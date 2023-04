Pomoc dla małych i średnich firm

Konrad Karpiuk:

– Jak mali i średni przedsiębiorcy oceniają wsparcie państwa?

ADAM ABRAMOWICZ Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw:

– Chciałbym sprostować. To nie była żadna łaska rządu, że wprowadził tarcze, to była rekompensata za działania w imieniu społecznym, za działania osłonowe. Nie zakładam, że rząd miał złe intencje. Jednak niektórzy mówią, że przedsiębiorcy to są tacy ludzie, którzy krytykują Polski Ład, za zwiększenie się obciążeń, ale jak przyszedł kryzys, to wyciągają rękę po pieniądze. To pomyłka. Te ogromny kwoty, bo 200 mld zł to przecież potężne pieniądze spowodowały, że dużo firm nie zwalniało pracowników. Firmy mogły przejść przez ten okres, próbować odrabiać straty, które powstały w okresie zamknięcia. Jeśli chodzi o ceny energii, faktycznie rząd zareagował szybko i skutecznie i ustawaz ograniczeniem cen prądu dla MŚP była dobrze zrobiona. Pełne chapeu bas dla ministerstwa za tę ustawę. Ona oczywiście nie obniżyła tych cen do poziomu sprzed wojny, ale przynajmniej dała nam realną kwotę, którą przedsiębiorca mógł sobie wpisać do budżetu kolejnego roku, więc i mógł kalkulować sobie koszty i przychody na realnych poziomach. Jeśli chodzi o gaz, to mieliśmy stresujące chwile i apelowałem o to, żeby objąć MŚP sufitem cenowym. Tego nie udało się zrobić oprócz małych piekarń i piekarń spółdzielczych, ale tu fajnie zareagował rynek. Jeśli rynek nie ma monopolu, są możliwości działania, to na giełdach ceny gazu na tyle spadły, że gdyby to się utrzymało, problem wysokich cen gazu by zniknął. Po przejęciu przez Orlen PGNiG zostały wdrożone znakomite rozwiązania. Jest wzór, który uwzględnia właśnie te ruchy cenowe, wcześniej przedsiębiorca grał z rosyjską ruletkę z dostawcami. Orlen spowodował, że PGNiG dało takie rozwiązanie, znakomite dla wszystkich przedsiębiorców, gdzie widać dokładnie skąd się bierze ta cena. Część przedsiębiorców podpisała długoterminowe umowy na stałą cenę wyższą niż dzisiaj wynika z zaproponowanego przez PGNiG kalkulatora ceny. Prowadzę rozmowy aby dać szansę wszystkim na przejście na ten system. Oczywiście wtedy jest ryzyko, że ceny na giełdzie poszybują w górę i wtedy cena byłaby wyższa niż wynikająca z umów długoterminowych. Warto jednak dać możliwość tym, którzy zechcą zaryzykować, aby wyrównać konkurencyjne warunki dla firm które wcześniej nie mogły skorzystać z tego rozwiązania.

– W przypadku tarcz antykryzysowych, mówimy o transferach dużych kwot, więc nie mogło się odbyć bez wsparcia sektora bankowego. Jak wyglądała współpraca z sektorem rządowym?

ARKADIUSZ LEWICKI, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy Związku Banków Polskich:

– Wydaje mi się, że sektor publiczny w Polsce, porównując z innymi rządami w UE, zareagował wzorowo. Porównywaliśmy różne rozwiązania zagraniczne i potwierdzam opinię pana prezesa Marczuka, że mieliśmy najlepszą tarczę w Europie. Rewelacyjna była także taka realna współpraca i z PFR i z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Nadal są zresztą aktywne są tarcze, w których uczestniczą banki komercyjne np. bank PKO BP, jeden z liderów pomocy dla przedsiębiorców, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i tu wciąż aktywna jego tarcza gwarancyjna, która poprzez różne modyfikacje wspierane środkami krajowymi i unijnymi przez BGK dalej jest aktywna do połowy bieżącego roku. Aktywne są także jeszcze antykryzysowe linie kredytowo-gwarancyjne EFG z EBI. Ze strony przedsiębiorców także otrzymywaliśmy dostawaliśmy same pozytywne opinie. Należy tu przede wszystkim podkreślić, że mówimy tu o niespotykanej historycznie skali współpracy sektora prywatnego i publicznego i przekazanego wsparcia.

Przypomnę, że do grudnia 2022 roku banki łącznie transferowały prawie 300 mld finansowania w różnych formach, z udziałem publicznym do prawie 700 tys. przedsiębiorców. Jeden z kolegów z bankowości na podsumowaniu programów covidowych, w połowie ubiegłego roku powiedział, że pamięta „wieczną noc” tego czasu, bo przychodził do pracy wcześnie rano i wychodził nad ranem. W takiej atmosferze i z takim poświęceniem się to wszystko działo. Pracowało równolegle ok. 11 zespołów roboczych w ramach programów antykryzysowych. Oczywiście z główną rolą BGK i PFR, przy również pozytywnej roli ministerstwa finansów i ministerstwa gospodarki, ale i KIR oraz EFI. Przypomnę, że to wtedy np. udało nam się wspólnie uzgodnić i zmienić molocha legislacyjnego jakim jest prawo bankowe i otworzyć go po trzydziestu latach dla programów gwarancyjnych na leasing. Dodam, że banki wykonały tę pracę bezpłatnie, rozumiejąc powagę sytuacji i wykazując wielką odpowiedzialność społeczną i gospodarczą, odpowiedzialność nie tylko za swoje przedsiębiorstwo, ale za swoich klientów i za całą gospodarkę.

RADOSŁAW HUTNIK, Dyrektor Pionu Bankowości Przedsiębiorstw, PKO Bank Polski:

– Cały sektor bankowy z PKO Bankiem Polskim – jego liderem na czele, potraktował realizację tarcz jako pewnego rodzaju misję odpowiedzialności społecznej. Mówiliśmy o prawie 70 mld zł, które w ramach Tarczy 1.0 i 2.0 zostały przetransferowane do przedsiębiorców. O kosztach ryzyka, rezerwach i zysku banku, w tamtym czasie nikt nie myślał. Osobiście przez 20 lat pracy w systemie bankowości nie widziałem tak sprawnego od strony technologicznej wdrożenia rozwiązania dla klientów. Klient poprzez bankowość elektroniczną składał wniosek o subwencję w ramach Tarczy Finansowej. Zanim wniosek trafił do PFR przechodził przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Po stronie PFR proces zakładał ocenę wniosku, walidację oświadczeń oraz wnioskowanej kwoty subwencji, przekazanie do Banku środków subwencji na konto przedsiębiorcy oraz podjęcie decyzji o umorzeniu. Do obowiązków banków, poza przyjęciem wniosku i wypłatą subwencji, należało w szczególności podpisanie z przedsiębiorcą umowy w imieniu PFR, weryfikacja umocowań, archiwizacja dokumentacji, przyjęcie od przedsiębiorcy oświadczenia o rozliczeniu subwencji, monitoring spłat zobowiązania po umorzeniu (w przypadku częściowego umorzenia subwencji) oraz raportowanie do PFR. Polski Fundusz Rozwoju docenił kompetencje Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, wybierając ją do współpracy przy budowie i utrzymaniu systemu do rejestracji i weryfikacji wniosków oraz naliczania subwencji w ramach programu Tarczy. Prace nad systemem realizowane przez PKO Finat zostały wykonane w rekordowym tempie 2,5 tygodnia. Ten program pomocowy dla firm jest najnowocześniejszy i najsprawniejszy wśród krajów UE. Proces udzielania subwencji został w pełni zautomatyzowany, a rozpatrzenie wniosku trwało 24h. Po kolejnej dobie przedsiębiorcy mieli na koncie należną subwencję. Do tej pory obsługujemy tarcze i współpracujemy z PFR w zakresie obsługi subwencji. Około 20 proc. klientów firmowych Banku skorzystało z Tarcz 1.0 i 2.0 PFR za pośrednictwem PKO Banku Polskiego, który był liderem dystrybucji subwencji nie tylko pod względem liczby firm, które otrzymały pomoc, ale też wartości przekazanych środków. W trudnym czasie pandemii tarcze finansowe stanowiły istotne wsparcie dla przedsiębiorców, które pomogło ocalić ich firmy, miejsca pracy oraz powrócić na ścieżkę wzrostu. O tym się mniej mówi, ale na początku pandemii, z pomocą przyszedł BGK z atrakcyjną ofertą warunków udzielania gwarancji de minimis. Wprowadzono m.in. stawkę 0% prowizji za udzielenie nowej gwarancji oraz za jej podwyższenie i przedłużenie. Ponadto wydłużono okresy obowiązywania gwarancji de minimis dla kredytu obrotowego z 27 miesięcy do 75 miesięcy; dla kredytu inwestycyjnego z 99 miesięcy do 120 miesięcy. Zwiększono również maksymalną kwotę gwarancji do 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat. Dzięki tym warunkom polska bankowość nie wstrzymała akcji kredytowej, co miało kluczowe znaczenie dla gospodarki. Wiemy przecież, że polskie banki finansując przedsiębiorców wspierają polską gospodarkę. Bez tego byłoby ciężko o rozwój. Kredyt z gwarancją de minimis umożliwia firmie przede wszystkim ustabilizowanie sytuacji finansowej, poprawienie płynności, ale też zrealizowanie nowej inwestycji i wykreowanie nowych miejsc pracy. To impuls zarówno do rozwoju firmy, poprawy jej sytuacji rynkowej, jak i konkurencyjnej, z czego korzyści czerpie cała gospodarka.

