Pociągiem na ferie zimowe

Z pewnością rodzice wielu, planując spędzenie tego czasu w innych regionach, już wybrali również możliwości dojazdu. Dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, atrakcyjną propozycją może być ta, przygotowana przez PKP Intercity. Zarówno pod względem ciekawych połączeń, jak i (a może przede wszystkim) ofert oraz promocji.

W góry i nad morze

Mieszkańcy woj. warmińsko-mazurskiego mają do wyboru wiele atrakcyjnych połączeń w popularnych kierunkach, wśród których największym zainteresowaniem cieszą się polskie Tatry. I tak np. z Działdowa czy Iławy można dojechać do Zakopanego pociągami TLK Małopolska i TLK Karpaty, zaś weekendowy pociąg IC Kormoran połączy Olsztyn z Wisłą, po drodze zatrzymując się w Działdowie, Warszawie, Częstochowie, Katowicach. Ale również nadmorskie miejscowości są ciekawą alternatywą dla zimowego wypoczynku, zwłaszcza że wiele z nich przygotowało interesujące dla uczniów oferty. Z Działdowa i Iławy można dojechać IC Wybrzeże m. in. do Trójmiasta czy, w drugą stronę, do Warszawy. Wiele ciekawych połączeń PKP Intercity proponuje tym mieszkańcom woj. warmińsko-mazurskiego, którzy za miejsce spędzania ferii zimowych wybrali także inne miejscowości, oferujące uczniom liczne atrakcje. Mieszkańcy Ełku, dzięki IC Słowacki, komfortowo, bez przesiadek, dotrą do Warszawy, Łodzi, Wrocławia czy Kalisza. Z kolei mieszkańcy Olsztyna, wybierając IC Mamry, pojadą do Białegostoku, Torunia, Poznania i Wrocławia, zaś do Krakowa dotrą komfortowymi pociągami IC Orłowicz, Kolberg, Sienkiewicz, Żeromski.

A przy okazji – może Wilno lub Kowno?

Ciekawe połączenia PKP Intercity przygotowało dla mieszkańców woj. podlaskiego. Dzięki skomunikowaniu IC Hańcza z pociągiem kolei litewskich mieszkańcy Białegostoku, Augustowa i Suwałk w trakcie ferii mogą odwiedzić Wilno lub Kowno. I co istotne, składy są podstawiane na ten sam peron, co ułatwia pasażerom przejście między pociągami. Dodatkowo podróż, mimo że z przesiadką, odbywa się na jednym bilecie. Jeśli ferie zostały zaplanowane w kraju, to PKP Intercity proponuje np. dojazd do Krakowa IC Hańczą, a IC Nałkowską do Wrocławia, Częstochowy, Warszawy. Natomiast w góry, np. na Pogórze Śląskie lub do Bielsko-Białej białostocczanie dojadą IC Pilecki, a na Dolny Śląsk, przez Warszawę, Łódź i Kalisz dotrą IC Fredro i IC Baczyński. Mieszkańcy m.in. Suwałk, Augustowa i Białegostoku, jeśli zechcą odwiedzić Warszawę, Poznań, Szczecin czy Świnoujście, mogą tam się wybrać IC Podlasiak. Z myślą o feriach PKP Intercity wzmocniła kursujące dotychczas pociągi ponad 70 wagonami i 9 elektrycznymi zespołami trakcyjnymi, a w razie potrzeby będą one jeszcze dodatkowo uzupełniane.

Promocje i ulgi

Planując podróż na ferie warto pamiętać o ofertach promocyjnych i ulgach, które niekiedy pozwolą zaoszczędzić sporo w domowym budżecie, zwłaszcza gdy wyjazd będzie obejmował więcej osób. A możliwości jest wiele. M.in. można skorzystać z oferty Taniej z Bliskimi, która jest dostępna dla podróży pociągami TLK i IC. Aby pobrać taki specjalny bilet, wystarczy zaplanować podróż w grupie od dwóch do sześciu osób, a bilet zakupić najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem przejazdu. Wówczas wszyscy członkowie grupy otrzymają 30 proc. zniżki od bazowych cen biletów. Oferta łączy się z ustawowymi ulgami, dzięki czemu osoby do nich uprawnione mogą podróżować jeszcze taniej. Promocyjna oferta jest także dostępna na połączenie expressowe EIC oraz EIP. Podróżując w grupie od dwóch do pięciu osób , wśród których jest dziecko, które nie ukończyło 16 lat, warto skorzystać z Biletu Rodzinnego. Wszystkim członkom grupy przysługuje 30 proc. zniżki od bazowej ceny biletu.

RODZINNIE MOŻE SIĘ OPŁACAĆ

We wszystkich pociągach PKP Intercity w relacjach krajowych można korzystać z Karty Dużej Rodziny, która daje 30-procentowy rabat podczas wspólnej podróży co najmniej dwóch osób Kartę Dużej Rodziny (bez względu na przynależność rodzinną). Dodatkowo Bilet Seniora uprawnia każdego, kto skończył 60 lat do zniżki w wysokości 30 proc. na przejazdy w komunikacji krajowej pociągami wszystkich kategorii w 1. i 2. klasie. Aby potwierdzić uprawnienie do zniżki, wystarczy okazać konduktorowi dokument ze zdjęciem, np. dowód osobisty. Podróżując z dziećmi warto wiedzieć, że dzieci, które nie ukończyły 4. roku życia, w PKP Intercity w wagonach 2 klasy podróżują za darmo. Dla nich wystarczy pobrać bilet uprawniający do bezpłatnego przejazdu. Starszym dzieciom i młodzieży szkolnej przysługuje ustawowa zniżka w wysokości 37 proc. – na podstawie legitymacji szkolnej. Również studenci mają prawo do ulgi ustawowej – w pociągach PKP Intercity, w każdej relacji krajowej, pojadą o 51. taniej, oczywiście z ważną legitymacją studencką. Zaś renciści i emeryci mają prawo do dwóch przejazdów z ulgą ustawową 37 proc. w 2. klasie wszystkich kategorii pociągów w komunikacji krajowej.

