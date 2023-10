Katastrofa w mieszkaniu? Tak pomoże Ci OC w życiu prywatnym z LINK4 Dom

Dom to nasza oaza spokoju, czasem jednak może okazać się polem nierównej walki z lawiną niechcianych zdarzeń. Zwykle zaczyna się od drobiazgu. Nagły przeciek wody w kuchni, pęknięty wężyk od zmywarki, zepsuta pralka – a w finale powódź w kuchni i przedpokoju, zniszczona drewniana podłoga, spuchnięte meble, a co gorsza zacieki na ścianach u sąsiada. Są też inne źródła zagrożenia: wyciek gazu, nieostrożne korzystanie z urządzeń grzewczych czy nagłe zwarcie w instalacji elektrycznej.

Efekt? Lawina wydatków, których nie miałeś w planach i stres. Co więcej, jeśli mieszkanie lub dom ucierpiały w wyniku awarii, sąsiedzi również mogą ponieść duże straty, które będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni.

Nie jesteś w stanie kontrolować wszystkiego, co dzieje się w Twoim domu. Możesz jednak zrobić wiele, aby się przed tym zabezpieczyć i uniknąć finansowych tarapatów, gdy niespodziewanie dopadnie Cię seria pechowych zdarzeń.

Dobrym rozwiązaniem w takich sytuacjach jest posiadanie OC w życiu prywatnym razem z ubezpieczeniem nieruchomości od zdarzeń losowych. To połączenie, które może odciążyć Cię nie tylko w przypadku niespodziewanych zdarzeń w domu czy w mieszkaniu, ale także w różnych sytuacjach w życiu codziennym.

Dobre ubezpieczenie to spokojny sen

Ubezpieczając się w LINK4 Dom, zyskujesz szeroki zakres ochrony od rozmaitych ryzyk i nieprzewidzianych zdarzeń.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym może się okazać ratunkiem w całym szeregu zdarzeń – od nieumyślnego zalania sąsiada po przypadkowe uszkodzenie czyjegoś mienia, np. podczas gry w piłkę Twojego dziecka.

Jeśli zdecydujesz się ubezpieczyć swój dom od wszystkich ryzyk, firma pokryje szkody spowodowane rozmaitymi awariami, ale również działaniem osób trzecich, które umyślnie dokonały uszkodzeń – wandali czy włamywaczy.

Zniszczenia wywołane złymi warunkami pogodowymi z ubezpieczeniem polisą LINK4 Dom również nie będą więcej Twoim zmartwieniem. Jeśli masz polisę, to firma przejmuje na siebie finansową odpowiedzialność za szkody wyrządzone zarówno przez burze, jak i wichury, ale również opady śniegu czy zapadnięcia ziemi.

Chroń wyposażenie

Z ubezpieczeniem LINK4 chronisz nie tylko budynek, ale również jego wyposażenie. Z polisą uzyskasz odszkodowanie w przypadku utraty czy zniszczenia rzeczy pozostających w domu, czy mieszkaniu (mebli, pamiątek, sprzętu RTV/AGD czy innych cennych przedmiotów).

Polisa pokryje również szkody związane z uszkodzeniami w stałych elementach takich jak okna, drzwi, schody czy balustrady.

W razie awarii – fachowiec na telefon

Pomocnym dodatkiem do polisy DOM jest również Assistance – umożliwia on skorzystanie z usług fachowców, którzy w przypadku nagłych zdarzeń losowych pomogą w naprawie m.in. instalacji elektrycznej czy hydraulicznej. W przypadku włamania może okazać się konieczna pilna interwencja ślusarza, który wstawi nowe zamki, a w przypadku awarii instalacji wodnej, gdy np. pękła rura co grozi zalaniem łazienki – wezwanie hydraulika. Dzięki ubezpieczeniu zyskujesz pewność, że profesjonaliści odpowiednio zadziałają w krytycznych sytuacjach.

Chronisz nie tylko dom

Ubezpieczenie DOM od LINK4 obejmuje ochroną różne typy nieruchomości. Może to być zarówno dom w zabudowie jednorodzinnej, mieszkanie, jak i dom letniskowy. W LINK4 możesz ubezpieczyć nawet nieruchomość, która jest dopiero w budowie. Polisa chroni nie tylko budynek mieszkalny, ale i pomieszczenia przynależne, np. piwnicę, strych, garaż.

Czy można ubezpieczyć dom, nie będąc właścicielem?

Jeżeli wynajmujesz dany lokal lub nieruchomość, to nie możesz ubezpieczyć go w takim samym zakresie jak jego właściciel. Dlatego też LINK4 ma w swojej ofercie także polisy dla najemców. W ich ramach możesz zabezpieczyć mienie ruchome na wypadek kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia.

Panele fotowoltaiczne pod ochroną

Polisa LINK4 Dom ma jeszcze więcej unikalnych zalet. Możesz ubezpieczyć także panele fotowoltaiczne. Z tego ekologicznego źródła energii korzysta coraz więcej gospodarstw domowych. W ten sposób można oszczędzić na rachunkach oraz uzyskać niezależność od dostaw prądu. Jest to jednak kosztowna inwestycja, która narażona jest na wiele niebezpieczeństw. Panele mogą zostać uszkodzone m.in. przez grad lub pożar.

Zwróć uwagę na szczegóły

Ubezpieczenie mieszkania, domu czy domku letniskowego zawsze dobierane jest indywidualnie. W związku z tym cena polisy również będzie dopasowana do nieruchomości, którą ubezpieczasz. Zależy ona od kilku czynników – na przykład wartości domu czy jego położenia.

Polisa w LINK4 jest bardzo elastyczna. Sam określasz sumę, do jakiej chcesz się ubezpieczyć. Należy pamiętać, że powinna ona odpowiadać wartości ubezpieczonego mienia. Podana kwota będzie maksymalną wysokością odszkodowania, jaką firma wypłaci za szkodę.

Warto zapoznać się ze szczegółami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) i zwrócić uwagę na zastrzeżenia, które wyłączają odpowiedzialność firmy.

Jak kupić ubezpieczenie?

Ubezpieczenie DOM dostępne jest w LINK4. Szczegóły i wyłączenia odpowiedzialności należy sprawdzić w OWU dostępnym na www.link4.pl.

Warto też zasięgnąć fachowej porady konsultantów na infolinii 22 444 44 44 lub zapytać o szczegóły agenta współpracującego z LINK4.

Artykuł powstał przy współpracy z Grupą PZU.