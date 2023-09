Jeden rachunek za prąd będzie darmowy!

Prof. Jeffrey Sonnenfeld, który namawiał amerykańską administrację do wprowadzenia sankcji na Rosję, powiedział na Forum w Karpaczu: To Polska miała rację

Każda polska rodzina otrzyma jeszcze w tym roku jednorazowe wsparcie w wysokości nawet 125 zł. Dla statystycznego gospodarstwa domowego jest to mniej więcej równowartość rachunku za prąd za jeden miesiąc.

Rozporządzenie Ministerstwa Klimatu określa sześć warunków. Spełnienie jednego z nich pozwala na skorzystanie z nawet 125 zł obniżki opłat za zużywaną energię. Te warunki to:

wyrażenie zgody na korespondencję drogą elektroniczną, w tym otrzymywanie faktur VAT,

wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o oferowanych produktach i usługach,

potwierdzenie poprawności swoich danych u sprzedawcy energii,

zmniejszenie w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy pomiędzy styczniem 2023 r., a wrześniem 2023 r. zużycie energii elektrycznej o 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r.,

bycie właścicielem prosumenckiej instalacji OZE (np. paneli fotowoltaicznych),

korzystanie z podwyższonych limitów zużycia prądu w ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej - dotyczy to gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny, z osobą z niepełnosprawnościami lub rolników).

Jeśli spełnimy jeden z tych warunków, nasz sprzedawca energii elektrycznej (ten, który przysyła nam fakturę) jest zobowiązany do obniżenia nam rachunków.

Rozporządzenie wchodzi w życie 19 września. Przysługujące nam upusty mają zostać rozliczone przez sprzedawców jeszcze w tym roku.

To kolejne rozwiązanie zapewniające odbiorcom zmniejszenie kosztów energii. Jednocześnie do końca roku obowiązuje rządowa Tarcza Solidarnościowa, która zamroziła ceny energii elektrycznej na poziomie z 2022 r. Po ostatnim zwiększeniu limitów zużycia prądu, zapewnia ona gospodarstwom domowym rocznie od ok. 3 tys. zł do nawet 4 tys. zł oszczędności na rachunkach. Suma ta jest zależna od przysługującego gospodarstwu domowemu limitu. Energia zużyta przez odbiorców indywidualnych poniżej limitu kosztuje tyle, co w ubiegłym roku, czyli ok. 41 gr za kWh netto.

Dodatkową ochroną przed wzrostem cen energii zostały również objęte samorządy, odbiorcy wrażliwi oraz sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Dla tej kategorii odbiorców rząd zdecydował o obniżeniu od października ceny energii z ok. 78 gr do 69 gr za kWh.

- W związku z zablokowaniem przez opozycyjny Senat ustawy, która zakładała 5 proc. obniżkę cen za energię elektryczną, zużytą w 2023 roku, rząd postanowił wprowadzić alternatywne rozwiązanie polegające na wprowadzeniu obowiązku przyznania gospodarstwom domowym przez sprzedawców energii upustu w wysokości ponad 120 zł. My dotrzymujemy słowa i chronimy Polaków przed skutkami kryzysu energetycznego i wzrostem cen energii elektrycznej – mówi Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

