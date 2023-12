Pomaga charytatywnie i prowadzi Żabkę

– Przeanalizowałem wszystkie za i przeciw. Byłem pewny, że to „wypali”, że to będzie bezpieczny biznes, na równym poziomie – opowiada Artur Hasiński. W tym przekonaniu utwierdziło go szkolenie i pierwsze tygodnie współpracy z siecią. Działał wówczas pod ścisłą opieką Partnera ds. sprzedaży oraz trenera ds. szkoleń i mógł przekonać się, jak wygląda kwestia zarządzania sklepem.

– Ten pierwszy okres nie był taki łatwy, bo prowadzenie własnej placówki, dosłownie od A do Z, różniło się od niewielkiego bufetu. Pierwsze zatowarowanie robiłem pod okiem Partnera i dużo się wtedy nauczyłem – opowiada.

Żabka prowadzona przez pana Artura jest sklepem osiedlowym, a większość odwiedzających ją, to stali klienci, dlatego trzeba o nich szczególnie dbać.

– Wystarczyłoby, żeby ktoś wyszedł od nas niezadowolony, a już mielibyśmy złą opinię w całej okolicy. Chyba nas lubią i są zadowoleni z oferty i obsługi. Przez te 3,5 roku udało nam się wpisać w krajobraz osiedla i codziennie odwiedza nas wielu klientów – mówi z dumą. Duża w tym zasługa zespołu – w sklepie zatrudnione są cztery osoby.

– Jest co robić, mimo że sklep nie jest wcale taki duży – dodaje franczyzobiorca z Poznania. – Dobrze zorganizowana praca, robienie wszystkiego na bieżąco, odpowiednio przygotowany grafik, uwzględnianie potrzeb klienta i konsekwencja w działaniu – to elementy, które składają się na nasz sukces. I dzięki tak zorganizowanej pracy mam czas i dla rodziny. Sklep znajduje się w odległości ok. 8 km od mojego domu i kiedy jest sprzyjająca pogoda, dojeżdżam rowerem – opowiada.

Pan Artur, mimo wielu obowiązków, aktywnie działa na rzecz osób chorych, w trudnych sytuacjach życiowych i z niepełnosprawnościami.

– W marcu 2021 r. założyłem Fundację Mamy Tę Moc. Już za chwilę, 20 stycznia, organizujemy wielką walkę bokserską – bo ja jestem też bokserem amatorem – galę charytatywną Czas Mocy. Środki pozyskane z biletów przeznaczamy na pomoc dla rodzeństwa z niepełnosprawnością – Wiktorii i Remika – mówi pan Artur.

Informacje o sposobie zakupu biletów znajdą się na Facebooku fundacji.

Czy dziś zamieniłby Żabkę na inne zajęcie?

– Absolutnie nie. Ten biznes daje mi spokój, poczucie bezpieczeństwa i zapewnia stabilną sytuację finansową, a jednocześnie pozwala mi zaangażować się w działalność fundacji – podsumowuje.

Ty też możesz mieć swoją Żabkę

Jeśli jesteś osobą pełnoletnią i chcesz prowadzić własny sklep, wejdź na: https://www.zabka.pl/franczyza

Franczyzobiorca na start inwestuje jedynie ok. 5 tys. zł wkładu własnego, który przeznaczany jest na zakup kasy fiskalnej czy koncesji. Ponad 81 proc. franczyzobiorców osiągnęło 25 tys. zł przychodu lub więcej w 2023 r.