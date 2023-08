Podziwiaj umiejętności najlepszych fachowców w Europie

Wyniki Lotto z 19.08.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

600 najlepszych młodych zawodników z 32 krajów będzie rywalizować o tytuły mistrza Europy. My trzymamy kciuki za 41 polskich reprezentantów, wśród nich nie zabraknie cukierniczki, dekarza, florystki, kucharza, graficzki komputerowej, a nawet… integratora robotów przemysłowych. Wymieniać można długo – mamy do dyspozycji aż 43 dyscypliny.

– Konkursy WorldSkills i EuroSkills są nazywane igrzyskami olimpijskimi zawodów branżowych. To najbardziej prestiżowe i największe na świecie konkursy umiejętności zawodowych – od najnowszych technologii komputerowych przez mechatronikę, robotykę, budownictwo cyfrowe po gotowanie, spawanie i florystykę. Już dziś zapraszam na to widowiskowe wydarzenie – wspólnie kibicujmy naszym reprezentantom! – powiedział dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która odpowiada za organizację EuroSkills w Polsce.

Tylko dzięki wykwalifikowanym fachowcom gospodarki krajów Unii Europejskiej mogą rozwijać się, być innowacyjne i konkurencyjne. Sytuacja jest poważna – 77 proc. unijnych firm ma trudności ze znalezieniem pracowników posiadających niezbędne umiejętności.

– Najlepsi specjaliści bez problemu znajdą ciekawą i dobrze płatną pracę. Takich ludzi szukamy – z otwartymi głowami oraz chęcią do pogłębiania swoich umiejętności i wiedzy. Branża motoryzacyjna jest bardzo atrakcyjnym i chłonnym rynkiem pracy. Najbardziej poszukiwani są mechanicy pojazdów ciężkich oraz elektromechanicy. Mam nadzieję, że odrodzenie szkolnictwa branżowego i popularyzacja konkursów takich jak EuroSkills otworzy nowe możliwości zarówno dla firm z branży automotive, jak i chętnych do pracy w tej branży młodych ludzi. Rynek pracy potrzebuje zarówno menedżerów, jak i wysokiej klasy specjalistów, których Polska musi kształcić, jeśli chce szybko się rozwijać – podkreśla Jolanta Tomasik, Head of People & Culture & Competence Development Renault Trucks.

Najlepszych w Europie kucharzy, spawaczy, murarzy i przedstawicieli wielu innych umiejętności będzie można podziwiać na żywo, od 5 to 9 września, na arenach centrum kongresowego Amber Expo i stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk – wstęp na zawody jest nieodpłatny, wystarczy jedynie rejestracja na – https://euroskills2023.org/pl/zarejestruj-sie/.