarzyszenie Projekt Tarnów podsumowuje kampanię „Cudowna Podróż”

– W trakcie kampanii konsekwentnie zachęcaliśmy osoby młode do wsparcia starszego pokolenia, pokazywania seniorom w jaki sposób można korzystać z ułatwiających turystykę aplikacji mobilnych i które destynacje wybierać ze względu na ich inkluzywność. Naszym celem od początku było to, aby podróżowanie stało się dla osób starszych dostępne i inspirujące. W ramach specjalnego konkursu, który przeprowadziliśmy na naszej stronie internetowej i w kanałach społecznościowych, powstało blisko 50 unikalnych scenariuszy wielopokoleniowego podróżowania, a 20 najbardziej kreatywnych autorów zabierze swoją babcię lub dziadka do jednej z atrakcyjnych i otwartych na potrzeby osób starszych turystycznych destynacji – Grzegorz Sokołowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Projekt Tarnów.

i Autor: Materiały prasowe

Seniorzy w erze cyfrowej podróży

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, blisko 48% osób w wieku 65-74 lat nigdy nie korzystało z komputera. Bariery cyfrowe ograniczają seniorom możliwości podróżowania, dlatego w ramach kampanii powstały specjalne poradniki edukujące seniorów na temat korzystania z najbardziej popularnych aplikacji, bez których dziś trudno wyobrazić sobie podróżowanie. Wśród nich znalazły się: Booking (rezerwowanie noclegów), Airbnb (rezerwowanie noclegów), Maps.me (mapy, które nie wymagają połączenia internetowego), TripAdvisor (szukanie inspiracji oraz atrakcji w wybranych miejscach), Jakdojade (komunikacja w miejscowościach, a także międzymiastowa) Komoot (tworzenie tras rowerowych w oparciu o topografię), Uber (przejazdy po miastach) czy TikTok (szukanie podróżniczych inspiracji). Poradniki są dostępne na stronie cudownapodroz.pl.

Do współpracy w kampanii jej autorzy zaprosili zasięgowych influencerów, specjalizujących się w tematyce turystyki, którzy promowali najbardziej inkluzywne i dostosowane do potrzeb osób starszych destynacje. Organizatorzy skupili się na Instagramie oraz TikToku. Wrocławskie Podróże Kulinarne obserwuje w tych kanałach łącznie ponad 200 tysięcy osób, natomiast Leniwce w Podróży ponad 130 tysięcy. Wideo promujące wyjazdy po Polsce na ich kontach na Instagramie oraz TikToku obejrzano łącznie ponad 374 tysiące razy.

Odrodzenie polskiej turystyki

Na przestrzeni ostatnich lat konsekwentnie zwiększano w Polsce dostępność usług turystycznych dla grup społecznych, które same, bez odpowiedniej pomocy ze strony państwa, nie byłyby w stanie w pełni realizować swojego prawa do wypoczynku i spędzania wolnego czasu. Program Turystyki Społecznej stanowił kolejną tego typu inicjatywę Ministerstwa Sportu i Turystyki. Między innymi dzięki takim programom turystyka w naszym kraju skutecznie odradza się po pandemii.

Polacy uwielbiają podróżować w granicach naszego kraju. W 2022 roku w podróż z co najmniej jednym noclegiem wybrało się 19,1 miliona Polaków. Łącznie wydali na te wyjazdy 86,6 miliarda złotych - o połowę więcej, aniżeli rok wcześniej. Prognozuje się, że w zbliżającym się ku końcowi roku ta liczba jeszcze wzrośnie. 2023 rok był dla turystyki zdecydowanie najlepszy od rekordowego 2019. Ruch turystów w porównaniu z analogicznym okresem z 2022 roku był o 7% większy. Porównując tegoroczne dane z tymi rekordowymi z 2019 roku, w podróż krajową wybrało się o 3,5% więcej Polaków.

Kampanię „Cudowna Podróż” dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.