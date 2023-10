PERN zwiększa zdolności magazynowe paliwa aż o ćwierć miliona metr. sześc.

Uroczyste otwarcie sceny „Capitol by night” i premiera nowej komedii „Następnego Dnia Rano”

Projekt rozbudowy pojemności magazynowych w Bazach Paliw PERN to kluczowa inwestycja spółki, realizowana w ramach Strategii już od 2019 r. W efekcie podjętych działań powstało aż 8 nowych zbiorników na olej napędowy w czterech lokalizacjach: Rejowcu, Dębogórzu, Nowej Wsi Wielkiej i Boronowie. W ten sposób pojemności paliwowe spółki zwiększyły się aż o ćwierć miliona metrów sześciennych!

Bezpieczeństwo energetyczne kraju

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie usługami świadczonymi przez PERN, a także w kontekście wydarzeń na arenie międzynarodowej spółka podjęła decyzję o budowie kolejnych zbiorników na paliwa. Te działania nie tylko stanowią impuls do rozwoju gospodarczego, ale także zwiększają bezpieczeństwo energetyczne Polaków.

– Troska o bezpieczeństwo energetyczne Polski to służba 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, 12 miesięcy w roku. PERN dba w ten sposób o infrastrukturę przesyłu i magazynowania ropy i paliw. Od 2016 roku powstało 28 nowych zbiorników na paliwa. Dzięki temu jesteśmy jeszcze bezpieczniejsi. Oddane zbiorniki są kolejnym buforem i polisą dla Polski w czasach zawirowań geopolitycznych wywołanych przez Putina – podkreśla Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Kolejny etap inwestycji

W zakresie paliw PERN wkroczył w kolejną fazę rozwoju baz paliwowych. Do tej pory spółka wybudowała aż 28 nowych zbiorników na produkty naftowe. W projekt budowy 8 nowych zbiorników w PERN zaangażowało się łącznie blisko 100 firm podwykonawczych. Podwykonawcy realizowali zadania dla konsorcjów w poszczególnych lokalizacjach.

– Konsekwentnie realizowana strategia budowania nowoczesnej struktury logistycznej i paliwowej, pozwala nie tylko nam cieszyć się z osiąganych sukcesów, ale przede wszystkim gwarantuje naszym klientom dostęp do surowców i paliw w sposób ciągły i bezpieczny. Dzięki temu mogą oni realizować swoją misję rozwoju gospodarczego, a polskie rodziny otrzymują produkty niezbędne do codziennego funkcjonowania – mówi Mirosław Skowron, prezes PERN. Nowe zbiorniki właśnie trafiają do eksploatacji.

i Autor: Materiały prasowe

Czy wiesz, że…

Nowe zbiorniki na olej napędowy powstały w Rejowcu, Dębogórzu, Nowej Wsi Wielkiej oraz Boronowie i będą wykorzystywane w obrocie paliwami oraz do magazynowania zapasów interwencyjnych. Co ciekawe, do ich budowy użyto niemal 8 tys. metr. sześc. betonu i prawie 10 tys. ton stali!

8 zbiorników - 4 lokalizacje

Rozbudowa pojemności magazynowej PERN stanowiła duże wyzwanie logistyczne i inżynierskie. W ramach inwestycji powstały:

2 zbiorniki o pojemności 32 tys. metr. sześc. w Boronowie (potencjał bazy wzrósł o 44 proc.);

(potencjał bazy wzrósł o 44 proc.); 3 zbiorniki o pojemności 32 tys. metr. sześc. w Rejowcu (dodatkowo zmodernizowana została nawierzchnia torowa, co pozwoliło dostosować infrastrukturę kolejową do obsługi transportów kolejowych (nacisk osi na szynę zwiększony do 22,5 t/oś.), zmodernizowane zostały też wyspy nalewcze i zwiększyły się możliwości dystrybucyjne oleju napędowego);

(dodatkowo zmodernizowana została nawierzchnia torowa, co pozwoliło dostosować infrastrukturę kolejową do obsługi transportów kolejowych (nacisk osi na szynę zwiększony do 22,5 t/oś.), zmodernizowane zostały też wyspy nalewcze i zwiększyły się możliwości dystrybucyjne oleju napędowego); 2 zbiorniki o pojemności 32 tys. metr. sześc. w Dębogórzu (nowe zbiorniki zostały „wpięte” w już istniejące rurociągi technologiczne – tu należało pogodzić włączenie tras nowych rurociągów do budowanych zbiorników, nie przerywając ciągłości operacyjnej bazy – a szczególności zapewniając terminowy rozładunek tankowców);

(nowe zbiorniki zostały „wpięte” w już istniejące rurociągi technologiczne – tu należało pogodzić włączenie tras nowych rurociągów do budowanych zbiorników, nie przerywając ciągłości operacyjnej bazy – a szczególności zapewniając terminowy rozładunek tankowców); 1 zbiornik o pojemności 32 tys. metr. sześc. w Nowej Wsi Wielkiej (zbiornik powstał razem z rurociągiem, co pozwoliło na jednoczesne przejmowanie oleju napędowego z Płocka i wytłaczanie go do bazy w Rejowcu – do tej pory nie było to możliwe; oprócz tego w miejscowości zmodernizowano pompownię przeciwpożarową, torowiska wewnętrzne i wymieniono zbiorniki magazynujące biokomponenty i dodatki do paliw).

Realizacja inwestycji obejmującej budowę 8 nowych zbiorników do magazynowania paliw zwiększyła zasoby magazynowe PERN o ponad jedną trzecią! To także gwarancja większego bezpieczeństwa energetycznego Polski i Unii Europejskiej.

Partnerem materiału jest PERN