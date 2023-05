i Autor: shutterstock ENEA 2

Warto oszczędzać

OSZCZĘDZISZ co najmniej 2 tys. zł na rachunkach

Gospodarstwa domowe w Polsce przez cały 2023 r. będą korzystać z rządowej ochrony przed gwałtownym wzrostem cen energii elektrycznej. Każda rodzina, w ramach przyznanych limitów, zyska na rachunkach od ok. 2 tys. do ok. 3 tys. zł. To pieniądze, których nie będzie musiała zapłacić za prąd. Jeśli przysługuje ci wyższy limit niż 2000 kWh, do końca czerwca musisz złożyć oświadczenie w punkcie obsługi klienta swojego sprzedawcy prądu.