Polacy zaoszczędzą nawet 4 tys. zł na rachunkach za prąd

Od stycznia, w ramach Tarczy Solidarnościowej, wprowadzono limity zużycia energii na poziomie 2000, 2600 i 3000 kWh. Te limity zostały właśnie podniesione. Rząd zmienił ustawę, na mocy której limit zużycia energii po preferencyjnej, zamrożonej stawce został podniesiony z 2000 do 3000 kWh dla wszystkich gospodarstw domowych, dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami z 2600 do 3600 kWh, natomiast dla rolników i gospodarstw z Kartą Dużej Rodziny – z 3000 do 4000 kWh. To znacznie więcej, niż przeciętne zużycie energii elektrycznej, które w polskich domach wynosi ok. 2000 kWh rocznie!

Polacy nie zapłacą więcej za prąd w ramach podwyższonych limitów

Warunki pozostają te same – energia zużyta poniżej limitu będzie kosztowała tyle, co w zeszłym roku, czyli ok. 41 gr za kWh netto. Te gospodarstwa domowe, które przekroczą limit, za zużytą powyżej niego energię zapłacą również niewiele więcej, bo ok. 69 gr za kWh.

Dzięki zastosowaniu rządowej Tarczy Solidarnościowej polska rodzina zapłaci w tym roku za energię od 3 do nawet 4 tys. tys. zł mniej.

– Dzięki rządowej Tarczy Solidarnościowej ceny netto energii elektrycznej w Polsce są jednymi z najniższych w Europie – mówi Maciej Maciejowski z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Wyższe limity obejmą wszystkie gospodarstwa domowe, również te, które przed wejściem w życie zwiększenia wsparcia w ramach Tarczy Solidarnościowej przekroczyły już dotychczasowy limit. Ewentualna nadpłata zostanie im zaliczona na poczet kolejnej faktury.

Oszczędzaj, a dostaniesz rabat

Rozwiązania rządowej Tarczy Solidarnościowej oferują dodatkowy rabat. Wystarczy, że w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zmniejszymy zużycie prądu o co najmniej 10 proc. Wówczas otrzymamy dodatkowy upust o wartości 10 proc. całego rachunku za energię elektryczną, który zostanie rozliczony w 2024 r.

Rząd zdecydował także o obniżeniu od października ceny energii dla samorządów, podmiotów wrażliwych oraz małych i średnich firm z ok. 78 gr do 69 gr za kWh.

Korzystaj z głową

Szczegółowe informacje dotyczące podwyższonych limitów dostępne są na www.liczysieenergia.pl - stronie kampanii edukacyjnej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, której celem jest uświadomienie, jak racjonalnie korzystać z energii, a tym samym ograniczyć wysokość rachunków za prąd.

