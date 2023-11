Jesienią sprawne światła w aucie to podstawa. Rusza bezpłatna akcja stacji diagnostycznych w całym kraju

Kobiece libido – co je wzmacnia, co osłabia

Od 16 lat w Polsce mamy obowiązek jazdy na światłach mijania przez całą dobę, we wszystkie dni roku. Starsi kierowcy mogą pamiętać czasy, gdy ten nakaz był wymagany jedynie od października do lutego. Takie zasady wprowadzono na okres jesienno-zimowy, charakteryzujący się gorszymi warunkami pogodowymi. Wymagają one większej ostrożności, ze względu na wcześniej zapadający zmrok, pojawiające się zamglenia czy śnieżyce. Wszystko to poważnie ogranicza widoczność, Twój pojazd nie może być autem widmem. Sprawne oświetlenia to kluczowy element bezpieczeństwa na drodze.

O światła trzeba dbać. Jeśli nie oświetlają dobrze drogi, powodem mogą być trwale zabrudzone klosze, co często zdarza się w starszych pojazdach. Zwykłe ich szorowanie nie wystarczy. Na szczęście można im przywrócić blask specjalistycznym zestawem do polerowania. Warto wtedy zwrócić uwagę, aby wybrać produkty z ochroną UV, co zapewni trwalszy efekt czyszczenia.

Ustaw światła i uniknij mandatu

Należy od czasu do czasu sprawdzić, czy strumień światła reflektorów jest skierowany we właściwą stronę i czy nie wymaga korekty. Inaczej Twoje auto będzie oślepiać innych kierowców. To proszenie się o wypadek!

Regulację można wykonać na dowolnej stacji diagnostycznej. Warto skorzystać z aktualnej akcji, gdzie dostępne jest bezpłatne ustawianie świateł. Adresy ponad 1300 stacji w Polsce uczestniczących w tej kampanii są dostępne w internecie.

Trzeba zaznaczyć, że zgodnie z przepisami drogowymi, niewłaściwie ustawione światła mogą podlegać karom, co stanowi dodatkową zachętę do dbałości o ich prawidłowe działanie. Za złamanie przepisów grozi mandat w wysokości 200 złotych oraz 4 punkty karne.

Dobrze jest wozić ze sobą zestaw żarówek, aby w każdej chwili móc je wymienić. Niestety, nie zawsze jest to możliwe, bo dostęp do kloszy bywa utrudniony, zwłaszcza w nowych modelach samochodów. Często dobranie się do tego elementu wymaga fachowej wiedzy, ale też odpowiednich narzędzi.

Gdy potrzebna jest pomoc...

Będąc w trasie, możesz potrzebować natychmiastowej pomocy. W takich sytuacjach działa ubezpieczenie Auto Assistance w LINK4. Towarzystwo oferuje je jako dodatek do pakietu ubezpieczenia OC oraz OC+AC. Polisa występuje w trzech wariantach: podstawowym – Auto Assistance, Auto Assistance Plus oraz Auto Assistance Komfort, który oferuje najszerszy zakres świadczeń, jednak jest on dostępny tylko wraz z pełnym ubezpieczeniem casco.

Wsparcie w Polsce i za granicą

Z Auto Assistance możesz liczyć na pomoc w przypadku awarii i to nie tylko w Polsce, ale również w Europie.

Dzięki polisie firma zorganizuje naprawę auta na miejscu i pokryje koszty robocizny. Ta usługa ograniczona jest limitami – w Polsce do 400 zł, a za granicą do 1000 zł (do 1200 zł w przypadku Assistance Komfort).

Jeśli naprawa na miejscu nie będzie możliwa, możesz liczyć na holowanie pojazdu. W kraju na odległość do 500 km (przy Assistance Komfort w Polsce nie ma limitów, a w Europie wynosi aż do 750 km).

W przypadku bardziej skomplikowanych awarii, kiedy samochód z jej powodu nie nadaje się do dalszej jazdy i został uziemiony w warsztacie, możesz liczyć na auto zastępcze.

Zapewni Ci to wariant Assistance Plus (do 3 dni) oraz wariant Auto Assistance Komfort, dzięki któremu za darmo pożyczysz auto na 5 dni. Oba te limity wydłużają się w sytuacjach kradzieży lub wypadku – odpowiednio do 5 i 10 dni w zależności od wariantu ubezpieczenia.

Auto Assistance w LINK4 to także m.in.:

uruchomienie pojazdu w przypadku rozładowanego akumulatora

dostarczenie paliwa

pomoc, jeśli paliwo zamarznie lub jeśli nalejemy niewłaściwe

otwarcie w przypadku utraty lub zniszczenia kluczyków.

Nie lekceważ problemu

Ubezpieczenie Assistance to niezbędnik każdego kierowcy, tak samo ważny, jak gaśnica, trójkąt ostrzegawczy czy koło zapasowe. Polisa zapewnia spokój, a w razie pilnej potrzeby pomoc techniczną. Także wtedy, gdy w trasie zaskoczy Cię awaria oświetlenia, z którą samodzielnie nie możesz sobie poradzić.

Pamiętaj, że tego problemu nie należy bagatelizować. „Ślepe auto” w złych warunkach atmosferycznych i przy niedostatecznej widoczności, stwarza ogromne zagrożenie i zwiększa ryzyko wypadku. Sprawne, prawidłowo wyregulowane światła pozwalają natomiast kierowcy wcześniej dostrzec przeszkodę bądź pieszego poruszającego się jezdnią lub poboczem. Ma to szczególne znaczenie w warunkach jesienno-zimowych.

Jak kupić ubezpieczenie?

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego ubezpieczenia OC albo pakietu OC+AC wraz z wybranym wariantem Auto Assistance.

Na stronie internetowej link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator OC, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl.

*Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.