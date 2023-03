Polisa zabezpieczy samochód, kierowcę i jego bliskich

Prawo zobowiązuje cię do wykupienia tylko ubezpieczenia OC, jednak w imię oszczędności nie warto rezygnować z autocasco (AC). Pokryje ono koszty naprawy twojego samochodu, jeśli zostanie uszkodzony nie z twojej winy, także jeśli sprawca będzie nieznany lub w wyniku szkody, którą sam wyrządzisz nieumyślnie. Jeśli samochodu nie da się naprawić, albo zostanie skradziony, otrzymasz odszkodowanie.

PZU ma też jedną z najszerszych na polskim rynku ofertę assistance. W razie wypadku może zapewnić ci m.in. holowanie, samochód zastępczy na czas naprawy, nocleg, opiekę nad dziećmi, zmiennika przy kierownicy, holowanie pojazdu i wiele innych usług. W dodatku wyręczy cię przy załatwianiu formalności.

- W ramach ubezpieczenia komunikacyjnego oferujemy nie tylko organizację i pokrycie kosztów usług assistance w razie problemów na drodze, ale także pomoc w przypadku drobnych, niefortunnych zdarzeń, takich jak zatrzaśnięcie kluczyków w samochodzie czy wtedy, gdy w samochodzie rozładuje się akumulator lub zabraknie paliwa – mówi Tomasz Piekarski, dyrektor Biura Produktów Komunikacyjnych PZU.

Używany? Bezpieczny i sprawdzony

Jeśli wykupisz ubezpieczenie assistance w PZU (wariant Pomoc w Drodze Super), otrzymasz unikalną na rynku możliwość skorzystania z nietypowej usługi. W przypadku, gdy zdecydujesz się na zakup używanego samochodu, to zanim wyłożysz gotówkę, ekspert rekomendowany przez PZU za darmo sprawdzi jego stan techniczny. Warto zainwestować w takie ubezpieczenie, jeśli myślisz o aucie z rynku wtórnego. Według najnowszych raportów przygotowanych przez Instytut Samar, sytuacja na polskim rynku samochodów używanych wygląda z miesiąca na miesiąc gorzej. Trafiają do nas pojazdy coraz starsze – średni wiek importowanych aut w październiku zbliżył się do 13 lat! A do tego wybór samochodów jest niewielki. To sprawia, że ryzyko, że zostaniesz oszukany przy zakupie, jest bardzo duże.

Ekspert PZU oceni m.in.: stan opon, szyb, grubość lakieru pod kątem przeprowadzonych napraw blacharsko-lakierniczych, a także stan wnętrza pojazdu, kondycję komory i pracę silnika, pracę układu wydechowego oraz występujące drgania. Oprócz tego pomoże oszacować wartość samochodu oraz ewentualne koszty naprawy i stwierdzić zgodność numeru VIN z dokumentami. Nic więc cię nie zaskoczy.

- Nasi eksperci przygotują także szczegółowy raport z oględzin, na podstawie których klient będzie mógł podjąć decyzję o zakupie. A to wszystko zaledwie w dwa dni robocze – deklaruje Tomasz Piekarski.

Taka usługa będzie ci przysługiwała niezależnie od tego, czy twoje uszkodzone auto zostało naprawione, sprzedane czy oddane do kasacji.

Zmiana opony to nie problem

Samodzielna wymiana opony wymaga specjalistycznych narzędzi. Nawet zmiana koła to duży wysiłek, często w kurzu, deszczu czy błocie, a do tego jednocześnie na ruchliwej drodze. Dlatego należy do najbardziej uciążliwych dla kierowcy czynności związanych z obsługą pojazdu. Jeśli i ty nie jesteś fanem zmiany kół podczas podróży, pomyśl o pakiecie PZU Auto Opony.

Warto skorzystać z tej oferty nawet w przypadku uszkodzenia opony, nie koniecznie zakończonego utratą powietrza w kole. Stan opon jest jednym z kluczowych czynników gwarantujących bezpieczeństwo na drodze, zwłaszcza przy niesprzyjających warunkach. Ze statystyk Europejskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wynika, że w Polsce aż 33 proc. śmiertelnych wypadków drogowych zdarza się na mokrej nawierzchni.

Dla użytkowników aut osobowych, dostawczych i motocykli, oferta PZU Auto Opony zapewnia wymianę koła na miejscu zdarzenia albo holowanie do warsztatu wulkanizacyjnego. PZU pokryje też koszty naprawy opony lub zakup nowej. Ta ostatnia opcja dostępna jest tylko w PZU.

PZU zaopiekuje się twoimi dziećmi

Kompleksowe wsparcie, które zapewnia ci PZU, nie dotyczy tylko ciebie oraz samochodu. W przypadku nagłego zachorowania lub uszkodzenia ciała kierowcy, nieletni pasażerowie mogą liczyć na opiekę i transport do domu lub celu podróży. PZU przetransportuje także twoich czworonożnych podopiecznych.

i Autor: Shutterstock

Pomoc w nietypowych sytuacjach

PZU Auto to wsparcie także poza granicami kraju. W wariancie Super wystarczy jeden telefon, aby uzyskać wsparcie tłumacza w razie wypadku na terenie każdego kraju objętego polisą. W przypadku braku części niezbędnych do naprawy pojazdu, to PZU zorganizuje ich wysyłkę z Polski za granicę.

Pamiętaj, że ubezpieczeniem PZU Auto są objęte nie tylko kolizje drogowe z udziałem innych uczestników ruchu, ale także cały szereg innych zdarzeń, jak na przykład uszkodzenie pojazdu dokonane przez zwierzęta, czy obiekty latające (np. drony).

Polisa w abonamecie

Polisę PZU Auto możesz opłacać m.in. w formie abonamentu. To łatwy i mniej obciążający dla domowego budżetu sposób – składkę za ubezpieczenie dzielisz na 12 płatności. Dzięki temu będziesz mógł pozwolić sobie na szerszą ochronę swojego majątku. Składki opłacasz przez internet do konkretnego, wybranego dnia.