Nowa interaktywna strefa Samsung w Centrum Nauki Kopernik

Zrównoważony rozwój to wyrażenie, które słyszymy bardzo często, ale tak naprawdę nie bardzo wiemy, co to znaczy. Oficjalna definicja mówi, że zrównoważony rozwój to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. A to oznacza, że powinniśmy dbać o środowisko naturalne i o naszą planetę (zmniejszyć ocieplanie się temperatury na Ziemi i zminimalizowanie kryzysu klimatycznego. Tylko w ten sposób nasze dzieci i wnuki będą mogły dysponować słodką wodą do picia, czystymi rzekami czy morzami, powietrzem bez zanieczyszczeń itp. Firmy technologiczne, takie jak Samsung, miewają wiele grzechów w tej dziedzinie. Choćby dlatego, że używają rzadkich minerałów, które są wydobywane z wielką szkodą dla środowiska i brakiem poszanowania praw człowieka w biednych krajach Afryki czy Azji. To dlatego inicjatywa Samsunga jest taka cenna.

– Dbałość o środowisko oraz współpraca to jedne z najważniejszych wartości Kopernika – podkreśla Robert Firmhofer, Dyrektor Centrum Nauki Kopernik. - Strefa „Małe Kroki. Duża Zmiana” to doskonały przykład edukacji w temacie zrównoważonego rozwoju – dodaje.

Strefa Samsung to interaktywna przestrzeń, która zabiera odwiedzających w podroż po rozwiązaniach marki na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia produktu – od produkcji po utylizację. Małe kroki w stronę dużej zmiany – to motto przewodnie wystawy edukacyjnej, która pokazuje, jak innowacyjne rozwiązania mogą wpływać na zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko na każdym etapie cyklu życia produktu.

W strefie Samsung znajdziemy informacje m.in. o wprowadzonym w tym roku filtrze, który można podłączyć do pralki i zapobiec on przedostawaniu się do oceanu nawet do 98 proc. mikroplastiku uwalnianego z tkanin podczas prania. Tkaniny są bardzo istotnym źródłem tego zanieczyszczenia!

Samsung zwraca również uwagę odwiedzających na energooszczędność. Chodzi tutaj nie tylko o wybór urządzeń o wysokich klasach energetycznych, ale także takich, które wykorzystują nowoczesne, inteligentne technologie pozwalające na efektywne zarządzanie zużyciem energii. Pilot solarny do telewizora pozwala zapomnieć o konieczności wymiany baterii. W strefie można także poznać kreatywne pomysły na ponowne wykorzystanie ekoopakowań po telewizorach Samsung.

Samsung nie zapomniał także o dzieciach. Czekają na nie m.in. gry edukacyjne, ciekawostki, układanka czy magnetyczny sorter.

Partnerstwo Centrum Nauki Kopernik i Samsunga trwa już ponad 12 lat. W tym czasie zrealizowano już wiele wystaw i ciekawych inicjatyw.