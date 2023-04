Kupujesz auto? Sprawdź historię pojazdu i zapewnij sobie ochronę ubezpieczeniową

Wyniki Lotto z 13.04.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

„Niemiec płakał, jak sprzedawał…” - ten słynny slogan zna chyba każdy, kto rozgląda się za używanym samochodem. Oznacza jedno: nie wierz we wszystko, co powie Ci sprzedawca. Warto samemu sprawdzić prawdziwą historię pojazdu. Od kilku lat jest to bardzo proste, a do tego nic nie kosztuje. Wiele cennych informacji uzyskasz, korzystając z aktualnych danych państwowego rejestru Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).

To powie Historia Pojazdu

Jak z niego korzystać? Wejdź na stronę usługi Historia Pojazdu. Wpisz numer rejestracyjny, numer VIN i datę pierwszej rejestracji pojazdu, który chcesz sprawdzić. Informacje wyświetlą się od razu. Ze strony dowiesz się na przykład o:

ważności obowiązkowego badania technicznego oraz ubezpieczenia OC,

kto jest właścicielem – firma, organizacja, czy osoba prywatna,

poznasz liczbę właścicieli pojazdu od momentu zarejestrowania w Polsce,

terminie wykonanych badań technicznych,

czy pojazd jest wyrejestrowany albo kradziony,

otrzymasz dane techniczne: pojemność i moc silnika, rodzaj paliwa,

ustalisz stany licznika z badań technicznych (dane gromadzone od 2014 roku),

dostępne są także niektóre ryzyka dotyczące pojazdu odnotowane za granicą – na przykład informacje o tym, czy pojazd jest po wypadku lub czy był używany jako taksówka.

Jeśli pojazdu nie ma w CEP, a chcesz sprawdzić jego dane zagraniczne – na przykład czy pojazd za granicą był kradziony, służył jako taksówka lub był zalany – potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić Twoją tożsamość. Na stronie Historia Pojazdu podane są wskazówki, jak taki profil założyć.

Pamiętaj o ubezpieczeniu

Historia pojazdu to jedno, a jego stan techniczny to osobna sprawa. Oględziny pojazdu najlepiej powierzyć fachowcowi. Warto przed zakupem udać się zatem do serwisu, najlepiej takiego, który specjalizuje się w danej marce. Doświadczone oko mechanika wykryje mankamenty. Taka opinia pomoże podjąć decyzję.

Z pewnością zdajesz sobie sprawę, że będąc właścicielami pojazdu, musisz wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, tzw. OC. Jest to ubezpieczenie, do którego posiadania obliguje nas prawo. Ubezpieczenie to chroni Ciebie i każdego kierowcę Twojego pojazdu wyłącznie przed finansowymi konsekwencjami wypadków i kolizji, które powstały z Twojej winy na innym pojeździe lub osobie. Ale i tu warto pomyśleć o całym pakiecie OC wraz z pomocą z zakresu assistance. Taka wersja dostępna jest w LINK4. Ubezpieczenie OC nie działa natomiast w przypadku kradzieży, czy uszkodzeń, które powodowane są w Twoim własnym samochodzie. Aby liczyć na odszkodowanie, musisz mieć Autocasco, które jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym.

Optymalnym rozwiązaniem jest oczywiście pełne Autocasco, ale warto też pomyśleć o Smart Casco – to sprytne rozwiązanie w LINK4 dla bardziej oszczędnych.

Chroń wszystkie ryzyka z Autocasco w LINK4

Autocasco w LINK4 zawierane jest w formule All Risk. Co to oznacza? Firma odpowiada za wszelkie zdarzenia, za wyjątkiem tych wprost wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia jako wyłączenia! Ochrona obejmuje bardzo szeroki wachlarz przypadków: kolizje, wypadki oraz kradzieże – także elementów stanowiących wyposażenie pojazdu. Otrzymasz odszkodowanie, kiedy złodziej ukradnie koło albo wytnie katalizator.

Firma pokryje koszty także, gdy nieznany sprawca zarysuje na parkingu zderzak Twojego samochodu, albo wandal urwie w nim lusterko. Nie musisz się także martwić się o zniszczenia wywołane żywiołami: gradem, wichurą, czy nawet lawiną i zapadliskiem ziemi. Możesz być spokojny – w takich sytuacjach również otrzymasz odszkodowanie.

LINK4 nie tylko zadba o naprawę pojazdu, ale także zwróci koszty ewentualnego holowania samochodu do warsztatu lub parkowania go na parkingu strzeżonym do czasu przybycia rzeczoznawcy. Twoje Autocasco wypadkowe obejmować będzie szkody, które powstaną na terenie całej Europy.

W LINK4 szybko zlikwidujesz szkodę

Decydując się na AC, masz do wyboru dwa warianty:

WARSZTAT – naprawiasz auto w dowolnym warsztacie, w tym ASO, KOSZTORYS – otrzymujesz odszkodowanie na podstawie wyceny szkody przez rzeczoznawcę i naprawiasz auto we własnym zakresie.

Co ważne, w ubezpieczeniu AC firma rozlicza szkody z korzyścią dla Ciebie, ponieważ:

w wariancie WARSZTAT do naprawy samochodu stosowane są oryginalne części zamienne,

nawet po wypadku auto jest nadal ubezpieczone na pełną sumę,

możesz wykupić amortyzację, dzięki czemu odszkodowania nie zmniejsza się o zużycie części podlegających wymianie,

w standardzie jest stała suma ubezpieczenia dla nowego pojazdu,

otrzymujesz również ubezpieczenie bagażu podręcznego oraz fotelików dziecięcych od zniszczenia i kradzieży, dodatkowo przy wypłacie za nie odszkodowania nie ma zastosowania udział własny.

Smart Casco – wybór dla oszczędnych

Pełna polisa Autocasco w LINK4 to doskonałe rozwiązanie m.in. dla posiadaczy stosunkowo nowych pojazdów. Jednak kiedy samochód jest starszy, wcale nie musimy rezygnować z ubezpieczenia. Znakomitą ofertą dla oszczędnych jest polisa Smart Casco w LINK4, która stanowi dodatek do pakietu OC. W ramach tego ubezpieczenia sami decydujemy, jakiego rodzaju ryzyka chcemy objąć ochroną.

Smart Casco ma węższy zakres niż AC i z tego powodu jest bardzo atrakcyjne cenowo. Przy autach o wartości poniżej 15 tys. zł, cena polisy zaczyna się już od 59 zł – to tyle, co obiad w restauracji. Maksymalna cena ubezpieczenia to 424 zł dla pojazdów w granicach 25 000 – 40 000 złotych.

Pomyśl o zagrożeniu i wybierz odpowiednią ochronę Smart Casco

Oszczędzamy, bo wybieramy tylko określone ryzyka, których najbardziej się obawiamy. Mamy trzy podstawowe warianty: Żywioły, Szkoda całkowita i Kradzież auta. Możemy ubezpieczyć się od każdego z nich oddzielnie albo je dowolnie ze sobą łączyć.

Jeśli uważamy, że nasze auto może ucierpieć z powodu gradu, huraganu, powodzi, czy pożaru spowodowanego piorunem warto wybrać pakiet, który zabezpieczy nas przed szkodami wyrządzonymi przez siły przyrody.

Z pewnością zawsze przyda się także drugi z wariantów dotyczący szkody całkowitej. Wówczas otrzymamy odszkodowanie, jeśli szkoda jest całkowita np. z powodu zderzenia z innym pojazdem, zwierzętami lub przeszkodami. Ten wariant polisy działa także, gdy auto zostanie zniszczone przez wybuch, pożar czy w wyniku działania wandali, albo kiedy dojdzie do jego zatopienia.

Jeśli obawiamy się rabunku samochodu, wtedy z pewnością większy spokój i komfort zyskamy dzięki wariantowi Kradzież. Wtedy otrzymamy odszkodowanie w przypadku utraty pojazdu .

Oszczędzaj bez ryzyka

Ze Smart Casco mogą skorzystać właściciele pojazdów do wartości 40 tys. zł. Zarówno to ubezpieczenie, jak i Autocasco to bardzo rozsądny wybór. Nie musisz niepotrzebnie ryzykować, bo po prostu się to nie opłaca.

Nawet błaha naprawa może kosztować majątek – dużo więcej niż wysokość składki. Nie mówiąc już o całkowitej utracie pojazdu i naszej mobilności. Wtedy musisz szybko zorganizować nowy pojazd, a nie zawsze jesteś przecież przygotowany na taki wydatek. Jeśli masz ubezpieczenie, dostaniesz odszkodowanie, dzięki czemu szybko rozwiążesz kłopot.

Tak kupisz ubezpieczenie

Kupując ubezpieczenie samochodu Smart Casco z Pakietem OC, albo Pakiet OC/AC w LINK4 zwróć uwagę na cenę i zawartość polisy. Musisz wiedzieć, że na cenę oraz zakres ubezpieczenia mają wpływ takie czynniki jak wartość, wersja wyposażenia i wiek pojazdu. Znaczenie ma nawet wielkość miasta, w którym najczęściej użytkowany jest samochód – ten aspekt wpływa m.in. na ryzyko stłuczki lub wypadku. Dlatego, aby poznać cenę polisy, skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń dostępnego na stronie LINK4 i sprawdź, ile będzie kosztowało ubezpieczenie skrojone specjalnie dla Ciebie i Twoich oczekiwań! Kalkulator OC wyliczy cenę dla Ciebie w mniej niż 60 sekund.

Ubezpieczenie Autocasco w LINK4 najkorzystniej kupisz w Pakiecie OC/AC. Oferta jest bardzo elastyczna. Ubezpieczenie AC można dokupić do posiadanego OC w LINK4 w terminie do 2 miesięcy od startu polisy OC.

Na stronie internetowej www.link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy, którą można opłacić nawet w czterech ratach. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.