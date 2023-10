Masz samochód? Sprawdź, jak uchronić się przed poważnymi konsekwencjami finansowymi

Uważność podczas jazdy samochodem, jego dobre przygotowanie techniczne i odpowiednia prędkość to absolutna podstawa bezpiecznej jazdy. Jak wskazuje Rzecznik klienta PZU, Piotr Ożarek, koniecznie musimy również pamiętać o ubezpieczeniu OC.

Brak OC to poważne kłopoty

Obowiązek jego posiadania dotyczy wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych. Dzięki niemu, jeśli spowodujesz kolizję lub wypadek, nie musisz płacić za skutki zdarzenia. To ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie osobie poszkodowanej. Odszkodowanie pokryje koszty nie tylko naprawy uszkodzonych przez ciebie pojazdów lub innego mienia, ale także leczenia poszkodowanych osób, wypłaty renty lub odszkodowania z tytułu śmierci, utraconych zarobków czy wiele innych wydatków. Czy wiesz, że brak OC wiąże się z poważnymi konsekwencjami? Najważniejszą z nich jest konieczność pokrycia szkody z własnej kieszeni. Co prawda, jeśli spowodujesz kolizję lub wypadek nie mając OC, odszkodowanie poszkodowanemu może wypłacić Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Po wypłacie odszkodowania, UFG zażąda jednak od ciebie, jako sprawcy zdarzenia, zwrotu pieniędzy. Konsekwencje finansowe takiego zdarzenia mogą więc być bardzo dotkliwe.

A co jeśli, to mój samochód będzie uszkodzony

Jeśli spowodowałeś kolizję lub wypadek, to ubezpieczenie OC zabezpiecza cię przed wypłacaniem odszkodowania poszkodowanemu. A co z twoimi stratami? Pomyśl, czy masz odpowiednie środki, aby naprawić uszkodzony pojazd. Koszty mogą przecież sięgnąć nawet wielu tysięcy złotych. Dlatego uważam, że do obowiązkowego OC warto dokupić ubezpieczenie autocasco (AC).

Co daje nam autocasco?

Nieważne czy to ty spowodowałeś kolizję lub wypadek, czy jesteś poszkodowanym – AC może pokryć koszty naprawy uszkodzonego samochodu. Pojazd może także ucierpieć podczas zderzenia ze zwierzęciem lub innym przedmiotem, tutaj również działa AC. Nietrudno sobie wyobrazić, że na samochód spadnie gałąź oberwana z drzewa podczas burzy lub wichury, prawda? Uszkodzenia powstałe w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych, takich jak np. burza czy grad, jak również pożar czy powódź także są objęte zakresem autocasco. AC działa też w przypadku kradzieży samochodu lub jego wyposażenia, obejmując szkody powstałe podczas włamania do auta.

Rozważ assistance

Gdy szukasz informacji na temat ubezpieczeń komunikacyjnych i rozważasz ich zakup, zastanów się nad tym, jakie masz oczekiwania i potrzeby w razie wystąpienia niespodziewanych wydarzeń na drodze. Jeśli wiesz, że np. naprawa auta, które uległo awarii na drodze czy rozładowany akumulator, mogą być dla ciebie wyzwaniem, to przyjrzyj się ubezpieczeniu assistance. W ramach PZU Pomoc w Drodze ubezpieczyciel oferuje jeden z najszerszych zakresów usług assistance na rynku.

Pamiętaj, że jestem tu dla ciebie, więc jeśli potrzebujesz pomocy – skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego: www.pzu.pl/pl/rzecznik-klienta. Z przyjemnością udzielę wsparcia w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych i rozwieję twoje wszelkie wątpliwości. Bezpiecznych podróży!

Piotr Ożarek - rzecznik klienta PZU

O tym warto pamiętać

Nawet jeśli nie spowodujesz żadnego zdarzenia na drodze, to choćby jednodniowa przerwa w polisie może wiązać się z wysokimi kosztami. Warto pamiętać, że OC nie przedłuża się automatycznie, jeżeli poprzednia składka za polisę nie została opłacona w całości. Tak samo OC nie przedłuża się po zakupie pojazdu oraz po otrzymaniu go w darowiźnie lub spadku. Z OC poprzedniego właściciela lub darczyńcy możesz korzystać tylko do terminu wskazanego na polisie. Te przypadki to najczęstsze powody naliczania wysokich opłat przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wysokość kar wystawianych za brak ubezpieczenia komunikacyjnego OC jest ustalana indywidualnie, ponieważ zależy od typu pojazdu oraz czasu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej. Maksymalna kara za brak OC dla właścicieli samochodów osobowych wynosi obecnie 7200 zł, a od 1 stycznia 2024 r. wzrośnie do 8484 zł.

AC ważnym wsparciem

Jak podaje UFG, wśród osób, które mają OC jedynie co czwarta wykupuje ubezpieczenie AC. Tymczasem w pierwszym półroczu 2023 poszkodowani zgłosili do ubezpieczycieli ponad 811 tys. szkód z polis komunikacyjnych OC i AC, zaś liczba szkód zgłoszonych z samego AC wyniosła prawie połowę. Z ubezpieczeń autocasco wypłacono aż 3,39 mld zł. Wypłata z jednej szkody wyniosła więc średnio ok. 8 850 zł. To pokazuje, że AC może być istotnym wsparciem.

