Mazowsze z dobrym budżetem

Ponad 6,7 mld zł po stronie dochodów

Dochody województwa mazowieckiego w 2024 r. osiągną ponad 6,75 mld zł. To o 1,1 mld zł więcej niż w tym roku. Jak zauważa marszałek Adam Struzik, budżet na 2024 r. przedstawia się bardzo dobrze. – Na 25-lecie istnienia samorządu województwa koalicja KO-PSL proponuje najlepszy budżet w historii Mazowsza. To budżet prorozwojowy i inwestycyjny. Aż 3 mld zł przeznaczymy na inwestycje.

Samorząd zwiększył też nakłady na programy wsparcia. – Co roku okazuje się, że potrzeby przewyższają środki, które przeznaczamy na pomoc dla gmin, powiatów i organizacji pozarządowych. Dlatego w przyszłym roku będzie to już ponad 1 mld zł. To inwestycje małe, ale bardzo ważne dla lokalnych społeczności i poprawiające jakość życia mieszkańców. Wdrażamy również nasz program regionalny Fundusze Europejskie dla Mazowsza – dodaje Adam Struzik.

8,4 mld zł po stronie wydatków

Wydatki na 2024 r. zostały określone na ponad 8,4 mld zł. Około 30 proc. tej kwoty, czyli ponad 3 mld zł, to środki przeznaczone na inwestycje. Ponad 1 mld zł władze regionu przeznaczą na pomoc samorządom lokalnym i organizacjom pozarządowym, „janosikowe” pochłonie w 2024 r. ponad 1,25 mld zł, a dotacje do przewozów kolejowych – ponad 917 mln zł.

3 mld zł na inwestycje

Na realizację inwestycji w 2024 r. władze województwa zaplanowały ponad 3 mld zł. Najwięcej, bo przeszło 772 mln zł, zostanie przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację dróg wojewódzkich, a 438 mln zł na modernizację i doposażenie szpitali. 202 mln zł pochłoną inwestycje w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego, a ponad 153 mln zł - w placówkach oświatowych.

Zdaniem Marcina Podsędka, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przyszłoroczny budżet jest rekordowy, a to oznacza rekordowe inwestycje. – Te pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje drogowe, w placówkach zdrowia czy szkołach. Realizacja tych zadań to szansa na realny rozwój gmin i powiatów, a tym samym całego województwa.

Programy wsparcia 2024

Samorząd Mazowsza w przyszłym roku będzie kontynuował dotychczasowe programy wsparcia, a na ich realizację przeznaczył ponad 1 mld zł. W sumie będą to 22 programy i zadania:

„Mazowsze dla równomiernego rozwoju” – 667 mln zł;

„Mazowsze dla sportu” – 65,6 mln zł;

„Mazowsze dla straży pożarnych” – 30,2 mln zł;

„Mazowsze dla klimatu” – 20,2 mln zł;

„Mazowsze dla zabytków” – 13,8 mln zł;

„Autobusy dla mazowieckich szkół” – 25,4 mln zł;

„Mazowsze dla melioracji” – 12 mln zł;

„Mazowsze dla sołectw” – 20,2 mln zł;

„Mazowsze dla czystego powietrza” – 10,3 mln zł;

„Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich” – 5,5 mln zł;

„Mazowsze dla czystego ciepła” – 5 mln zł;

„Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” – 35 mln zł;

Tory treningowo-szkoleniowe dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego – 8 mln zł;

„Mazowsze dla zwierząt” – 3 mln zł;

„Mazowsze dla zdrowia” – 4 mln zł;

„Mazowsze dla miejsc pamięci” – 2 mln zł;

Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu – 2 mln zł;

„Mazowsze dla działkowców” – 1,7 mln zł;

„Mazowsze dla seniorów” – 2,6 mln zł;

„Mazowsze dla młodzieży” – 1,4 mln zł;

Program wsparcia Domów Opieki Medycznej – 16,3 mln zł;

„Mazowsze dla zdrowia psychicznego” – 2 mln zł.

55 mln zł w 2024 r. władze Mazowsza przeznaczą na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (drogi dojazdowe do pól, retencja).