Oto gwiazdy pomagania

Amazon chce wspierać i doceniać swoich pracowników nie tylko w pracy, ale także poza nią. Dlatego m.in. raz do roku firma organizuje plebiscyt Amazon Stars. Biorą w nim udział pracownicy, którzy wysyłają zgłoszenia. Opisują w nich to, jak ich koleżanki i koledzy troszczą się o potrzebujących np. w swoich lokalnych społecznościach. Ludzi, dla których pomaganie jest proste, bo wynika z potrzeby serca.

Również w tym roku zgłoszeń w plebiscycie Amazon Stars (Gwiazdy Dobroczynności) nadeszło mnóstwo. Niektóre opisy były naprawdę poruszające. To, jak można zaangażować się na rzecz innych, jest niezwykłą inspiracją i daje nadzieję. Zgłoszenia pokazują też, że pomagać można na różne sposoby, a potrzeb nawet w najbliższym otoczeniu jest wiele.

Dla osób, które zostały opisane w zgłoszeniach do plebiscytu, nie ma rzeczy niemożliwych. Nominacje pokazały też, jak dużo osób o wielkim sercu pracuje w centrach dystrybucyjnych Amazon. Wybór laureatów nie był więc prosty. Przed jury stanęło naprawdę trudne zadanie, aby spośród tylu wspaniałych i zaangażowanych na rzecz innych osób wybrać tylko trzech laureatów Amazon Stars. Zostali oni zaproszeni razem z nominującymi oraz koleżankami i kolegami z zespołów na wspólne świętowanie w Łodzi. Tam spotkali specjalnego gościa – Katarzynę Pakosińską. W trakcie wydarzenia wręczyła ona zwycięzcom nagrody oraz zaprezentowała swój stand up. Artystka sprawiła zwycięzcom dużą niespodziankę i radość swoją obecnością. Spotkanie było także okazją do niezobowiązującej rozmowy w przyjemnej, świątecznej atmosferze. – Amazon Stars to chyba jedna z najpiękniejszych idei, z jakimi ostatnio się spotkałam – podsumowała Katarzyna Pakosińska.

Potrafi zaangażować wielkie siły, by pomóc potrzebującym dzieciom

Tomasz Jurczyk z centrum dystrybucyjnego w Sadach k. Poznania

Tomasz od wielu lat organizuje w swojej rodzinnej Trzciance akcje dobroczynne na rzecz potrzebujących dzieci. Nie są to jednak zwykłe zbiórki, ale urządzone z rozmachem festyny charytatywne, które dzięki licznym atrakcjom – koncertom, paradom motocyklowym, warsztatom czy konkursom – przyciągają wielu ludzi i pozwalają zebrać na szczytny cel duże sumy. Podczas ostatniego wydarzenia udało się zebrać ponad 36 tys. zł. Współpracownicy są pod wielkim wrażeniem, że Tomasz po intensywnej pracy znajduje czas i siły jeszcze na to, aby w tak spektakularny sposób wesprzeć lokalną społeczność.

Ona nie przejdzie obojętnie obok porzuconego zwierzaka

Nicol Świtelska z centrum dystrybucyjnego w Bielanach Wrocławskich

Nicol do każdego podchodzi z szacunkiem i troską, co widać na co dzień w relacjach ze współpracownikami. Okazuje się też, że nie przejdzie obojętnie obok żadnego potrzebującego pomocy zwierzaka. Nie da się zliczyć, ile wygłodzonych, zmarzniętych, zagubionych kotów i psów przygarnęła do domu i nakarmiła. Zabiera porzucone zwierzęta do weterynarza, szuka im dobrego domu. Ostatnio udało jej się uratować małego jeża, który był na skraju wyczerpania.

Pójdzie nawet w ogień, by pomóc innym

Artur Hajnce z centrum dystrybucyjnego w Bielanach Wrocławskich

Artur od 16. roku życia należy do Ochotniczej Straży Pożarnej. W jego rodzinie ta służba jest tradycją sięgającą już blisko 100 lat! Jako młody chłopak niestety nie mógł uczestniczyć we wszystkich działaniach straży, dlatego z jego inicjatywy w jednostce została utworzona Młodzieżowa Drużyna OSP. Jej głównym zadaniem było przede wszystkim edukowanie, ale także promowanie kultury przeciwpożarowej i kultury fizycznej poprzez udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Obecnie Artur regularnie prowadzi spotkania z uczniami szkół podstawowych. Rozmawia z dziećmi i młodzieżą o bezpiecznych wakacjach, ale także o tym, jak rozpoznawać zagrożenia oraz jak na nie reagować. On wie, jak to jest ważne - jako dziecko bawił się w chowanego na terenie szkoły wraz z kolegami. Nie zawsze pamiętali o bezpieczeństwie. Doszło do nieszczęśliwego wypadku, wskutek którego jeden z jego przyjaciół zmarł. Artura długo dręczyła myśl, że mógł zachować się lepiej, zrobić coś więcej. Dlatego postanowił uświadamiać młodzież i uczyć dobrych praktyk BHP już najmłodszych.

