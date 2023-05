Mieszkańcy Mazowsza decydują. Tylko do 18 czerwca

Łowcy promocji, to wasz czas – Allegro Smart! Week i obniżki nawet do -50 procent

Mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą już oddawać głosy na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. To Mazowszanie zdecydują, które pomysły zostaną zrealizowane! Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży, cykl koncertów, festiwal kół gospodyń wiejskich, zakup karetki bariatrycznej czy defibrylatora, rodzinny piknik sportowy – to tylko część z 335 propozycji. Każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego będzie mógł oddać dwa głosy – jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden na projekt z dowolnego regionu. Głosować można za pośrednictwem platformy bom.mazovia.pl, a także w siedzibie urzędu i jego delegaturach. Na głosy mieszkańców Mazowsza czekamy do 18 czerwca!