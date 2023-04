Majówka w terenie? Przepis na udany piknik wyjazdowy

Państwo dopłaci ci nawet 65 proc. do ubezpieczenia upraw

Jeśli piknik, to najlepiej na łonie natury. Las, jezioro, morska zatoka lub polana z widokiem na góry. Jest wiele pięknych miejsc – także całkiem niedaleko Ciebie – które warte są odwiedzenia .

Wyprawa autem ma swoje zalety – możesz stosunkowo swobodnie decydować, gdzie chcesz spędzić czas i nie jesteś uzależniony od publicznej komunikacji, która przecież nie wszędzie dociera.

Koc i kosz to podstawa

Co zabrać do bagażnika? Przydadzą Ci się akcesoria turystyczne: składane stoliki czy krzesełka, ale równie dobrze może wystarczyć sam koc. Najlepszy jest taki, który ma izolującą warstwę wodoodporną. Nic nie jest bardziej irytujące niż wilgotna tkania, na której chcesz usiąść albo się położyć.

Do tego warto wziąć ze sobą kosz piknikowy. Wypełniony talerzykami, szklankami i sztućcami, choć możemy zabrać też jednorazowe, papierowe naczynia.

A co z przekąskami? Dobrze jest je zapakować do kilku hermetycznych pudełek. Chronią one jedzenie i utrzymują w świeżości.

Przepisy na piknik nie wymagają dużego nakładu pracy. Wręcz przeciwnie, sprawdzają się proste przekąski – pomidorki koktajlowe, papryczki, podawane z bagietką, kostkami sera lub wędliną. Czego więcej potrzeba?

Idealne jako słodki deser są muffiny czy szarlotka. Smakują całej rodzinie i można je schować w koszu, nie topią się, ani nie kruszą.

Najlepiej jednak przygotowywać jedzenie w możliwie małych kawałkach, aby można je było łatwo jeść palcami lub widelcem.

Czym byłaby wyprawa bez gorącej kawy albo herbaty? Duży termos z napojami to niezbędne wyposażenie każdego prawdziwego miłośnika pikników.

Pamiętaj też, że po każdym pikniku trzeba posprzątać. W ten sposób dbasz o przyrodę, zwierzęta i komfort innych gości. Zatem przydadzą się serwetki, ręczniki papierowe oraz worki na śmieci .

Zadbaj o sprawny samochód

Wyprawa piknikowa to wspaniałe przeżycie i znakomita okazja do wypoczynku. Aby wycieczka była udana, trzeba zadbać też o samochód. To w końcu na nim będziesz polegał, kiedy ruszysz ku przygodzie. Przed wyjazdem sprawdź ciśnienie w oponach, stan płynów i oświetlenia.

Nawet drobne awarie mogą stać się dużym problemem, gdy jesteś daleko od domu. Na szczęście LINK4 pomoże Ci rozwiązać napotkane kłopoty.

Wiele dodatkowych korzyści zapewnia pakiet OC w LINK4. Oferowany jest wraz z Programem Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. Jeśli uszkodzisz auto w wyniku stłuczki, towarzystwo ubezpieczeniowe zapewni pomoc drogową i holowanie do 100 km. Fachowiec pomoże także w przypadku „kapcia”. Na miejscu wymieni koło na koło zapasowe znajdujące się w ubezpieczonym pojeździe, a jeśli to nie będzie możliwe, odwiezie lawetą auto do warsztatu.

Auto Assistance pomoże w awarii

Zatrzaśnięte w aucie kluczyki? Tu także można liczyć na pomoc LINK4 w otwarciu samochodu. W ramach ubezpieczenia Auto Assistance pomoc drogowa pojawi się u Ciebie w średnio pół godziny.

Dokupując Auto Assistance, które zapewnia pomoc w sytuacjach, kiedy dojdzie do awarii pojazdu. I to nie tylko w kraju, ale również w Europie. Już podstawowa opcja tego ubezpieczenia zapewnia lawetę do 500 km, samochód zastępczy w razie wypadku lub kradzieży czy też nocleg w hotelu dla Ciebie i współpasażerów w razie wypadku, awarii czy kradzieży auta.

Bez dobrego ubezpieczenia nie warto ryzykować – zwłaszcza kiedy będziesz w podróży z rodziną z dala od domu, w odludnych zakątkach, gdzie trudno liczyć na czyjąś pomoc.

Tak kupisz ubezpieczenie w LINK4

W LINK4 możesz w bardzo łatwy sposób skomponować sobie zestaw ubezpieczeniowy. Dołożyć do pakietu OC dodatkowe opcje, które Cię interesują (np. NNW, Auto Assistance, Ochronę Zniżki, Smart Casco) i sprawdzić, czy finalna cena składki jest dla Ciebie odpowiednia. Jest jeszcze jeden ważny plus. Kupując ubezpieczenie, składkę możesz rozłożyć nawet na 4 raty.

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego ubezpieczenia OC albo pakietu OC+AC.

Na stronie internetowej link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator OC, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.