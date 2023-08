PGE przyspiesza transformację polskiej energetyki. Zeroemisyjność już w 2040 r.

Czysta, bezpieczna i tania energia to warunek utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki i jej dalszego rozwoju. Aby zapewnić Polsce bezpieczeństwo, PGE przeznaczy aż 125 mld zł na inwestycje m.in. w MFW, magazyny energii i budowę elektrowni jądrowej. Zaktualizowana strategia PGE zakłada też gruntowną modernizację sieci dystrybucyjnej i dekarbonizację ciepłownictwa. Do 2040 r. Grupa PGE zbuduje 12 GW mocy w odnawialnych źródłach, w tym ponad 7 GW w MFW na Bałtyku, 1,5 GW w farmach wiatrowych na lądzie oraz 3 GW w instalacjach fotowoltaicznych.

Odpowiedzialna ścieżka rozwoju polskiej energetyki

– Do 2040 roku PGE będzie dysponować 17 GW mocy wytwórczych opartych w całości na zero- i niskoemisyjnych źródłach energii, czyli farmach wiatrowych na morzu i lądzie, farmach słonecznych oraz elektrowni jądrowej. Zaktualizowaliśmy strategię PGE w reakcji na sytuację geopolityczną i gospodarczą w Europie, aby Polacy i nasza gospodarka były bezpieczne energetycznie. Efektem realizacji tej strategii będzie wzmocnienie suwerenności energetycznej Polski oraz dostęp do nowoczesnych usług i czystej energii dla klientów. Nasz cel to przemyślana, racjonalna i odpowiedzialna ścieżka rozwoju polskiej energetyki – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Priorytetowy dla PGE kierunek to „zero niewykorzystanej energii”, którego realizacja umożliwi pełne wykorzystanie potencjału nowych źródeł energii, zarówno z elektrowni jak i dynamicznie rozwijających się instalacji prosumenckich. Automatyzacja oraz inteligentne zarządzanie siecią przyczynią się do zwiększenia stabilności dostaw oraz podniosą potencjał przyłączeniowy dla kolejnych odnawialnych źródeł energii do nawet 1 GW rocznie. Dzięki temu klienci PGE będą mieli jeszcze większe możliwości udziału w transformacji energetycznej.

Zielona i tania energia

Klienci PGE będą mieli zapewnioną zieloną i atrakcyjną cenowo energię oraz nowe usługi oparte na inteligentnej sieci i licznikach zdalnego odczytu zużycia energii. Największa polska firma energetyczna będzie rozwijała magazyny energii, które pozwolą zgromadzić nadwyżki energii produkowanej z OZE, aby uwolnić ją wtedy, kiedy będzie potrzebna. Czysta energia z OZE i atomu będzie też przekształcana w ciepło i zielony wodór - paliwo przyszłości, które przyspieszy transformację przemysłu i elektromobilności.

