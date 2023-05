Od elektryka do prawnika

Do Polski wraca mróz! Podano liczbę województw, będziesz zaskoczony

– Początki mojej pracy to pierwsze lata działania HMG I i rozpoczęcie działalności „HMG II – opowiada Jurek. Jego największe życiowe osiągnięcie to zdobycie tytułu magistra prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Metalurgii Metali Nieżelaznych na AGH i podyplomowych studiów BHP. Jednak nawet on sam nie byłby chyba w stanie wyliczyć wszystkich kierunków, na których się dokształcał.

– Zawsze chciałem wiedzieć więcej – mówi. Jerzy Karwowski pełnił funkcję ZSIP przez niemal 29 lat. – Dokonywałem wszelkich starań na rzecz poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy głogowskich hutników – mówi Jurek. Prowadził też szkolenia okresowe BHP dla pracowników, a także różne warsztaty z zakresu BHP. Miło wspomina czasy, kiedy w hucie działał radiowęzeł. Wchodził na antenę i na żywo odpowiadał na liczne pytania pracowników. Napisał również wiele artykułów, które zostały opublikowane w lokalnym „Miedziaku”.

– Pamiętam, jak w 2004 roku ZUS zaczął kwestionować, że nasi hutnicy pracują w warunkach szczególnych i odmawiał im prawa do emerytury. Kilkanaście spraw trafiło do sądu, a ja występowałem jako pełnomocnik tych pracowników. Skończyłem prawo, więc radziłem sobie i ostatecznie większość spraw była wygrana – mówi z dumą Jerzy Karwowski.