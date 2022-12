Nie bój się podwyżki cen prądu

Zgodnie z wymogami prawa spółki energetyczne (tzw. przedsiębiorstwa obrotu energią, pośrednicy między nami a elektrownią), co roku składają do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wnioski o zatwierdzenie taryf dla gospodarstw domowych (tzw. „taryfa G”) na kolejny rok. Prezes URE za każdym razem rozpatruje, czy nowe propozycje rzeczywiście pokrywają koszty spółek w uzasadniony sposób. Chroni też nasze interesy przed nieuzasadnionym wzrostem cen.

Dotychczas stawki ceny za energię elektryczną dla odbiorców indywidualnych były zwykle znacznie niższe niż np. dla przedsiębiorstw. Czasem także były niższe niż jej rzeczywista cena, więc przedsiębiorstwa energetyczne często zmuszone były dopłacać do energii sprzedawanej odbiorcom indywidualnym.

Ceny energii są ściśle uzależnione od hurtowego rynku energii, który działa w ramach przepisów określonych w krajowym i unijnym prawie.

i Autor: Shutterstock

Jak to działa

Przedsiębiorstwa obrotu energią (te, które wystawiają nam rachunki) kupują energię głównie na Towarowej Giełdzie Energii. Większość transakcji zawieranych jest na tzw. rynku terminowym, czyli następuje sprzedaż określonej ilości prądu po znanej już teraz cenie. Dzięki temu sprzedawcy wiedzą, ile energii otrzymają, i mogą zawierać z nami umowy. A mu wiemy, ile będziemy za prąd płacić.

Ile będzie kosztować prąd w 2023 roku

Z perspektywy przedsiębiorstw energetycznych, kluczową kwestią jest to, ile zapłacą za energię w kontraktach terminowych. Średnia wartość tych kontraktów na 2023 r. kształtuje się obecnie na poziomie ponad 900 zł za 1000 kWh. My jednak zapłacimy mniej – sam zakup energii do określonego przez rząd dla gospodarstw domowych limitu zużycia będzie kosztował nieco ponad 400 zł netto za 1000 kWh, a więc tyle co teraz. Jeżeli przekroczymy limit, zapłacimy 693 zł za 1000 kWh, a wiec ponad 200 złotych mniej od ceny rynkowej!

Koszty zakupu energii przez spółki obrotu przewyższają więc znacząco przychody z jej sprzedaży. Różnica ta ma zostać pokryta z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, na który mają trafiać odpisy z przychodów wytwórców energii.