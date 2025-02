Lisner rezygnuje z jaj z chowu klatkowego. Teraz produkty będą jeszcze bardziej JAJlepsze!

Produkty jajeczne w ofercie Lisner

Zmiana dotyczy wszystkich produktów marki Lisner zawierających jajka. W sklepach dostępne są sałatki warzywne, sałatki jajeczne, a także pasty do kanapek (m.in. pastella jajeczna ze szczypiorkiem, pastella jajeczna z kurkami). Od lat cieszą się one popularnością wśród konsumentów, pojawiając się na stole zarówno na co dzień, jak i od święta.

Lubisz pasty i sałatki od Lisner? Przygotuj się na dobrą informację. Teraz wszystkie będą jeszcze bardziej JAJlepsze! A to dzięki zmianie jaj z chowu klatkowego, co wpłynie pozytywnie na sytuację zwierząt oraz - pośrednio - całej planety.

Szczęśliwsze kury, szczęśliwsi ludzie

Oprócz aspektów etycznych i środowiskowych duże znaczenie ma też oczywiście jakość jajek. Jak skomentował prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk, specjalista w zakresie chorób drobiu i były kierownik Katedry Patologii Diagnostyki Weterynaryjnej Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie:

Dobrostan kur to wartość nadrzędna, jeśli chodzi o jakość jaj w obecnych czasach. Zwykło się mówić, że szczęśliwa kura to szczęśliwe jajo, a szczęśliwe jajo, to szczęśliwy człowiek.

Jak wykazały badania Biostatu z 2022 roku, aż 81 proc. z nas uważa, że chów klatkowy nie zapewnia kurom odpowiednich warunków do życia, a ponad 70 proc. naszych rodaków zadeklarowało, że zdecydowałoby się na produkty z jajami z chowu bezklatkowego, gdyby tylko producenci podali na opakowaniu taką informację. Coraz więcej firm wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.

Wycofanie jaj z chowu klatkowego przez Lisner: pozytywna zmiana i dobry przykład

W ramach kampanii “Lisner jeszcze bardziej JAJlepszy” firma informuje, że rezygnuje całkowicie z wykorzystywania w swoich produktach jaj pochodzących z chowu klatkowego. Jest to działanie będące kontynuacją polityki firmy, która stawia na odpowiedzialne podejście i wysokie standardy etyczne. Dostosowując się do potrzeb konsumentów i realiów współczesnego świata, Lisner daje jednocześnie dobry przykład pozostałym producentom żywności w Polsce i Europie. To krok w dobrym kierunku, który nie tylko poprawi warunki życia zwierząt, ale wpłynie też pozytywnie na jakość potraw spożywanych przez ludzi.

Wprowadzona zmiana to krok milowy w strategii odpowiedzialności społecznej i środowiskowej naszej marki. Jako firma, której bliskie są wartości zrównoważonego rozwoju, zdajemy sobie sprawę, że nasze decyzje mają wpływ nie tylko na konsumentów, ale również na środowisko i dobrostan zwierząt. Pragniemy oferować produkty, które są zgodne z oczekiwaniami współczesnych konsumentów, a jednocześnie wspierają bardziej etyczne i ekologiczne praktyki w rolnictwie. To zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń oraz wyraz naszej troski o jakość i odpowiedzialność na każdym etapie produkcji - podkreśla Greta Krzyżek – Malska, Marketing Manager Salads&Spreads Category w Lisner.

Wg słów cytowanego już prof. dr. hab. Piotra Szeleszczuka:

Decyzja Lisner dotycząca zmiany jakości jaj wpisuje się w założenia 3E – ekologii, etyki i ekonomii.

Krzysztof Badowski (partner Zarządzający Strategy&, doradca strategiczny, operacyjny i transakcyjny w branży FMCG i retail, lider centrum kompetencyjnego dóbr konsumenckich i handlu detalicznego w regionie Europy Centralno-Wschodniej) także wypowiedział się o zmianie firmy Lisner:

Rezygnacja z chowu klatkowego to ważny krok w realizacji strategii ESG, które stają się standardem w branży spożywczej. Firmy, takie jak Lisner, pokazują, że podnoszenie jakości produktów i dbałość o środowisko mogą iść w parze. Takie działania budują zaufanie konsumentów i pozytywnie wpływają na całą branżę.

Jeśli więc lubisz pasty i sałatki jajeczne, od dziś koniecznie wybieraj Lisner. W ten sposób będziesz wspólnie z marką działać na rzecz lepszego świata!