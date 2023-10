Kim są najlepsi młodzi specjaliści w Europie?

Podczas EuroSkills uczestnicy wykonują serię zadań i projektów w ściśle określonych ramach czasowych i zgodnie z wymagającym kodeksem rywalizacji. Projekty wymagają szerokiej wiedzy technicznej i umiejętności, których zawodnicy uczą się i opanowują podczas studiów i szkoleń w miejscu pracy. Na EuroSkills wszyscy mają do dyspozycji te same narzędzia i identycznie przygotowane stanowiska, zawody można więc porównać do igrzysk olimpijskich. Tyle że zamiast skoku w dal czy biegu na 800 m., zawodnicy rywalizują w takich kategoriach jak murarstwo, projektowanie zieleni czy florystyka. Aby wygrać liczą się więc przede wszystkim praktycznie umiejętności, wiedza, kunszt zawodu oraz umiejętność działania pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem.

Z przeprowadzonego przez FRSE badania, którego celem było zebranie informacji na temat kompetencji uczestników oraz ich postaw i oczekiwań związanych z udziałem w zawodach, wynika, że młodzi Polacy są pewni swoich umiejętności. Blisko 40 proc. badanych spodziewało się zajęcia miejsca na podium. Opinia ta nie jest pozbawiona podstaw, ponieważ blisko co drugi z nich przyznał, że stale zdobywa i podnosi swoje kwalifikacje u pracodawcy. Sprawdzanie i rozwijanie wiedzy zdobytej w szkole w praktycznym środowisku, a także uczenie się i podpatrywanie przy pracy bardziej doświadczonych profesjonalistów stanowią jeden z ważniejszych aspektów szkolenia młodego specjalisty.

Zawodnicy przyznawali też, że kluczowe przed konkursem jest zwiększenie umiejętności językowych oraz kompetencji związanych z pracą w międzynarodowym środowisku. Za swoje najmocniejsze strony uznali natomiast otwartość, zdolność do poszukiwania informacji, uczenia się, znajomość terminologii branżowej i umiejętność planowania pracy.

W ich opinii, inicjatywa EuroSkills oferuje przede wszystkim możliwość zdobycia praktycznych doświadczeń zawodowych i nowej wiedzy pod okiem trenera. Co więcej, aż 82,9 proc ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że udział w konkursie zwiększa ich szansę na znalezienie zatrudnienia, a blisko 70 proc. stwierdziło, że dzięki EuroSkills mają szansę nauki tych elementów zawodu, których nie można poznać w szkole. Wielu z nich planuje też założenie własnej firmy, więc w przyszłości mogą być nie tylko pracownikami, lecz także pracodawcami, co wiąże się z szeregiem wyzwań w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Zdaniem ankietowanych, o wysokiej pozycji w konkursie decydują przede wszystkim umiejętności, przygotowanie i determinacja – czyli jedne z najbardziej pożądanych obecnie na rynku pracy cech.

Europejski rynek pracy po kryzysie wywołanym pandemią Covid-19 znajduje się obecnie w okresie przejściowym. Kraje Unii Europejskiej skoncentrowały się na wzmacnianiu swoich gospodarek, jesteśmy także świadkami szybkiej transformacji w dziedzinie cyfryzacji czy ekologii, co skutkuje tworzeniem nowych możliwości rozwoju i ma niebagatelny wpływ na potrzeby pracodawców i wymagania, jakie stawiają przed swoimi pracownikami. W tym procesie ważną rolę odgrywa wysokiej jakości kształcenie i szkolenie zawodowe, które oferuje kadrze możliwość zdobycia odpowiednich umiejętności i przygotowuje ich na wyzwania społeczno-ekonomiczne, zapewniając tym samym sukces w życiu osobistym i zawodowym.

Dotyczy to zarówno młodzieży, której programy kształcenia i szkolenia zawodowego zapewniają płynne przejście od etapu edukacji szkolnej do etapu zatrudnienia, jak i osób dorosłych, które chcą podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje czy zdobyć nowe kompetencje, by dostosować je do zmian na rynku pracy.

Z prognoz Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDFOP) wynika, że najbardziej pożądanymi kompetencjami wśród osób odbywających kształcenie zawodowe są obecnie umiejętności cyfrowe, znajomość języków obcych, umiejętności praktyczne związane z wykonywanym zawodem, a także elastyczność i otwartość na zmiany.

Na to zapotrzebowanie odpowiadają programy edukacyjne, takie jak na przykład Erasmus+ – flagowa inicjatywa Unii Europejskiej w zakresie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Oferują szereg możliwości nie tylko dla uczniów i absolwentów szkół, ale także dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, kadry zarządzającej placówek oświatowych oraz trenerów i szkoleniowców. Ważnym elementem programu jest także możliwość uczestnictwa w konkursach umiejętności zawodowych.

Co istotne, inicjatywy takie jak EuroSkills będące w synergii z unijnymi programami edukacyjnymi służą nie tylko zdobywaniu cennych umiejętności niezbędnych na dzisiejszym rynku pracy, lecz także promowaniu edukacji zawodowej, jako atrakcyjnej drogi do pewnej i satysfakcjonującej kariery.

Tegoroczną, ósmą już edycję igrzysk branżowych Polska zakończyła z 13 medalami, osiągając tym samym najlepszy wynik w historii. Trzy złote przypadły: Rafałowi Rygalikowi, specjaliście w dziedzinie frezowanie CNC, Janowi Firlejowi, który bronił biało-czerwonych barw w kategorii elektronika, a także Piotrowi Wyrzykowi i Hubertowi Krasuskiemu, młodym fachowcom w obszarze integracji robotów przemysłowych. Oprócz trzech złotych medali, Polacy zdobyli jeszcze 1 srebrny, który wywalczył Dawid Miotk, w konkurencji obsługa gości hotelowych, 3 brązowe (Rafał Piechaczek – mechanika pojazdów ciężarowych, Dorota Cieślicka – budownictwo cyfrowe, Krzysztof Żurek – chłodnictwo i klimatyzacja), a także aż 6 medali doskonałości, przyznawanych za uzyskanie bardzo wysokiego wyniku punktowego (Alan Kaczkowski – spawalnictwo; Janusz Perucki – gotowanie; Emilia Wilde – fryzjerstwo; Łukasz Kobyłecki – serwis restauracyjny; Mateusz Wyskok – instalacje sanitarne i grzewcze oraz Weronika Kwiatek-Binda – florystyka).