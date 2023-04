Jedziesz na majówkę? Sprawdź, dlaczego warto mieć ubezpieczenie

Wyniki Lotto z 25.04.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

W tym roku majówka w kalendarzu układa się bardzo korzystnie. Święta wypadają w dni, w które zazwyczaj chodzimy do pracy: 1 Maja w poniedziałek, a 3 Maja – w środę. Wystarczy wziąć trzy dni wolnego, aby mieć aż półtora tygodnia odpoczynku! To w sam raz na całkiem długie, wiosenne wakacje.

Obojętnie, jaki kierunek wycieczki wybrałeś, ta wyjątkowa przygoda zasługuje na odpowiednią ochronę. Dobrze dobrane ubezpieczenie to podstawia każdej wyprawy, a opłacona składka jest niczym w porównaniu z kosztami, które możesz ponieść w przypadku przykrych niespodzianek w trasie.

Przede wszystkim zdrowie

Dla tych, którzy zapragnęli wyjazdu za granicę, w kwestiach zdrowotnych oczywiście podstawą jest EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest ona jednak dostępna wyłącznie dla osób zgłoszonych do ubezpieczenia w ZUS. Nawet mając taką kartę, musimy być świadomi, że zakres świadczeń, który obejmuje EKUZ, jest ograniczony. EKUZ na przykład nie pokrywa kosztów akcji ratunkowej górskiego pogotowia na Słowacji!

W Niemczech za niektóre wizyty lekarskie także trzeba płacić, mimo posiadanego ubezpieczenia. Wyjazd poza Unię Europejską to już zupełnie inna sprawa. W USA zwykłe badanie ambulatoryjne może kosztować tysiąc dolarów, nie mówiąc już o dodatkowych wydatkach za podstawowe zabiegi, takie jak założenie gipsu czy opatrunku.

Dlatego tak ważne jest posiadanie dodatkowego ubezpieczenia turystycznego. LINK4 Podróże obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance. Daje nam dostęp do szeregu usług medycznych, badań i zabiegów ambulatoryjnych, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, hospitalizacji czy leczenia stomatologicznego w nagłych stanach bólowych. Możliwe jest także objęcie opieką dzieci i zwierząt podczas pobytu w szpitalu ubezpieczonego rodzica/opiekuna.

Zakres ochrony możesz rozszerzyć również o choroby przewlekłe. Jeżeli obawiasz się nagłego nasilenia (zaostrzenia) swoich dolegliwości podczas podróży zagranicznej i chcesz, aby takie zachorowanie było objęte ubezpieczeniem do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia Kosztów Leczenia i Assistance, to powinieneś wykupić to ryzyko.

Co jeszcze zyskujemy z ubezpieczeniem turystycznym w LINK4?

Polisa oferuje szeroką ochronę, a do tego jest bardzo elastyczna i ma wiele opcji do wyboru. Sami decydujemy, jakiego rodzaju ryzyka chcemy ubezpieczyć, aby w razie trudnych sytuacji zapewnić pomoc sobie oraz naszym bliskim, z którymi jedziemy na wycieczkę.

W LINK4 Podróże można skorzystać z różnych wariantów. W zależności od tego, gdzie się wyjeżdżasz, możesz wybrać: wariant Polska, Europa i basen Morza Śródziemnego albo wariant Świat.

Pakiet, oprócz ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance, obejmuje także ubezpieczenie NNW, które zabezpieczy Cię finansowo na wypadek uszczerbku na zdrowiu, jakiego możesz doznać za granicą. Dodatkowo możesz skorzystać również z opcji „OC w życiu prywatnym”. Zapewnia ono również ochronę na wypadek wyrządzenia szkód osobie trzeciej, co w wielu przypadkach mogłoby kosztować nas prawdziwą fortunę.

Chroń bagaż i majątek w domu

Boisz się o swój bagaż? Ubezpieczenie bagażu podróżnego i ubezpieczenie sprzętu sportowego to rozwiązanie, dzięki któremu ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za utracone lub uszkodzone rzeczy. Jeżeli natomiast z jakichś przyczyn wystąpi opóźnienie w dostarczeniu Twojego bagażu podróżnego powyżej 6 godzin, LINK4 w ramach assistance pokryje wydatki poniesione na zakup niezbędnych środków higieny osobistej, leków oraz artykułów spożywczych.

Masz także możliwość dodatkowego zabezpieczenia majątku pozostawionego w miejscu zamieszkania. Dzięki temu możesz cieszyć się wakacjami, zamiast martwić o to, czy dom lub mieszkanie nie zostało okradzione.

Ubezpieczenie turystyczne LINK4 to praktyczne rozwiązanie, dzięki któremu każdy krajowy czy zagraniczny wyjazd możesz w całości poświęcić na relaks. Ewentualne kłopoty pomoże Ci rozwiązać LINK4, a Ty bezpiecznie wrócisz do kraju.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia zagranicznego?

Po pierwsze sprawdź, czy ubezpieczenie w podróży zagranicznej swoim zakresem terytorialnym obejmuje kraj lub region, do którego się udajesz. Po drugie zorientuj się, jakie dokładnie ryzyka objęte są ochroną ubezpieczeniową. Następnie dokładne przejrzyj wyłączenia i inne warunki polisy, dostępne w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ubezpieczenie turystyczne w LINK4 dopasowywane jest do Twoich potrzeb, dlatego też sam możesz wybrać jego zakres.

Ważne! Kup polisę co najmniej 1 dzień przed wyjazdem.

Jak wykupić polisę turystyczną?

Ubezpieczenie może być zarówno krótkoterminowe, jak i całoroczne. Oferta towarzystwa jest bardzo elastyczna. Chcąc kupić polisę bez wychodzenia z domu, wystarczy skorzystać z prostego kalkulatora na stronie www.link4.pl. Można też porozmawiać z konsultantami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem. Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziesz w OWU PODRÓŻE na stronie www.link4.pl.

Materiał powstał przy współpracy z Grupą PZU.