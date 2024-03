Pamiętaj o przeglądzie auta! Sprawdź, jaki mandat grozi Ci za jego brak

Od kilku lat nie trzeba już wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego. Wielu kierowców korzysta z tego przywileju i schowało blankiet głęboko do szuflady. Powinieneś jednak od czasu do czasu do niego zajrzeć, aby sprawdzić ważność pieczątki od diagnosty. Niektórzy dopiero podczas kontroli drogowej łapią się za głowy, kiedy policjant, strażnik graniczny albo inspektor Transportu Drogowego oznajmia „Kierowco, przegląd się skończył”.

To Ci grozi za brak badań

Twoje zaskoczenie to dopiero początek kłopotów. Art. 94 Kodeksu Wykroczeń jasno określa sankcję za to przewinienie. Mandat za brak ważnego badania technicznego to minimum 1500 zł, a maksymalna stawka może wynieść nawet 5000 zł!

Podczas kontroli Twój dowód rejestracyjny zostanie „wirtualnie” zatrzymany. Aby go odblokować w systemie, musisz wykonać przegląd. Zwykle funkcjonariusze na miejscu kontroli wystawiają skierowanie na badania ważne do 7 dni, ale mogą ten czas skrócić np. do 3 dni. Na tej podstawie możesz nadal jeździć autem, aby dotrzeć do najbliższej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów i przeprowadzić wymagane badanie. W skrajnej sytuacji mundurowi nie pozwolą, aby samochód w kiepskim stanie technicznym poruszał się dalej na własnych kołach. Dopilnują, aby zabrała go laweta. Oznacza to dodatkowe koszty za holowanie.

Właściciele starszych pojazdów muszą wykonywać badania techniczne co 12 miesięcy. Tego obowiązku nie ma, kiedy pojazd jest nowy. Wtedy diagnostę należy odwiedzić przed upływem 3 lat od pierwszej rejestracji, a potem przed upływem 5 lat.

Badania techniczne samochodu mają wpływ na bezpieczeństwo Twoje i innych użytkowników dróg. Ich brak rodzi także konsekwencje w zakresie ubezpieczeń. W aucie bez ważnego przeglądu może nie zadziałać np. ochrona z tytułu AC czy assistance. Te zasady określone są w OWU – Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Możliwość odmowy wypłaty odszkodowania występuje jednak wtedy, kiedy stan pojazdu mógł mieć wpływ na zaistniałą szkodę.

Termin OC tak samo ważny, jak przegląd

Pamiętaj, że nawet jeden dzień spóźnienia z przeglądem może oznaczać wielkie kłopoty. Jednak to niejedyny termin, którego nie wolno przeoczyć. To samo dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jego brak również wiąże się z karą finansową. W przypadku aut osobowych maksymalna grzywna wynosi 200 proc. płacy minimalnej – aktualnie to 8480 zł, ale w drugim półroczu 2024 r. ta kara wzrośnie do 8600 zł.

Wybierz OC z korzyściami

W LINK4 oferowany jest Pakiet OC wraz z unikalnym Programem Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony.

Dzięki tej polisie zyskujesz w praktyce także korzyści z zakresu assistance, przydatne w wielu kłopotliwych sytuacjach. Na przykład nie zostaniesz sam z problemem, gdy złapiesz gumę. Możesz również liczyć na uruchomienie silnika w razie rozładowania akumulatora. Jeżeli dojdzie do wypadku, firma zorganizuje Ci holowanie uszkodzonego pojazdu do 100 km i auto zastępcze do 3 dni, które przysługuje Ci również, gdy Twój pojazd został skradziony.

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz kupić przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego ubezpieczenia OC albo pakietu OC/AC. Jest jeszcze jeden ważny plus. Składkę możesz opłacić nawet w czterech ratach.

Na stronie internetowej www.link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator OC, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z doradcami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem.

Ubezpieczenie Program Pomocy dostępne tylko w pakiecie z OC lub OC/AC. Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziesz w OWU na stronie https://www.link4.pl/.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.