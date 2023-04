Kierunki rozwoju polityki energetycznej Polski

HUBERT BISKUPSKI z-ca red. nacz. „Super Expressu”, szef „SuperBiznesu”:

– Chciałbym zacząć od tego dokumentu, który przygotowuje rząd i który ma zdecydować o kierunkach rozwoju naszej energii na najbliższe dekady “Polityka Energetyczna Polski do 2040”. Jak ma wyglądać nasz rynek energetyczny za dwie dekady?

ANNA MADYNIAK, naczelnik wydziału Polityki Energetycznej w Departamencie Strategii i Analiz w Ministerstwie Klimatu i Środowiska:

– Obecnie obowiązującym dokumentem strategicznym jest polityka Energetyczna, która została przyjęta przez Radę Ministrów w lutym 2021 roku. Przez ostatnie 2 lata zmiany w sektorze energetycznym były niezwykle dynamiczne. Przypomnę tylko, że w ciągu tych dwóch ostatnich lat mieliśmy pandemię Covid, która przełożyła się na poziom zapotrzebowania na energię elektryczną i oddziaływała na procesy inwestycyjne. Z podwyższeniem aspiracji klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. I oczywiście skutkami wojny na Ukrainie, co przełożyło się na ograniczenia dostaw surowców energetycznych do wielu odbiorców w Unii Europejskiej i na poziom cen surowców energetycznych. Ten ostatni czynnik wpłynął również na to, że Rada Ministrów w ubiegłym roku podjęła decyzję o aktualizacji założeń w polityce energetycznej wprowadzając dodatkowy filar do strategii energetycznej związany ze wzmocnieniem suwerenności energetycznej, tak żeby budować bezpieczeństwo narodowe, budować niezależność energetyczną.

Hubert Biskupski:

– I jak ta niezależność energetyczna ma być zapewniona?

Anna Madyniak:

– Przez dywersyfikację nośników energii, dywersyfikację struktury miksu energetycznego oraz rozwój alternatywnych paliw i surowców energetycznych, rozwój OZE. Ale także przez redukcję zapotrzebowania na gaz, który jest surowcem importowanym. Oczywiście mamy swoje krajowe wydobycie, natomiast w dużej części jest on importowany. Zmniejszając wzrost zapotrzebowania na gaz tworzymy nowe możliwości dla wykorzystania krajowego węgla, który do tej pory jest bazą wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Biorąc to wszystko pod uwagę, a w szczególności skutki wojny na Ukrainie, Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało dodatkowe scenariusze dla sektora elektroenergetycznego uwzględniające najnowsze trendy i dynamikę zmian w sektorze odnawialnych źródeł energii, nowe inwestycje, które są planowane bądź też już są wdrażane. Dokument, o którym rozmawiamy został przedłożony pod obrady Rady Ministrów i jest w trakcie procedowania. Pełna aktualizacja polityki energetycznej jest zaplanowana na ten rok i obejmować będzie kompleksowo zużycie paliw i energii w całej gospodarce – nie tylko w sektorze energetycznym, ale również w innych sektorach jak ciepłownictwo, przemysł, usługi, rolnictwo.

Hubert Biskupski:

– Czy przedstawiony scenariusz jest realną ścieżką rozwoju sektora energetycznego?

MAGDALENA MAJ kierownik Zakładu Klimatu i Energii, PIE:

– W Polskim Instytucie Ekonomicznym: jesteśmy w trakcie opracowywania modelu miksu energetycznego, dzięki któremu będziemy mogli utworzyć scenariusze, które pozwolą nam ocenić różną strukturę miksu energetycznego i jej wpływ na cenę końcową dla odbiorców. Wydaje nam się, że w tym momencie w jakim jesteśmy, kiedy bezpieczeństwo energetyczne stanowi główny filar w Unii Europejskiej istotne jest zapewnienie stabilnych dostaw od kontrahentów. A tak naprawdę też utrzymanie możliwie największej częściprodukcji i wydobycia paliw, ale również surowców krytycznych wykorzystywanych potem do tworzenia technologii w kraju. Scenariusz przedstawiający w okresie przejściowym zwiększone wykorzystanie energetyki węglowej w stosunku do tego co było poprzednio pokazywane, wydaje się być zasadne, bo jeżeli mielibyśmy budować więcej mocy gazowych na paliwie, którego my w Polsce niewiele wydobywamy musielibyśmy czekać, aż jednostki wytwórcze zwrócą się i będą ekonomicznie opłacalne. A to pewnie zajęłoby ze dwie dekady. Natomiast jeżeli krótkoterminowo pozwolimy na modernizację jednostek węglowych i zwiększymy tempo wzrostu OZE w miksie, będziemy tak naprawdę mogli szybciej przejść do neutralności klimatycznej i pominąć paliwo przejściowe jakim miał być gaz, choć i on odgrywa swoją rolę i będzie miał w miksie energetycznym, bo jest potrzebny do uzupełniania niestabilnych źródeł fotowoltaicznych i wiatrowych.

Hubert Biskupski:

– A co z energetyką jądrową?

Magdalena Maj:

Wraz z redukcją mocy węglowych istotne wydaje się wprowadzanie do systemu stabilnie pracujących mocy jądrowych, które w przyszłości także mogą posłużyć do produkcji wodoru razem z wielkoskalową energetyką – możemy zatem spodziewać się rozwoju małych reaktorów jądrowych – SMR i MMR. Patrząc z perspektywy unijnej na możliwości polskiego systemu to bardzo ambitny, ale możliwy do realizacji scenariusz. Punktem krytycznym są możliwości rozwoju sieci, szczególnie dystrybucyjnych tych o niższych napięciach, które będą musiały przyjmować nowe moce OZE. Pytanie, które dokładnie rodzaje technologii OZE będziemy rozwijać – bo boom na fotowoltaikę był znaczący głównie wśród indywidualnych odbiorców i być może wielkoskalowa fotowoltaika będzie odgrywała dużą rolę. Zgodnie z komunikatami URE i PSE możemy się obawiać problemów z dostarczeniem mocy w ciągu najbliższej dekady, gdy będziemy czekać na wybudowanie farm wiatrowych na morzu i elektrowni jądrowych – tu jest rzeczywiście pytanie czy system podoła. A wracając do węgla, Polska jest jednym z nielicznych krajów UE, w których produkcja energii elektrycznej z węgla spadła.